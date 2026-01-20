Мои заказы

Ясака дзиндзя – экскурсии в Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Ясака дзиндзя» в Киото на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Духовная столица - Киото
Пешая
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Киото, который должен увидеть каждый
Пешая
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото, который должен увидеть каждый
Золотой павильон, древние храмы, исторические улочки и квартал гейш
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $385 за всё до 6 чел.
Открывая Киото
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Киото
Увидеть храм Чистой воды, квартал гейш Гион и самую фотогеничную пагоду Японии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$260 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ш
    Швец
    20 января 2026
    Киото, который должен увидеть каждый
    Это был великолепный день в Киото! Елена подстроила всю программу осмотра города под наши возможности (у мужа болела нога), выбрала
    читать дальше

    максимальное передвижение на транспорте и маршруты без лестниц - за это отдельное спасибо! Без гида мы никогда бы не увидели столько достопримечательностей за 1 день и не получили бы столько информации! Это очень экономит время и силы! Очень рекомендую эту экскурсию!

  • Ю
    Юлия
    1 декабря 2025
    Духовная столица - Киото
    Все прошло супер!
  • О
    Оксана
    28 октября 2025
    Духовная столица - Киото
    Замечательная экскурсия и замечательный Владислав! Чувствуется, что человек хорошо знает и глубоко увлечен городом, о котором рассказывает, его историей, легендами, архитектурой.
  • А
    Александра
    21 октября 2025
    Духовная столица - Киото
    Влад, большое спасибо за экскурсию
    , все было великолепно, рекомендую однозначно. Отличный гид, великолепное чувство юмора, хорошо знает материал который рассказывает.
  • А
    Андрей
    1 октября 2025
    Духовная столица - Киото
    Мы слишком точно знали чего мы хотим, поэтому, вероятно Владиславу пришлось не просто) Но он прекрасно справился! Поэтому отзыв на
    читать дальше

    экскурсию, скажем - по мотивам "Духовная столица- Киото". По нашему запросу Владислав собрал в один день локации из нескольких своих разных маршрутов, добавил локации по которым ранее туристов специально не выгуливал - и сделал все прекрасно. Отличный темп, познавательная, не перегруженная незапоминающимися деталями история, масса наблюдений за современным бытом Японии. Очень вкусный обед, и мы возвращались в этот ресторан в один из следующих дней. Отдельное спасибо от жены - Владислав нашел тот магазинчик, где продавалась та обувь, которую мы перед этим искали и не нашли в Токио. Надеемся, что Владислав разработает маршрут по вечернему Киото, как собирается - с удовольствием прогуляемся по древнему городу вечером в его компании.

  • М
    Мария
    14 сентября 2025
    Духовная столица - Киото
    Отличная индивидуальная обзорная экскурсия по Киото! Мы увидели самые знаковые и запоминающиеся места, которые часто показывают блогеры и инфлюенсеры, но
    читать дальше

    вживую они производят совершенно особое впечатление. Мало загруженные туристами жемчужины Киото также дополнят ваше знакомство с этим прекрасным городом. Программа была очень насыщенной, но благодаря отличной организации экскурсия оказалась одной из самых лёгких физически из всех, что мы брали в Японии, даже несмотря на невыносимую жару.

    Отдельно хочется отметить, что Владислав уточнил наши вкусы и интересы и сделал экскурсию максимально персонализированной — получилось идеально! Ребёнок с удовольствием слушал гида и задавал много вопросов. Ресторан, который нам предложили для обеда, оказался очень вкусным и необычным, что стало приятным дополнением ко всему дню.

    Не хочу раскрывать все детали, чтобы не портить сюрприз, но однозначно рекомендую этого гида всем, кто хочет познакомиться с Киото по-настоящему.

    Если гид предлагает сделать ваше фото - смело соглашайтесь: отличные локации и ракурсы - чудесная фишка гида.

  • Н
    Наталья
    23 августа 2025
    Духовная столица - Киото
    Спасибо Владиславу за экскурсию и ценные рекомендации по кафе и магазинам!
    Экскурсия интересная и маршрут грамотный, без больших переездов на транспорте! Мы много чего посмотрели, хотя была ужасная жара 👍
  • Д
    Дарья
    28 июля 2025
    Духовная столица - Киото
    Очень классная экскурсия! Владислав горит своим делом, очень много знает интересных фактов и рассказывает про жизнь в Японии. Посетили очень красивые и интересные места
  • Р
    Рузана
    24 июля 2025
    Духовная столица - Киото
    Осталась в полном восторге от экскурсии! Несмотря на ограниченное время, успели посетить все основные монастыри и храмы - маршрут был
    читать дальше

    организован очень чётко и продуманно.

    Владислав поделился множеством интересных фактов и историй, но и посоветовал уютные кафе с местными десертами, где можно было по-настоящему прочувствовать атмосферу Киото.

    Экскурсия была не только познавательной, но и невероятно живописной- сделали множество ярких фото на память. Огромное спасибо за такой насыщенный, тёплый и хорошо организованный день! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Киото за короткое время.

  • П
    Павел
    27 июня 2025
    Духовная столица - Киото
    Спасибо Владу за интересную и насыщенную экскурсию по Киото. Гиду удалось погрузить нас в традиции и историю страны. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Ясака дзиндзя»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Духовная столица - Киото;
  2. Киото, который должен увидеть каждый;
  3. Открывая Киото.
Какие места ещё посмотреть в Киото
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Фусими-Инари-тайся;
  3. Кинкаку-дзи;
  4. Сад камней Рёан-дзи;
  5. Квартал Гион;
  6. Нара;
  7. Парк оленей «Нара»;
  8. Тодай-дзи;
  9. Замок Нидзё.
Сколько стоит экскурсия по Киото в январе 2026
Сейчас в Киото в категории "Ясака дзиндзя" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 475. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Ясака дзиндзя», 21 ⭐ отзыв, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март