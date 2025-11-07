Мини-группа
до 12 чел.
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала
Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:30
Завтра в 17:30
11 дек в 11:00
$35 за человека
Индивидуальная
Халонг на гидроплане
Насладитесь незабываемым полётом на гидроплане над заливом Халонг! Величественные острова и современный город откроются с высоты, оставляя яркие впечатления
Завтра в 08:00
11 дек в 14:00
$140 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
Проведите незабываемый день в Ханое с детьми! Увлекательные истории о Вьетнаме, посещение храмов и местных достопримечательностей ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 14:00
$210 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения7 ноября 2025Такая экскурсия - это то, что нужно для знакомства с местной кухней! Сергей провел нас по вкусным местечкам, которые мы
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Нескучные экскурсии»
