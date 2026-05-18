Среди гор Хон Ба вам предстоит пройти один из самых протяжённых маршрутов зиплайна во Вьетнаме. Вас ждут полёты между деревьями, подвесные переходы и платформы в кронах леса. Двигаясь по веревочным элементам над зелёными долинами, вы оцените красоту местной природы и зарядитесь адреналином!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00–8:30 — отправление из Нячанга

Заберём вас из центра города. Маршрут постепенно поднимается в горы: морской пейзаж сменяется зелеными склонами холмов и густыми лесами.

9:30-9:45 — прибытие в парк

Ознакомьтесь с территорией комплекса и зарегистрируйтесь на программу.

9:50 — инструктаж и подготовка

Инструкторы объяснят правила прохождения маршрута и технику безопасности. Вы получите страховочную систему, шлем и другое необходимое снаряжение.

*10:00–12:00 — зиплайн

Вы начнете свой спуск на зиплайне через полог тропического леса. Будете пролетать над зелеными долинами и небольшими ручьями, перемещаясь с одной платформы на другую. Сверху вы сможете полюбоваться потрясающими пейзажами джунглей и горных склонов.

12:15 — обед в ресторане в лесу

13:00 — свободное время в парке

14:00–14:30 — отправление в Нячанг

15:30–16:00 — Возвращение в город

Время трансфера и активностей могут меняться в случае форс-мажоров. Мы заранее согласуем с вами изменения.

Организационные детали

В стоимость включено

Страховочное снаряжение, защита и шлем

Входной билет в туристическую зону парка

Базовая туристическая страховка

Сопровождение профессионального инструктора из нашей команды

Трансфер туда и обратно из центра Нячанга

Питьевая вода

Обед в ресторане

*Ограничения по участию

Безопасность маршрута

Система спроектирована международными специалистами. Всё оборудование импортировано из Европы и сертифицировано по европейским стандартам безопасности

Перед началом маршрута инструкторы подробно объяснят правила прохождения этапов

Ограничения для участия:

• Дети могут участвовать в зиплайне при росте от 1,2 м и весе от 25 кг согласно требованиям безопасности (дети ростом выше 1,5 м оплачиваются по взрослому тарифу, ниже 1,5 м — по детскому тарифу)

• Не рекомендуется участие беременным женщинам, а также людям с заболеваниями сердца, высоким давлением, проблемами позвоночника или ограничениями к физической активности

• Участники должны иметь хорошее общее состояние здоровья для прохождения высотных этапов и пешего передвижения по лесу

Транспорт:

Трансфер осуществляется фирменным туристическим автобусом Kong Forest вместимостью 18 мест.