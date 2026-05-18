Зиплайн в кронах тропического леса (из Нячанга)

Пролететь над джунглями, пройти подвесные мосты и увидеть Вьетнам с высоты
Среди гор Хон Ба вам предстоит пройти один из самых протяжённых маршрутов зиплайна во Вьетнаме. Вас ждут полёты между деревьями, подвесные переходы и платформы в кронах леса.

Двигаясь по веревочным элементам над зелёными долинами, вы оцените красоту местной природы и зарядитесь адреналином!
5
2 отзыва
Описание экскурсии

8:00–8:30 — отправление из Нячанга

Заберём вас из центра города. Маршрут постепенно поднимается в горы: морской пейзаж сменяется зелеными склонами холмов и густыми лесами.

9:30-9:45 — прибытие в парк

Ознакомьтесь с территорией комплекса и зарегистрируйтесь на программу.

9:50 — инструктаж и подготовка

Инструкторы объяснят правила прохождения маршрута и технику безопасности. Вы получите страховочную систему, шлем и другое необходимое снаряжение.

*10:00–12:00 — зиплайн
Вы начнете свой спуск на зиплайне через полог тропического леса. Будете пролетать над зелеными долинами и небольшими ручьями, перемещаясь с одной платформы на другую. Сверху вы сможете полюбоваться потрясающими пейзажами джунглей и горных склонов.

12:15 — обед в ресторане в лесу

13:00 — свободное время в парке

14:00–14:30 — отправление в Нячанг

15:30–16:00 — Возвращение в город

Время трансфера и активностей могут меняться в случае форс-мажоров. Мы заранее согласуем с вами изменения.

Организационные детали

В стоимость включено

  • Страховочное снаряжение, защита и шлем
  • Входной билет в туристическую зону парка
  • Базовая туристическая страховка
  • Сопровождение профессионального инструктора из нашей команды
  • Трансфер туда и обратно из центра Нячанга
  • Питьевая вода
  • Обед в ресторане

*Ограничения по участию

  • Рекомендуется гостям от 10–12 лет (в соответствии с правилами безопасности парка). Если рост ребёнка превышает 150 см, оплата по взрослому тарифу
  • Дети допускаются только при сопровождении взрослых
  • Не рекомендуется беременным женщинам, людям с заболеваниями сердца, высоким давлением, серьёзными проблемами позвоночника или ограничениями по физической активности

Безопасность маршрута

  • Система спроектирована международными специалистами. Всё оборудование импортировано из Европы и сертифицировано по европейским стандартам безопасности
  • Перед началом маршрута инструкторы подробно объяснят правила прохождения этапов

Ограничения для участия:
• Дети могут участвовать в зиплайне при росте от 1,2 м и весе от 25 кг согласно требованиям безопасности (дети ростом выше 1,5 м оплачиваются по взрослому тарифу, ниже 1,5 м — по детскому тарифу)
• Не рекомендуется участие беременным женщинам, а также людям с заболеваниями сердца, высоким давлением, проблемами позвоночника или ограничениями к физической активности
• Участники должны иметь хорошее общее состояние здоровья для прохождения высотных этапов и пешего передвижения по лесу

Транспорт:
Трансфер осуществляется фирменным туристическим автобусом Kong Forest вместимостью 18 мест.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$50
Дети до 7 лет$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нго
Нго — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 40 туристов
Примерно в 45–60 минутах езды от центра Нячанга есть приключенческий парк. Свежий горный воздух, природные ручьи и тропический лес создают идеальные условия для отдыха на природе и активных развлечений. Развлечения в
читать дальшеуменьшить

нашем парке подходят как для индивидуальных путешественников, семей и компаний друзей, так и для организованных туристических групп и тимбилдингов. Удобный трансфер из Нячанга и Камрани делает его отличным выбором для тех, кто хочет открыть более активную сторону региона.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Все понравилось, активная экскурсия
Ирина
Очень здорово и безопасно!
