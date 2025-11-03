Найдено 3 экскурсии в категории « Остров Хон Мун » в Нячанге на русском языке, цены от $27, скидки до 4%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности 6 часов 4% 20 отзывов Водная прогулка Лучший выбор Морской релакс в Нячанге - всё включено Плавать с рыбами, кататься с горки и пить коктейли в плавучем баре Начало: У вашего отеля в центре Нячанг Расписание: ежедневно в 08:15 $27 $28 за человека 6 часов 2 отзыва Водная прогулка Снорклинг с элементами фридайвинга в Нячанге Погрузиться в подводный мир Вьетнама: красиво, безопасно и на одном вдохе Начало: У вашего отеля Расписание: в будние дни в 08:00 $45 за человека 6.5 часов 25 отзывов Водная прогулка Снорклинг в морском заповеднике острова Мун Снорклинг на острове Мун - это шанс увидеть живописные кораллы и тропических рыб в их естественной среде. Подходит для всех, кто любит море и природу Начало: От вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $45 за человека Другие экскурсии Нячанга

