Водная прогулка
Лучший выборМорской релакс в Нячанге - всё включено
Плавать с рыбами, кататься с горки и пить коктейли в плавучем баре
Начало: У вашего отеля в центре Нячанг
Расписание: ежедневно в 08:15
3 ноя в 08:15
4 ноя в 08:15
$27
$28 за человека
Водная прогулка
Снорклинг с элементами фридайвинга в Нячанге
Погрузиться в подводный мир Вьетнама: красиво, безопасно и на одном вдохе
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
3 ноя в 08:00
4 ноя в 08:00
$45 за человека
Водная прогулка
Снорклинг в морском заповеднике острова Мун
Снорклинг на острове Мун - это шанс увидеть живописные кораллы и тропических рыб в их естественной среде. Подходит для всех, кто любит море и природу
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
3 ноя в 08:00
4 ноя в 08:00
$45 за человека
