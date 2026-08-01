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Морская прогулка по южным островам Нячанга

Искупаться у скал, отдохнуть на диком пляже и увидеть коралловый риф + барбекю на борту
На деревянном корабле мы будем путешествовать по южным островам Нячанга.

Сделаем три остановки в разных бухтах, чтобы плавать с маской, покататься на сапборде, порыбачить и отдохнуть на тихих пляжах. А в середине дня устроим барбекю и угостим вас фруктами и напитками без ограничений.
Морская прогулка по южным островам Нячанга
Морская прогулка по южным островам Нячанга
Морская прогулка по южным островам Нячанга

Описание экскурсии

Скалы южных островов — первая остановка у каменистых берегов с чистой водой. Здесь можно искупаться, заняться снорклингом, прокатиться на сапе или испытать удачу на морской рыбалке.

Дикий пляж — тихая бухта с мягким песком и прозрачной водой. Пока вы отдыхаете, на корабле приготовят горячий обед: куриное барбекю, свежие овощи и фрукты. В течение прогулки доступны ром, пиво, соки и вода без ограничений.

Коралловый риф — одно из лучших мест для снорклинга. Вы поплаваете с маской и понаблюдаете за разноцветными рыбками в естественной среде.

За доплату возможны и другие водные развлечения: парасейлинг, гидроциклы и флайборд.

Примерный тайминг

9:45 — встреча в порту
10:00 — выход в море
10:40–11:50 — остановка у скал, купание и активности
12:00–13:20 — дикий пляж и обед
13:30–14:50 — снорклинг у кораллового рифа
15:00 — возвращение в порт

Организационные детали

  • Прогулка проходит на деревянном корабле в небольшой группе до 18 человек
  • Перед выходом в море проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
  • Горячий обед, фрукты и напитки, а также аренда сапборда и снаряжения для снорклинга и рыбалки входят в стоимость
  • Выход в море возможен только при подходящих погодных условиях, при неблагоприятном прогнозе перенесём или отменим

в субботу в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет$30
Стандартный$38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Намжил
Намжил — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Нячанге и полностью посвятил себя морю. Занимаюсь организацией морских программ по южным островам, снорклинга, рыбалки и арендой частных лодок. Работаю только с проверенными капитанами, сам составляю маршруты и
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стараюсь показывать Нячанг таким, каким его знают местные — без больших толп и конвейера. Стал гидом на Tripster, потому что хочу дарить гостям яркие эмоции и настоящие морские приключения. Буду рад показать вам лучший Нячанг с воды!

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