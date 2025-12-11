Найдено 4 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Ханое на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 1 отзыв Мини-группа до 12 чел. Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов Начало: В Старом квартале Расписание: ежедневно в 11:00 и 17:30 $35 за человека 1 час 1 отзыв Индивидуальная Халонг на гидроплане Насладитесь незабываемым полётом на гидроплане над заливом Халонг! Величественные острова и современный город откроются с высоты, оставляя яркие впечатления $140 за человека На велосипеде 3.5 часа 1 отзыв Мини-группа до 12 чел. Весь Ханой на двух колёсах Прокатиться на велосипедах и исследовать главные достопримечательности и скрытые городские уголки Начало: В Старом квартале Расписание: ежедневно в 07:30 и 13:30 $70 за человека На автобусе 7 часов 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. Всё самое важное в Ханое - за день Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости Начало: В Старом квартале Расписание: ежедневно в 08:00 $70 за человека Другие экскурсии Ханоя

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Для иностранцев»

