Этот вариант экскурсии является стандартным и самым популярным среди местных и иностранных туристов.
Экскурсия дает возможность за сравнительно короткое время получить общее представление о географии дельты реки Меконг и образе жизни, культуре и промыслах местных жителей.
Экскурсия дает возможность за сравнительно короткое время получить общее представление о географии дельты реки Меконг и образе жизни, культуре и промыслах местных жителей.
Описание экскурсииМы с вами отправимся в увлекательное плавание на большом прогулочном корабле по верхнему рукаву реки Меконг (ширина рукава составляет около трех км). Посетим частный фруктовый сад, где сможем продегустировать местные фрукты, заглянем на пасеку и попробуем натуральный цветочный мед, а также послушаем традиционные песни южного Вьетнама в исполнении местных музыкантов. Кроме того, изучим технологию производства кокосовых ирисок – местного традиционного вида сладостей, прокатимся на лошадиной повозке по деревенской улице и совершим увлекательное плавание по узким тенистым каналам на маленькой гребной лодочке. Во время обеда насладимся традиционными вьетнамскими блюдами в ресторане с видом на реку Меконг. В конце экскурсии посетим одну из местных достопримечательностей –старинный буддийский храм Винь Чанг.
Ежедневно с 8:00/9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дельта реки Меконг
- Храм Винь Чанг
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Лодки и обслуживание по программе
- Обед.
Что не входит в цену
- Напитки во время обеда
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле туристов в центре города
Завершение: В отеле туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00/9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
У нас была индивидуальная экскурсия - мы с женой и русскоговорящий экскурсовод Кханг (Коля). Рекомендую именно такие экскурсии. Кханг прекрасно владеет русским. Он «по немецки четко» организовал поездку. Нас впечатлило
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А
Отличная экскурсия, интересно, не перегружено. Гид рассказала много интересного, отвечала на наши вопросы. Организация эксплуатации тоже на уровне. Был дождь, нам купили дождевики. Предоставили воду. Все понравилось
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М
Пребывали в Хошимине всего пару дней, но хотели получить максимум от поездки - первый день побывали на Обзорной экскурсии по Хошимину (все остались в восторге от нее!), а на следующий
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И
Экскурсия оставила очень приятные впечатления о удивительной стране Вьетнам. Нисколько не пожалели, что выбрали эту экскурсию. Посмотрели как живут люди в стране, их быт, природу и прочее. Огромное спасибо экскурсоводу Виктору за интересную и познавательную информации о стране. В следующий раз обязательно воспользуюсь услугами компании для посещения интересных мест в стране
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Р
Всё было отлично, могу категорически рекомендовать экскурсию для каждого! Нам с женой очень понравилось, как сами локации которые необходимо посетить, так и организация всего мероприятия, Ирине большое спасибо!
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Р
Всё было отлично, могу категорически рекомендовать экскурсию для каждого! Нам с женой очень понравилось, как сами локации которые необходимо посетить, так и организация всего мероприятия, Ирине большое спасибо!
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Входит в следующие категории Хошимина
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