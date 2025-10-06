Мы с вами отправимся в морской заповедник у острова Хон-Мун. Над водой здесь — необитаемые острова, а под ней — богатый коралловый риф, в котором бурлит подводная жизнь. Благодаря навыкам фридайвинга, которым я вас обучу по пути, вы сможете безопасно проплывать через подводные пещеры, а я сделаю для вас незабываемые видеокадры.

Описание водной прогулки

Я обучу вас навыкам комфортного и безопасного ныряния — чтобы вы стали ближе к природе и насладились красотой подводного мира:

с помощью специальных дыхательных упражнений вы научитесь правильно дышать и расслабляться до и после погружения, а также комфортно находиться под водой, задерживая дыхание

освоите технику правильных и эффективных движений ластами и правила погружения

узнаете, как выровнять давление в полости среднего уха для безопасного и комфортного ныряния

Примерный тайминг

7:15 — встреча у вашего отеля

8:00 — на лодке плывём на первый спот (в пути инструктаж, а также фрукты, чай, кофе, вода)

9:00 — практическая сессия по фридайвингу возле кораллового рифа. Отработка правильного вдоха, выравнивания давления в ушах, расслабление, правильный заныр, техника работы ног

10:15 — выход на лодке ко второму споту

10:30 — второй спот «Мадонна Рок». Снорклинг с элементами фридайвинга на коралловом рифе с возможностью встретить осьминогов и красочных рыб

12:00–12:30 — обед на лодке (на выбор несколько видов риса, 4 вида мяса, овощи, спрингроллы, жареные яйца, арбуз)

14:00 — прибытие в порт

Организационные детали