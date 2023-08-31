Настало время бросить себе вызов! Рвануть в ночь за морской добычей в компании лихих и опытных ловцов. Сумеете ли вы подсечь хитрого кальмара? Увернуться от чернил осьминога или каракатиц? Заметить, как прошивает полотно тёмной воды рыба-игла? Я верю в вас! Грузимся на баркас, берём на абордаж рыболовное судно и объявляем охоту на съедобных чудищ!

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Описание

Что вас ожидает

Настоящая рыбалка без сложностей и прикрас

С песнями под гитару мы поплывём на место ловли и встанем на якорь. Я объясню обычаи вьетнамских моряков: например, почему перед отплытием они высыпают табак в море. Расскажу об особенностях кальмара, ареале его обитания и питании. Опишу способы ловли и наживки. И заодно обращу ваше внимание на стремительные перемещения рыбы-иглы (саргана) за бортом.

Улов рыбака

Под байки о морской пучине и любование Нячангом, оставленным на берегу, мы начнём ловить кальмара. А ещё осьминогов и каракатиц. Я научу, как правильно вытаскивать морских чудовищ и уворачиваться от их чернил. Раскрою рецепт аутентичного блюда от моряков — кальмар сырой в традиционном соусе. И предложу завершить рыбалку отличным ужином с маринованными грибочками, овощами-гриль и свежим морским уловом.

Организационные детали