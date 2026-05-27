За один день вы побываете на трёх живописных местах бухты Нячанга и трижды нырнёте в кристально чистое море.
Вы окажетесь на заповедном острове Мун с нетронутыми кораллами и острове Мот — каждая точка маршрута открывает новый уголок подводного мира. А на обед — морепродукты и фрукты. Подходит и новичкам, и опытным пловцам.
Описание экскурсии
9:00 — мы встретим вас в центре Нячанга и отвезём к причалу
10:00 — Муй Ка Хе и остановка для снорклинга: надеваете маску — и перед вами открываются местные коралловые рифы. При желании здесь же можно попробовать дайвинг или морскую прогулку по дну — Sea Walking (оплачивается отдельно)
Остров Мун — лучшее место для снорклинга во всей бухте. Это охраняемая морская зона с нетронутыми кораллами и множеством видов тропических рыб
12:00 — остров Мот и обед на борту: морепродукты, овощи и свежие фрукты. После — свободное время для снорклинга или водных аттракционов: парасейлинг, гидроциклы и «банан» (оплачивается отдельно)
15:00 — возвращение и трансфер обратно в отель
Организационные детали
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности
- С вами будет англоговорящий гид из нашей команды
В стоимость включено
- трансфер на автомобиле и водная прогулка
- входные билеты на острова
- обед на борту (морепродукты, овощи, фрукты) и бутилированная вода
- снаряжение для снорклинга (маска, трубка, ласты)
- спасательный жилет для каждого участника и пляжное полотенце
Дополнительные расходы:
- напитки во время обеда
- водные аттракционы
- дайвинг и прогулка по морскому дну
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$36
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мия — Организатор в Нячанге
Наша страсть — исследовать мир и верить в преображающую силу открытий. Мы понимаем, что путешествие — это не только посещение новых мест. Это возможность погрузиться в незнакомые культуры, найти общий язык
