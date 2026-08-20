Вечерний круиз на премиальном катамаране по заливу Нячанга (из Камрани)

Роскошный отдых, изысканный ужин, закат в тропическом море и ночная вечеринка с диджеем
На этот долгий вечер катамаран класса люкс будет полностью в распоряжении вашей компании.

Мы пройдём вдоль живописного побережья и сделаем остановку у пляжа Con Se Tre для купания и водных развлечений. На закате сервируем ужин buffet и устроим DJ Party на фоне огней ночного города. Фотограф будет снимать вас весь вечер, и после вы получите яркие фото на память.
Вечерний круиз на премиальном катамаране по заливу Нячанга (из Камрани)
Вечерний круиз на премиальном катамаране по заливу Нячанга (из Камрани)
Вечерний круиз на премиальном катамаране по заливу Нячанга (из Камрани)

Описание экскурсии

Приветствие на борту — на причале Ana Marina вас встретят приветственными напитками и свежими тропическими фруктами. После инструктажа катамаран выйдет в залив.

Круиз вдоль Нячанга — пройдём мимо порта Vinpearl и живописных участков побережья. Можно расположиться в лаунж-зонах, подняться на панорамную Flybridge-палубу с обзором 360°, слушать музыку и наслаждаться морскими видами.

Остановка у пляжа Con Se Tre — будет время для купания, снорклинга, SUP-сёрфинга и рыбалки. В программу также входит одна VIP-активность на выбор: гидроцикл, дайвинг или катание на летающем «банане».

Закат и изысканный ужин buffet — во время золотого часа на борту сервируют «шведский стол». Пиво, прохладительные напитки, чай, кофе и детокс-вода без ограничений.

DJ Party в море — после заката катамаран продолжит путь вдоль вечернего Нячанга. Вас ждут музыка, морской бриз и панорамы освещённого города.

Примерный тайминг

15:00–15:30 — посадка
15:30–16:30 — прогулка вдоль побережья Нячанга
16:30–17:30 — остановка у Con Se Tre
17:30–18:30 — закат и ужин
18:30–19:30 — DJ Party
19:30–20:00 — возвращение в марину

Организационные детали

  • Это индивидуальный чартер премиального катамарана вместимостью до 30 гостей
  • В стоимость входят трансфер из отеля в центре Нячанга и обратно, фрукты, ужин, безлимитные напитки, DJ Party, аренда SUP-досок, экипировки для снорклинга, снастей для рыбалка и одна VIP-активность на выбор
  • Тажже в стоимость входят услуги профессионального фотографа. Он снимает на камеру Sony α7 III. На 3-й день после поездки мы загружаем фото на виртуальный диск и присылаем ссылкой для скачивания
  • На борту есть лаунж-зоны, панорамная палуба, аудиосистема, Wi-Fi, душ, туалет, мини-бар и батут. Полотенца и спасательные жилеты мы предоставляем
  • Дополнительные водные развлечения, а также трансфер из районов за пределами центра Нячанга рассчитаем индивидуально

Обеспечение безопасности

  • Перед выходом в море проводится обязательный инструктаж
  • Катамаран имеет необходимые лицензии и разрешения
  • Водные активности проходят под контролем профессиональных инструкторов
  • Оборудование регулярно проверяется
  • Морские развлечения проводятся только при благоприятной погоде

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — Организатор в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 143 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий. Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся экскурсии по самым красивым местам острова.
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Мы глубоко знаем регион, природу, культуру и менталитет, поэтому стремимся делиться с путешественниками не только красотой Фукуока, но и его духом. Наша цель — чтобы каждый гость увёз с собой не просто фото, а настоящие воспоминания.

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