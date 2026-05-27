За один день вы побываете на трёх живописных местах бухты Нячанга и трижды нырнёте в кристально чистое море. Вы окажетесь на заповедном острове Мун с нетронутыми кораллами и острове Мот — каждая точка маршрута открывает новый уголок подводного мира. А на обед — морепродукты и фрукты. Подходит и новичкам, и опытным пловцам.

Описание экскурсии

9:00 — мы встретим вас в центре Нячанга и отвезём к причалу

10:00 — Муй Ка Хе и остановка для снорклинга: надеваете маску — и перед вами открываются местные коралловые рифы. При желании здесь же можно попробовать дайвинг или морскую прогулку по дну — Sea Walking (оплачивается отдельно)

Остров Мун — лучшее место для снорклинга во всей бухте. Это охраняемая морская зона с нетронутыми кораллами и множеством видов тропических рыб

12:00 — остров Мот и обед на борту: морепродукты, овощи и свежие фрукты. После — свободное время для снорклинга или водных аттракционов: парасейлинг, гидроциклы и «банан» (оплачивается отдельно)

15:00 — возвращение и трансфер обратно в отель

Организационные детали

Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности

С вами будет англоговорящий гид из нашей команды

В стоимость включено

трансфер на автомобиле и водная прогулка

входные билеты на острова

обед на борту (морепродукты, овощи, фрукты) и бутилированная вода

снаряжение для снорклинга (маска, трубка, ласты)

спасательный жилет для каждого участника и пляжное полотенце

Дополнительные расходы: