Двигаясь по веревочным элементам над зелёными долинами, вы оцените красоту местной природы и зарядитесь адреналином!
Описание экскурсии
8:00–8:30 — отправление из Нячанга
Заберём вас из центра города. Маршрут постепенно поднимается в горы: морской пейзаж сменяется зелеными склонами холмов и густыми лесами.
9:30-9:45 — прибытие в парк
Ознакомьтесь с территорией комплекса и зарегистрируйтесь на программу.
9:50 — инструктаж и подготовка
Инструкторы объяснят правила прохождения маршрута и технику безопасности. Вы получите страховочную систему, шлем и другое необходимое снаряжение.
*10:00–12:00 — зиплайн
Вы начнете свой спуск на зиплайне через полог тропического леса. Будете пролетать над зелеными долинами и небольшими ручьями, перемещаясь с одной платформы на другую. Сверху вы сможете полюбоваться потрясающими пейзажами джунглей и горных склонов.
12:15 — обед в ресторане в лесу
13:00 — свободное время в парке
14:00–14:30 — отправление в Нячанг
15:30–16:00 — Возвращение в город
Время трансфера и активностей могут меняться в случае форс-мажоров. Мы заранее согласуем с вами изменения.
Организационные детали
В стоимость включено
- Страховочное снаряжение, защита и шлем
- Входной билет в туристическую зону парка
- Базовая туристическая страховка
- Сопровождение профессионального инструктора из нашей команды
- Трансфер туда и обратно из центра Нячанга
- Питьевая вода
- Обед в ресторане
*Ограничения по участию
- Рекомендуется гостям от 10–12 лет (в соответствии с правилами безопасности парка). Если рост ребёнка превышает 150 см, оплата по взрослому тарифу
Безопасность маршрута
- Система спроектирована международными специалистами. Всё оборудование импортировано из Европы и сертифицировано по европейским стандартам безопасности
- Перед началом маршрута инструкторы подробно объяснят правила прохождения этапов
Ограничения для участия:
• Дети могут участвовать в зиплайне при росте от 1,2 м и весе от 25 кг согласно требованиям безопасности (дети ростом выше 1,5 м оплачиваются по взрослому тарифу, ниже 1,5 м — по детскому тарифу)
• Не рекомендуется участие беременным женщинам, а также людям с заболеваниями сердца, высоким давлением, проблемами позвоночника или ограничениями к физической активности
• Участники должны иметь хорошее общее состояние здоровья для прохождения высотных этапов и пешего передвижения по лесу
Транспорт:
Трансфер осуществляется фирменным туристическим автобусом Kong Forest вместимостью 18 мест.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$50
|Дети до 7 лет
|$35