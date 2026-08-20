На этот долгий вечер катамаран класса люкс будет полностью в распоряжении вашей компании. Мы пройдём вдоль живописного побережья и сделаем остановку у пляжа Con Se Tre для купания и водных развлечений. На закате сервируем ужин buffet и устроим DJ Party на фоне огней ночного города. Фотограф будет снимать вас весь вечер, и после вы получите яркие фото на память.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-30 человек, стоимость зависит от количества людей

от $2200 за экскурсию

Описание экскурсии

Приветствие на борту — на причале Ana Marina вас встретят приветственными напитками и свежими тропическими фруктами. После инструктажа катамаран выйдет в залив.

Круиз вдоль Нячанга — пройдём мимо порта Vinpearl и живописных участков побережья. Можно расположиться в лаунж-зонах, подняться на панорамную Flybridge-палубу с обзором 360°, слушать музыку и наслаждаться морскими видами.

Остановка у пляжа Con Se Tre — будет время для купания, снорклинга, SUP-сёрфинга и рыбалки. В программу также входит одна VIP-активность на выбор: гидроцикл, дайвинг или катание на летающем «банане».

Закат и изысканный ужин buffet — во время золотого часа на борту сервируют «шведский стол». Пиво, прохладительные напитки, чай, кофе и детокс-вода без ограничений.

DJ Party в море — после заката катамаран продолжит путь вдоль вечернего Нячанга. Вас ждут музыка, морской бриз и панорамы освещённого города.

Примерный тайминг

15:00–15:30 — посадка

15:30–16:30 — прогулка вдоль побережья Нячанга

16:30–17:30 — остановка у Con Se Tre

17:30–18:30 — закат и ужин

18:30–19:30 — DJ Party

19:30–20:00 — возвращение в марину

Организационные детали

Это индивидуальный чартер премиального катамарана вместимостью до 30 гостей

В стоимость входят трансфер из отеля в центре Нячанга и обратно, фрукты, ужин, безлимитные напитки, DJ Party, аренда SUP-досок, экипировки для снорклинга, снастей для рыбалка и одна VIP-активность на выбор

Тажже в стоимость входят услуги профессионального фотографа. Он снимает на камеру Sony α7 III. На 3-й день после поездки мы загружаем фото на виртуальный диск и присылаем ссылкой для скачивания

На борту есть лаунж-зоны, панорамная палуба, аудиосистема, Wi-Fi, душ, туалет, мини-бар и батут. Полотенца и спасательные жилеты мы предоставляем

Дополнительные водные развлечения, а также трансфер из районов за пределами центра Нячанга рассчитаем индивидуально

Обеспечение безопасности