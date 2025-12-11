Мини-группа
до 12 чел.
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала
Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:30
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
$35 за человека
Индивидуальная
Халонг на гидроплане
Насладитесь незабываемым полётом на гидроплане над заливом Халонг! Величественные острова и современный город откроются с высоты, оставляя яркие впечатления
Завтра в 10:00
13 дек в 12:00
$140 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Весь Ханой на двух колёсах
Прокатиться на велосипедах и исследовать главные достопримечательности и скрытые городские уголки
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 07:30 и 13:30
14 дек в 07:30
16 дек в 07:30
$70 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 08:00
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$70 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Ханою в декабре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Для иностранцев" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 140. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 4 ⭐ отзыва, цены от $35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль