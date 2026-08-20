Вечерний круиз на премиальном катамаране по заливу Нячанга (из Камрани)
Роскошный отдых, изысканный ужин, закат в тропическом море и ночная вечеринка с диджеем
На этот долгий вечер катамаран класса люкс будет полностью в распоряжении вашей компании.
Мы пройдём вдоль живописного побережья и сделаем остановку у пляжа Con Se Tre для купания и водных развлечений. На закате сервируем ужин buffet и устроим DJ Party на фоне огней ночного города. Фотограф будет снимать вас весь вечер, и после вы получите яркие фото на память.
Описание экскурсии
Приветствие на борту — на причале Ana Marina вас встретят приветственными напитками и свежими тропическими фруктами. После инструктажа катамаран выйдет в залив.
Круиз вдоль Нячанга — пройдём мимо порта Vinpearl и живописных участков побережья. Можно расположиться в лаунж-зонах, подняться на панорамную Flybridge-палубу с обзором 360°, слушать музыку и наслаждаться морскими видами.
Остановка у пляжа Con Se Tre — будет время для купания, снорклинга, SUP-сёрфинга и рыбалки. В программу также входит одна VIP-активность на выбор: гидроцикл, дайвинг или катание на летающем «банане».
Закат и изысканный ужин buffet — во время золотого часа на борту сервируют «шведский стол». Пиво, прохладительные напитки, чай, кофе и детокс-вода без ограничений.
DJ Party в море — после заката катамаран продолжит путь вдоль вечернего Нячанга. Вас ждут музыка, морской бриз и панорамы освещённого города.
Примерный тайминг
15:00–15:30 — посадка 15:30–16:30 — прогулка вдоль побережья Нячанга 16:30–17:30 — остановка у Con Se Tre 17:30–18:30 — закат и ужин 18:30–19:30 — DJ Party 19:30–20:00 — возвращение в марину
Организационные детали
Это индивидуальный чартер премиального катамарана вместимостью до 30 гостей
В стоимость входят трансфер из отеля в центре Нячанга и обратно, фрукты, ужин, безлимитные напитки, DJ Party, аренда SUP-досок, экипировки для снорклинга, снастей для рыбалка и одна VIP-активность на выбор
Тажже в стоимость входят услуги профессионального фотографа. Он снимает на камеру Sony α7 III. На 3-й день после поездки мы загружаем фото на виртуальный диск и присылаем ссылкой для скачивания
На борту есть лаунж-зоны, панорамная палуба, аудиосистема, Wi-Fi, душ, туалет, мини-бар и батут. Полотенца и спасательные жилеты мы предоставляем
Дополнительные водные развлечения, а также трансфер из районов за пределами центра Нячанга рассчитаем индивидуально
Обеспечение безопасности
Перед выходом в море проводится обязательный инструктаж
Катамаран имеет необходимые лицензии и разрешения
Водные активности проходят под контролем профессиональных инструкторов
Оборудование регулярно проверяется
Морские развлечения проводятся только при благоприятной погоде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 143 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий.
Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся экскурсии по самым красивым местам острова. читать дальшеуменьшить
Мы глубоко знаем регион, природу, культуру и менталитет, поэтому стремимся делиться с путешественниками не только красотой Фукуока, но и его духом.
Наша цель — чтобы каждый гость увёз с собой не просто фото, а настоящие воспоминания.
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