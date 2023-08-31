Ловля кальмара с потомственными моряками

Уплыть в море под бравые песни, своими руками поймать кальмара и тут же приготовить ужин

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Ответы на вопросы
Настало время бросить себе вызов! Рвануть в ночь за морской добычей в компании лихих и опытных ловцов.

Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара? Увернуться от чернил осьминога или каракатиц? Заметить, как прошивает полотно тёмной воды рыба-игла? Я верю в вас! Грузимся на баркас, берём на абордаж рыболовное судно и объявляем охоту на съедобных чудищ!
Ловля кальмара с потомственными моряками
Ловля кальмара с потомственными моряками
Ловля кальмара с потомственными моряками
Ловля кальмара с потомственными моряками
Ловля кальмара с потомственными моряками
Ловля кальмара с потомственными моряками
Ловля кальмара с потомственными моряками
Ловля кальмара с потомственными моряками
Ближайшие даты:
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авг
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3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Настоящая рыбалка без сложностей и прикрас

С песнями под гитару мы поплывём на место ловли и встанем на якорь. Я объясню обычаи вьетнамских моряков: например, почему перед отплытием они высыпают табак в море. Расскажу об особенностях кальмара, ареале его обитания и питании. Опишу способы ловли и наживки. И заодно обращу ваше внимание на стремительные перемещения рыбы-иглы (саргана) за бортом.

Улов рыбака

Под байки о морской пучине и любование Нячангом, оставленным на берегу, мы начнём ловить кальмара. А ещё осьминогов и каракатиц. Я научу, как правильно вытаскивать морских чудовищ и уворачиваться от их чернил. Раскрою рецепт аутентичного блюда от моряков — кальмар сырой в традиционном соусе. И предложу завершить рыбалку отличным ужином с маринованными грибочками, овощами-гриль и свежим морским уловом.

Организационные детали

  • На борту соблюдены все требования безопасности, есть спасательные жилеты. Нас будет сопровождать спасатель.
  • Ужин и трансфер от места встречи включены в стоимость
  • Одеться нужно в те вещи, которые на жалко запачкать или испортить
  • Из-за ухудшения погодных условий рыбалка может быть перенесена на другой день — заранее такое не предскажешь
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате для компании до 10 человек — 320 евро

в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, субботу и воскресенье в 18:00 и 23:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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