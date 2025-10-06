Мы с вами отправимся в морской заповедник у острова Хон-Мун.
Над водой здесь — необитаемые острова, а под ней — богатый коралловый риф, в котором бурлит подводная жизнь.
Благодаря навыкам фридайвинга, которым я вас обучу по пути, вы сможете безопасно проплывать через подводные пещеры, а я сделаю для вас незабываемые видеокадры.
Описание водной прогулки
Я обучу вас навыкам комфортного и безопасного ныряния — чтобы вы стали ближе к природе и насладились красотой подводного мира:
- с помощью специальных дыхательных упражнений вы научитесь правильно дышать и расслабляться до и после погружения, а также комфортно находиться под водой, задерживая дыхание
- освоите технику правильных и эффективных движений ластами и правила погружения
- узнаете, как выровнять давление в полости среднего уха для безопасного и комфортного ныряния
Примерный тайминг
7:15 — встреча у вашего отеля
8:00 — на лодке плывём на первый спот (в пути инструктаж, а также фрукты, чай, кофе, вода)
9:00 — практическая сессия по фридайвингу возле кораллового рифа. Отработка правильного вдоха, выравнивания давления в ушах, расслабление, правильный заныр, техника работы ног
10:15 — выход на лодке ко второму споту
10:30 — второй спот «Мадонна Рок». Снорклинг с элементами фридайвинга на коралловом рифе с возможностью встретить осьминогов и красочных рыб
12:00–12:30 — обед на лодке (на выбор несколько видов риса, 4 вида мяса, овощи, спрингроллы, жареные яйца, арбуз)
14:00 — прибытие в порт
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в порт и обратно на легковом автомобиле Toyota, необходимое снаряжение, аренда лодки, снеки, вода и полноценный ланч на лодке, подводная видеосъёмка, теория фридайвинга и полноценная практика фридайвинга
- Программа подходит взрослым и детям с 7 лет вне зависимости от навыков плавания, фридайвинга и физической подготовки
в будние дни в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Нячанге
Сертифицированный глубинный инструктор по фридайвингу международной системы Molchanovs. Работаю как со взрослыми, так и с детьми, опыт работы более 16 лет, высшее профессиональное образование. Живу в городе Нячанг (Вьетнам), люблю показывать людям красоту подводного мира на задержке дыхания. За экологичное отношение к морским обитателям и окружающему миру в целом.
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 2 отзывах
М
Мария
6 окт 2025
Мне очень понравился мой первый опыт знакомства с фридайвингом.
Занятие прошло максимально комфортно, полезно и весело. Пока мы плыли и грелись под солнцем, инструктор просто и доступно объяснил теорию, а потом
О
Олеся
6 окт 2025
Очень приятная и комфортная нырялка. Мне понравилось. Артем заботливый и увлеченный человек 🙌
Входит в следующие категории Нячанга
