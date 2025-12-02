Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Осаке на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экспресс-экскурсия по яркой Осаке
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
От старинной крепости и Музея жизни до футуристического небоскрёба и уличной еды
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$450 за всё до 5 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
Пешая
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами
Начало: По договорённости с организатором
11 дек в 08:30
17 дек в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
На велосипеде
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
17 дек в 08:00
19 дек в 08:00
от $599 за всё до 7 чел.
Химедзи и Кобе за один день - из Осаки
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Увидеть замок самураев, японские сады и вечерние огни порта
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$450 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 декабря 2025
    Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
    Замечательный молодой человек, приятный в общении, с которым нам было легко и интересно путешествовать. Он сумел показать достопримечательности необыкновенно и увлекательно, а не перечислял сухие факты. Всем рекомендую. Только позитивные воспоминания и эмоции.
  • Д
    Дмитрий
    28 октября 2025
    Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
    Горячо рекомендую Артура в качестве сопровождающего в путешествиях по региону Кансай! Человек с широким кругозором и нетривиальным жизненным путем, а
    это неотъемлемый атрибут хорошего собеседника. Нам было с ним очень комфортно и интересно. И вообще он здорово помог с посещением мест, в которые мы самостоятельно вряд ли попали, за что ему огромное спасибо! Сам остров Наосима очень зацепил и мы планируем приехать сюда на несколько дней. Надеюсь, еще встретимся и не раз!

  • А
    Анастасия
    19 октября 2025
    Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
    Показал нам красивые, локация, наснимал кучу классных фоток и видео!

    Одним словом, крайне рекомендуем

    Артур, спасибо 💪🤩
  • С
    Светлана
    5 июня 2025
    Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
    Нам очень понравилась экскурсия с Артуром. Ездили по маршруту Окаяма и Курасики. Самое главное - уехали от толпы и очередей.
    Свободно и красивая природа, храмы и дома в японском стиле. Артур очень интересный рассказчик. Спасибо вам за отличный день в Японии.

