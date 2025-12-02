читать дальше

это неотъемлемый атрибут хорошего собеседника. Нам было с ним очень комфортно и интересно. И вообще он здорово помог с посещением мест, в которые мы самостоятельно вряд ли попали, за что ему огромное спасибо! Сам остров Наосима очень зацепил и мы планируем приехать сюда на несколько дней. Надеюсь, еще встретимся и не раз!