В этом путешествии мы исследуем пещеры Мраморных гор с наскальными надписями из реестра ЮНЕСКО, поднимемся к 67-метровой статуе Леди Будды, а вечером окажемся на набережной, где мост Дракона устраивает настоящее огненное шоу.
Описание экскурсии
14:00 — встреча у отеля
Мраморные горы. Зайдём в пещеру Ам Фу, погуляем среди древних пагод и пещер горы Тхуйшон. Разглядим каменные надписи Ма Няй, которые ЮНЕСКО включила в программу «Память мира».
Леди Будда. Поднимемся к 67-метровой статуе на Обезьяньей горе. Рядом — сад со старинными карликовыми бонсай.
17:00 — обед (оплачивается отдельно). Вы сможете попробовать местные морепродукты и фо — вьетнамский суп с лапшой
Вечерняя прогулка по реке Хан. Отправимся в круиз на корабле – вокруг будут подсвеченные мосты и огни вечернего Дананга. По пятницам и выходным можно увидеть «Огненное шоу Дракона».
21:00 — возвращение в отель
Мы расскажем:
- почему Дананг — город с самой высокой концентрацией объектов ЮНЕСКО в мире
- как рядом оказались сразу Хойан, Хюэ, Мишон и Ку Лао Чам
- что скрывают Мраморные горы — от буддийских святилищ до «подземного царства» Ам Фу
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на кроссовере Mitsubishi Xpander из туристических районов Дананга, входные билеты по программе, круиз по реке Хан, «шоу Дракона» и бутылка воды
- Дополнительно оплачиваются лифт на гору (по желанию), обед и трансфер из отдалённых районов (в зависимости от километража с оплатой на месте)
- С вами будет гид из нашей команды
в пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Индивидуальный 1-4 человека
|$332
|Дети с 3 до 10 лет
|$42
|Стандартный
|$83
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ленар — Организатор в Дананге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
В туризме я более 10 лет. Долгое время организовывал путешествия в индийском штате Гоа, где по-настоящему полюбил Азию, её культуру, природу и образ жизни. Но жизнь любит перемены, и теперь мой
Входит в следующие категории Дананга
Похожие экскурсии на «Дананг за один день: не читай про город - почувствуй его»
Мини-группа
до 6 чел.
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
20 авг в 07:00
$93 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дананга и его окрестностей, посетив знаковые места: мост Дракона, статую Леди Будды и живописные Мраморные горы
Начало: Дананг
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от $340 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Дананг 360°
Мост Дракона, перевал Хайван, Леди Будда, Мраморные горы - и не только
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от $200 за человека
Индивидуальная
Дананг и Хойан за 1 день
От арт-объектов и буддийских святынь до «вьетнамской Венеции»: день впечатлений
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от $300 за человека
$83 за человека