На деревянном корабле мы будем путешествовать по южным островам Нячанга. Сделаем три остановки в разных бухтах, чтобы плавать с маской, покататься на сапборде, порыбачить и отдохнуть на тихих пляжах. А в середине дня устроим барбекю и угостим вас фруктами и напитками без ограничений.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Скалы южных островов — первая остановка у каменистых берегов с чистой водой. Здесь можно искупаться, заняться снорклингом, прокатиться на сапе или испытать удачу на морской рыбалке.

Дикий пляж — тихая бухта с мягким песком и прозрачной водой. Пока вы отдыхаете, на корабле приготовят горячий обед: куриное барбекю, свежие овощи и фрукты. В течение прогулки доступны ром, пиво, соки и вода без ограничений.

Коралловый риф — одно из лучших мест для снорклинга. Вы поплаваете с маской и понаблюдаете за разноцветными рыбками в естественной среде.

За доплату возможны и другие водные развлечения: парасейлинг, гидроциклы и флайборд.

Примерный тайминг

9:45 — встреча в порту

10:00 — выход в море

10:40–11:50 — остановка у скал, купание и активности

12:00–13:20 — дикий пляж и обед

13:30–14:50 — снорклинг у кораллового рифа

15:00 — возвращение в порт

Организационные детали