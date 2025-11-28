читать дальше

хотим и как, так как уже брали ни раз индивидуальные экскурсии. Сказать, что экскурсия понравилась - это ничего не сказать. Она была потрясающая от начала и до конца. Именно то, что мы хотели. Рано утром за нами приехала машина, для двух взрослых и ребёнка самое то. На протяжение всей экскурсии Игорь рассказывал не только историю места где мы были, но и историю самого Вьетнама, проводя параллели с другими странами и историческими событиями, так же рассказывал о культуре, обычиях, традициях страны, народа, а также несколько весёлых сказок. Знает он это не по наслышке (женат на прекрасной местной девушке). Сама экскурсия проходит в очень интересных местах, живописная природа, тёплый климат. А когда мы плыли по реке, в маленькой лодочке, между скалами, заплывая в пещеры, казалось вот ещё чуть чуть и появятся динозавры, или из за поворота увидим того самого Кинг Конга из фильма. Не было момента чтобы мы скучали или происходили какие то заминки. Все наши пожелания были услышаны и исполнены. Наша дочь была в восторге, а на следующий день просила поехать к Дяде Игорю еще😜. Ну и конечно сам по себе Игорь открытый, добрый и отзывчивый человек. Это удовольствие стоит своих денег, а может и больше, не пожалеете если возьмёте, рекомендую всем. И да, вернувшись домой, первый наш фильм был Кинг Конг остров черепа. И мы с мужем на перебой кричали, что мы там были и все видели 😊 От всей души благодарим Игоря и его команду!!!!!