читать дальше

вживую они производят совершенно особое впечатление. Мало загруженные туристами жемчужины Киото также дополнят ваше знакомство с этим прекрасным городом. Программа была очень насыщенной, но благодаря отличной организации экскурсия оказалась одной из самых лёгких физически из всех, что мы брали в Японии, даже несмотря на невыносимую жару.



Отдельно хочется отметить, что Владислав уточнил наши вкусы и интересы и сделал экскурсию максимально персонализированной — получилось идеально! Ребёнок с удовольствием слушал гида и задавал много вопросов. Ресторан, который нам предложили для обеда, оказался очень вкусным и необычным, что стало приятным дополнением ко всему дню.



Не хочу раскрывать все детали, чтобы не портить сюрприз, но однозначно рекомендую этого гида всем, кто хочет познакомиться с Киото по-настоящему.



Если гид предлагает сделать ваше фото - смело соглашайтесь: отличные локации и ракурсы - чудесная фишка гида.