читать дальше сами могли обойти стороной. Рассказал, что нужно обязательно пробовать в Ханое, а что - на любителя) Очень интересный и живой вечер! Все продумано и отлично организовано. Рекомендуем

Такая экскурсия - это то, что нужно для знакомства с местной кухней! Сергей провел нас по вкусным местечкам, которые мы