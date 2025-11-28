Круиз
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Отдохнуть на комфортабельном теплоходе в бухте Халонг
Начало: В Старом квартале Ханоя
Расписание: ежедневно в 08:00
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$95 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ханою и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
от $494 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
Проведите незабываемый день в Ханое с детьми! Увлекательные истории о Вьетнаме, посещение храмов и местных достопримечательностей ждут вас
Завтра в 08:00
11 дек в 14:00
$210 за всё до 4 чел.
- ННаталия28 ноября 2025Всё было комфортно и удобно, забрали из отеля, несмотря на то, что он был в переулке, где могут проехать только
- ТТимофей27 ноября 2025Все прошло великолепно, Сергей невероятный профессионал и просто интересный, отзывчивый человек.
Рекомендую экскурсию к посещению, вы останетесь довольны!
- ААрина22 ноября 2025Прекрасная экскурсия на север Вьетнама! Интересная, узнали много нового. Нашим гидом был Игорь, очень интересный, эрудированный, великолепно владеющий темой и
- ААлександра21 ноября 2025Отличная экскурсия!
Ездили 19.11.25
Места очень красивые, было 3 высадки: 2 на островах, 1 поплавать на выбранном виде транспорта. С комфортом доставили
- ЕЕкатерина13 ноября 2025Прошло все более, чем отлично! Мр. Хоа замечательный гид, прекрасно говорящий на русском. Влюблённый в Россию, с теплотой вспоминающий СССР.
- NNick10 ноября 2025Хочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. Нас забрали вовремя на люкс-транспорте:
- ММихайлов7 ноября 2025Замечательный круиз. Удобный и безопасный маршрут. Очень хорошая организация: от выезда из отеля до окончания экскурсии. Красивые виды. Гид был великолепен. Организатор - выше всяких похвал.
- ННадежда17 октября 2025Сегодня мы побывали на экскурсии "Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя" Очень нам понравилось. Красота невероятная. До кораблика
- ЕЕвгений2 октября 2025Прекрасный гид, очень компанейский и открытый, готов помочь и приложить все усилия для комфортного пребывания. также практикует фото и видео съемку, принимая в качестве оплаты исключительно наши улыбки) спасибо Сергей!
- AAnait1 октября 2025Экскурсия даже превзошла все мои ожидания. Я осталась в полном восторге и от локаций, и от организации, и конечно же
- ВВладимир16 августа 2025С нами были отдельно водитель и экскурсовод. Экскурсовод Кен отлично говорит по-русски. Многое рассказал о Вьетнаме, порекомендовал хорошее заведение с
- ААлена25 марта 2025Экскурсию проводил Зунг, прекрасно говорит на русском, бесконечно влюблен во Вьетнам и его историю. Рассказал очень много интересного про культуру и историю Вьетнама.
Невероятные пейзажи впечатлили
Программа очень насыщенная, но усталости нет
- ООльга1 января 2025Отличная экскурсия. Огромное спасибо Игорю. Многое узнали об истории Вьетнама. Посмотрели великолепные места.
- ООльга12 августа 2024Все супер, Игорь очень интересный рассказчик и собеседник, а еще и отличный фотограф экскурсантов на потрясающих фонах! Всем рекомендую
- ААнна16 октября 20231. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
- ИИнна30 июля 2023Здравствуйте!
Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист).
Великолепная природа!
Рекомендую!
- ННадежда4 апреля 2023В конце января были на экскурсии "Северный Вьетнам". Экскурсию проводил Игорь. Изначально, у нас был чёткий план, того что мы
- ААлександр1 января 2023Экскурсия замечательная! Гид был очень дружелюбный, интересно рассказывал про посещаемые места и отвечал на все вопросы. Места по маршруту по-разному раскрывают особенности северного Вьетнама, его природу, культуру и историю.
Всё очень понравилось, безусловно рекомендую.
- ЕЕлена31 декабря 2022Очень редко обращаюсь к услугам гидов так как очень часто все проходит по стандарнтой программе с выученным текстом. Так как
