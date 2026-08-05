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Из Ханоя в Ниньбинь: природное наследие и истоки империи Великих Вьетов

Посетить древнюю столицу Хоалы, комплекс «Чанган» и пещеру Муа (билеты и обед включены)
Чтобы погрузиться в природное и историческое наследие Ниньбиня, приглашаем в путешествие к древней столице, карстовым горам и речным пейзажам. Вы проплывёте на традиционной лодке по «Чангану» и увидите панораму из пещеры Муа.

Услышите легенды и интересные факты о местных храмах и пагодах, а ещё узнаете, как буддизм и народные верования повлияли на культуру.
Из Ханоя в Ниньбинь: природное наследие и истоки империи Великих Вьетов
Из Ханоя в Ниньбинь: природное наследие и истоки империи Великих Вьетов
Из Ханоя в Ниньбинь: природное наследие и истоки империи Великих Вьетов

Описание экскурсии

7:15–7:30 — выезд из Ханоя в провинцию Ниньбинь. По дороге сделаем небольшую остановку для отдыха

10:30 — древняя столица Хоалы. Вы посетите первый политический центр независимого Вьетнама 10 века. Увидите храмы императоров Динь и Ле и узнаете об истории первых династий страны

11:45 — обед в ресторане с большим выбором местных блюд (козлятина, рыба, курица, жареный рис). Вегетарианские варианты всегда доступны на шведском столе

13:00 — ландшафтный комплекс «Чанган». Вас ждёт прогулка на традиционной лодке по живописным рекам среди известняковых карстов, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы проплывёте через естественные пещеры, увидите скрытые долины, древние храмы и познакомитесь с уникальным природным ландшафтом, который называют Халонгом на суше

15:00 — велосипедная прогулка по деревне, чтобы познакомиться с жизнью местных

15:45 — пещера Муа. Подниметесь по 500 каменным ступеням на вершину горы Лежащего Дракона. С обзорной площадки открывается один из самых живописных панорамных видов на Там Кок

17:00–20:00 — возвращение в Ханой

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером (из Старого квартала Ханоя и обратно), входные билеты по программе, лодочная прогулка по комплексу «Чанган», обед (шведский стол или комплексное меню), велосипедная прогулка, бутилированная вода
  • Дополнительно оплачиваются напитки во время обеда
  • К вершине пещеры Муа нужно подняться по 500 каменным ступеням, что требует средней физической подготовки. При желании этот этап можно пропустить и провести больше времени у подножия горы
  • Порядок посещения локаций может меняться в зависимости от погоды или решения организатора
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$124
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1017 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
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экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского. Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе. Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.

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