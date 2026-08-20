Провинция Фуйен - секретное сокровище Вьетнама (билеты и обед включены)
Маяк, лангусты, базальтовые столбы и французское наследие региона (из Нячанга)
Фуйен — это редкая возможность увидеть прибрежный Вьетнам без курортного глянца.
Мы проедем вдоль соляных, рисовых и лотосовых полей, побываем на ферме лангустов, поднимемся к маяку и искупаемся на диком пляже Бай Мон. А ещё увидим тысячи базальтовых колонн Гань Да Диа. И поговорим о французском наследии, рыбацком быте и жизни во вьетнамской провинции.
Описание экскурсии
Соляные и лотосовые поля — по дороге остановимся на завтрак среди цветов и посмотрим, как под жарким солнцем добывают морскую соль. Белоснежные поля — одна из самых необычных фотолокаций маршрута.
Бухта Вунг Ро со спокойной тёмно-синей водой, рыбацкой деревней и плавучими фермами. Заглянем в садки с лангустами, рыбой и моллюсками, и вы узнаете, как их выращивают. По желанию выпьете вьетнамский кофе с видом на бухту.
Мыс Дай Лань — через тенистые джунгли поднимемся к историческому маяку, который более века указывает путь кораблям. С вершины открываются панорамы океана, гор и скалистого побережья. Это одна из самых восточных точек страны, которая первой встречает рассвет.
Пляж Бай Мон — уединённая бухта с золотистым песком и прозрачной водой. Здесь будет время искупаться, отдохнуть после подъёма и сделать фотографии без посторонних в кадре.
Обед из свежих морепродуктов — остановимся в местном ресторане и попробуем то, чем славится побережье Фуйена.
Столица провинции и её набережная — увидим центральную стелу, современный город и километры пустынного лазурного побережья.
Базальтовые столбы Гань Да Диа — главное природное чудо маршрута. Древняя лава, остывая, превратилась в тысячи ровных многогранных колонн, которые ступенями уходят прямо в море. Прогуляемся по каменному берегу и сделаем фотографии в мягком вечернем свете.
Примерный тайминг
6:30–7:00 — сбор путешественников и выезд из Нячанга, остановка на завтрак 9:00 — бухта Вунг Ро 10:00 — мыс Дай Лань 11:30 — пляж Бай Мон 14:00 — обед 15:00 — набережная столицы 16:00 — базальтовые столбы Гань Да Диа 17:00–19:30 — возвращение в Нячанг
Организационные детали
Едем на лимузине или минивэне с кондиционером. Если вы живёте за пределами Нячанга, возможность и стоимость трансфера уточним в переписке
Все входные билеты, обед из морепродуктов, вода, прохладительные напитки и кофе входят в стоимость
При желании к маяку можно подняться на мототакси за доплату
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 18 туристов
Я профессиональный гид и журналист. Живу во Вьетнаме с 2020 года. За это время открыла десятки мест, которые редко попадают в стандартные маршруты.
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характер, познакомиться с местными традициями, кухней и людьми, а не просто поставить галочку у очередной достопримечательности — вы по адресу.
Не читаю заученные тексты и не перегружаю гостей сухими датами. Рассказываю живые истории, которых в моей копилке уже очень много, показываю места, куда редко добираются путешественники, знакомлю с местной культурой и создаю позитивную атмосферу.
Для меня важно, чтобы путешествие было комфортным, лёгким и запомнилось не только красивыми фотографиями, но и яркими эмоциями.
Если вы цените индивидуальный подход, качественную организацию и хотите открыть Вьетнам с новой стороны — буду рада стать вашим проводником.
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