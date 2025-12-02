Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
18 янв в 09:30
1 фев в 09:30
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
11 дек в 08:00
17 дек в 08:00
от $599 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики
Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$499 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 декабря 2025Замечательный молодой человек, приятный в общении, с которым нам было легко и интересно путешествовать. Он сумел показать достопримечательности необыкновенно и увлекательно, а не перечислял сухие факты. Всем рекомендую. Только позитивные воспоминания и эмоции.
- ДДмитрий28 октября 2025Горячо рекомендую Артура в качестве сопровождающего в путешествиях по региону Кансай! Человек с широким кругозором и нетривиальным жизненным путем, а
- ААнастасия19 октября 2025Нам с друзьями ооооочень понравилось! Время пролетело незаметно, хотя прошел целый день!
Артур круто и нескучно рассказывает!
Показал нам красивые, локация, наснимал кучу классных фоток и видео!
Одним словом, крайне рекомендуем
Артур, спасибо 💪🤩
- ССветлана5 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия с Артуром. Ездили по маршруту Окаяма и Курасики. Самое главное - уехали от толпы и очередей.
