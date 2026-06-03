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Индивидуальная
до 5 чел.
Открывая Киото
Увидеть храм Чистой воды, квартал гейш Гион и самую фотогеничную пагоду Японии
1 июл в 08:00
6 июл в 10:30
$285 за всё до 5 чел.
-
10%
Мини-группа
до 6 чел.
Традиции и величие древнего Киото
Исследовать главные места в мире старинных храмов, самураев и гейш
Начало: У вокзала Киото
Расписание: ежедневно в 10:00
26 июн в 10:00
27 июн в 10:00
$225
$250 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Атмосферный Киото
Отправиться в чайный квартал Гион и район Понтотё, где можно встретить настоящих гейш
Начало: От места вашего проживания
5 июл в 10:00
6 июл в 10:00
$400 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Большое спасибо Елене за экскурсию! Именно то, что было нужно. Много чего посмотрели, много впечатлений, но при этом спокойная и приятная прогулка, интересный рассказ.
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С
Экскурсия с Еленой это неспешная интеллектуальная прогулка по историческим местам Киото. Дружеская атмосфера, исторические факты, знаменательные события, много новой информации - вот составляющие отличной экскурсии. Благодарны Елене за прекрасно проведённое время.
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А
Елена прекрасный гид, с ней было комфортно и интересно. Экскурсия очень понравилась. Киото прекрасен! Рекомендую!
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Экскурсия очень понравилась, подробно рассказали про историю города, популярные места, порекомендовали интересные рестораны и театр Гейш.
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А
Очень понравилась экскурсия, считаю соотношение цена-качество идеальным для первого знакомства с Киото. Посмотрели все намеченное в программе, Елена отвечала на все вопросы, рассказывала и исторические факты, и про жизнь японцев. Жаль, что не получилось взять полноценную экскурсию на целый день!
+5
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Спасибо большое Елене! Провели отличный день в Киото! Прекрасная погода и красивый город, отличные фотографии и хороший гид сделали наш день! 😄
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Д
Елена явный знаток города и его культуры, показала все культовые места, всегда была на связи и помогла решить пару наших проблем после экскурсии!
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А
Экскурсия по Киото с Еленой - однозначно да! Елена - доброжелательный, отвечающий на все вопросы, располагающий, комфортный гид!!!! Мы не смогли бы без нее увидеть и посмотреть то, что она показала она нам!!!
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Всего 10 отзывов в Киото в категории "Рынок Нисики"
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Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Рынок Нисики»
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