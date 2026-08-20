Фуйен — это редкая возможность увидеть прибрежный Вьетнам без курортного глянца. Мы проедем вдоль соляных, рисовых и лотосовых полей, побываем на ферме лангустов, поднимемся к маяку и искупаемся на диком пляже Бай Мон. А ещё увидим тысячи базальтовых колонн Гань Да Диа. И поговорим о французском наследии, рыбацком быте и жизни во вьетнамской провинции.

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Описание экскурсии

Соляные и лотосовые поля — по дороге остановимся на завтрак среди цветов и посмотрим, как под жарким солнцем добывают морскую соль. Белоснежные поля — одна из самых необычных фотолокаций маршрута.

Бухта Вунг Ро со спокойной тёмно-синей водой, рыбацкой деревней и плавучими фермами. Заглянем в садки с лангустами, рыбой и моллюсками, и вы узнаете, как их выращивают. По желанию выпьете вьетнамский кофе с видом на бухту.

Мыс Дай Лань — через тенистые джунгли поднимемся к историческому маяку, который более века указывает путь кораблям. С вершины открываются панорамы океана, гор и скалистого побережья. Это одна из самых восточных точек страны, которая первой встречает рассвет.

Пляж Бай Мон — уединённая бухта с золотистым песком и прозрачной водой. Здесь будет время искупаться, отдохнуть после подъёма и сделать фотографии без посторонних в кадре.

Обед из свежих морепродуктов — остановимся в местном ресторане и попробуем то, чем славится побережье Фуйена.

Столица провинции и её набережная — увидим центральную стелу, современный город и километры пустынного лазурного побережья.

Базальтовые столбы Гань Да Диа — главное природное чудо маршрута. Древняя лава, остывая, превратилась в тысячи ровных многогранных колонн, которые ступенями уходят прямо в море. Прогуляемся по каменному берегу и сделаем фотографии в мягком вечернем свете.

Примерный тайминг

6:30–7:00 — сбор путешественников и выезд из Нячанга, остановка на завтрак

9:00 — бухта Вунг Ро

10:00 — мыс Дай Лань

11:30 — пляж Бай Мон

14:00 — обед

15:00 — набережная столицы

16:00 — базальтовые столбы Гань Да Диа

17:00–19:30 — возвращение в Нячанг

Организационные детали