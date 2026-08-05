Чтобы погрузиться в природное и историческое наследие Ниньбиня, приглашаем в путешествие к древней столице, карстовым горам и речным пейзажам. Вы проплывёте на традиционной лодке по «Чангану» и увидите панораму из пещеры Муа. Услышите легенды и интересные факты о местных храмах и пагодах, а ещё узнаете, как буддизм и народные верования повлияли на культуру.

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Описание экскурсии

7:15–7:30 — выезд из Ханоя в провинцию Ниньбинь. По дороге сделаем небольшую остановку для отдыха

10:30 — древняя столица Хоалы. Вы посетите первый политический центр независимого Вьетнама 10 века. Увидите храмы императоров Динь и Ле и узнаете об истории первых династий страны

11:45 — обед в ресторане с большим выбором местных блюд (козлятина, рыба, курица, жареный рис). Вегетарианские варианты всегда доступны на шведском столе

13:00 — ландшафтный комплекс «Чанган». Вас ждёт прогулка на традиционной лодке по живописным рекам среди известняковых карстов, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы проплывёте через естественные пещеры, увидите скрытые долины, древние храмы и познакомитесь с уникальным природным ландшафтом, который называют Халонгом на суше

15:00 — велосипедная прогулка по деревне, чтобы познакомиться с жизнью местных

15:45 — пещера Муа. Подниметесь по 500 каменным ступеням на вершину горы Лежащего Дракона. С обзорной площадки открывается один из самых живописных панорамных видов на Там Кок

17:00–20:00 — возвращение в Ханой

Организационные детали