Искупаться у скал, отдохнуть на диком пляже и увидеть коралловый риф + барбекю на борту
На деревянном корабле мы будем путешествовать по южным островам Нячанга.
Сделаем три остановки в разных бухтах, чтобы плавать с маской, покататься на сапборде, порыбачить и отдохнуть на тихих пляжах. А в середине дня устроим барбекю и угостим вас фруктами и напитками без ограничений.
Описание экскурсии
Скалы южных островов — первая остановка у каменистых берегов с чистой водой. Здесь можно искупаться, заняться снорклингом, прокатиться на сапе или испытать удачу на морской рыбалке.
Дикий пляж — тихая бухта с мягким песком и прозрачной водой. Пока вы отдыхаете, на корабле приготовят горячий обед: куриное барбекю, свежие овощи и фрукты. В течение прогулки доступны ром, пиво, соки и вода без ограничений.
Коралловый риф — одно из лучших мест для снорклинга. Вы поплаваете с маской и понаблюдаете за разноцветными рыбками в естественной среде.
За доплату возможны и другие водные развлечения: парасейлинг, гидроциклы и флайборд.
Примерный тайминг
9:45 — встреча в порту 10:00 — выход в море 10:40–11:50 — остановка у скал, купание и активности 12:00–13:20 — дикий пляж и обед 13:30–14:50 — снорклинг у кораллового рифа 15:00 — возвращение в порт
Организационные детали
Прогулка проходит на деревянном корабле в небольшой группе до 18 человек
Перед выходом в море проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
Горячий обед, фрукты и напитки, а также аренда сапборда и снаряжения для снорклинга и рыбалки входят в стоимость
Выход в море возможен только при подходящих погодных условиях, при неблагоприятном прогнозе перенесём или отменим
в субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 12 лет
$30
Стандартный
$38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Намжил — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Нячанге и полностью посвятил себя морю. Занимаюсь организацией морских программ по южным островам, снорклинга, рыбалки и арендой частных лодок.
Работаю только с проверенными капитанами, сам составляю маршруты и читать дальшеуменьшить
стараюсь показывать Нячанг таким, каким его знают местные — без больших толп и конвейера.
Стал гидом на Tripster, потому что хочу дарить гостям яркие эмоции и настоящие морские приключения. Буду рад показать вам лучший Нячанг с воды!
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