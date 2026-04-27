Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Этот вариант экскурсии является стандартным и самым популярным среди местных и иностранных туристов.



Экскурсия дает возможность за сравнительно короткое время получить общее представление о географии дельты реки Меконг и образе жизни, культуре и промыслах местных жителей. 4.9 10 отзывов

Ирина Ваш гид в Хошимине Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $250 за экскурсию Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 10 отзывов 🇷🇺 русский 7 часов 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы с вами отправимся в увлекательное плавание на большом прогулочном корабле по верхнему рукаву реки Меконг (ширина рукава составляет около трех км). Посетим частный фруктовый сад, где сможем продегустировать местные фрукты, заглянем на пасеку и попробуем натуральный цветочный мед, а также послушаем традиционные песни южного Вьетнама в исполнении местных музыкантов. Кроме того, изучим технологию производства кокосовых ирисок – местного традиционного вида сладостей, прокатимся на лошадиной повозке по деревенской улице и совершим увлекательное плавание по узким тенистым каналам на маленькой гребной лодочке. Во время обеда насладимся традиционными вьетнамскими блюдами в ресторане с видом на реку Меконг. В конце экскурсии посетим одну из местных достопримечательностей –старинный буддийский храм Винь Чанг.

Ежедневно с 8:00/9:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дельта реки Меконг

Храм Винь Чанг Что включено Услуги гида

Транспорт

Лодки и обслуживание по программе

Обед. Что не входит в цену Напитки во время обеда

Личные расходы. Где начинаем и завершаем? Начало: В отеле туристов в центре города Завершение: В отеле туристов Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 8:00/9:00 Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.