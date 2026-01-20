Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Киото, который должен увидеть каждый
Золотой павильон, древние храмы, исторические улочки и квартал гейш
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Киото
Увидеть храм Чистой воды, квартал гейш Гион и самую фотогеничную пагоду Японии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$260 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ШШвец20 января 2026Это был великолепный день в Киото! Елена подстроила всю программу осмотра города под наши возможности (у мужа болела нога), выбрала
- ЮЮлия1 декабря 2025Все прошло супер!
- ООксана28 октября 2025Замечательная экскурсия и замечательный Владислав! Чувствуется, что человек хорошо знает и глубоко увлечен городом, о котором рассказывает, его историей, легендами, архитектурой.
- ААлександра21 октября 2025Влад, большое спасибо за экскурсию
, все было великолепно, рекомендую однозначно. Отличный гид, великолепное чувство юмора, хорошо знает материал который рассказывает.
- ААндрей1 октября 2025Мы слишком точно знали чего мы хотим, поэтому, вероятно Владиславу пришлось не просто) Но он прекрасно справился! Поэтому отзыв на
- ММария14 сентября 2025Отличная индивидуальная обзорная экскурсия по Киото! Мы увидели самые знаковые и запоминающиеся места, которые часто показывают блогеры и инфлюенсеры, но
- ННаталья23 августа 2025Спасибо Владиславу за экскурсию и ценные рекомендации по кафе и магазинам!
Экскурсия интересная и маршрут грамотный, без больших переездов на транспорте! Мы много чего посмотрели, хотя была ужасная жара 👍
- ДДарья28 июля 2025Очень классная экскурсия! Владислав горит своим делом, очень много знает интересных фактов и рассказывает про жизнь в Японии. Посетили очень красивые и интересные места
- РРузана24 июля 2025Осталась в полном восторге от экскурсии! Несмотря на ограниченное время, успели посетить все основные монастыри и храмы - маршрут был
- ППавел27 июня 2025Спасибо Владу за интересную и насыщенную экскурсию по Киото. Гиду удалось погрузить нас в традиции и историю страны. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Ясака дзиндзя»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Киото
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Киото в январе 2026
Сейчас в Киото в категории "Ясака дзиндзя" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 475. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Ясака дзиндзя», 21 ⭐ отзыв, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март