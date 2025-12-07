В Виктория Познакомиться с Осакой читать дальше вопросы про жизнь и необычные факты о Японии. Путешествовали мы на комфортном автомобиле, Nikki помог с нашими организационными вопросами, показал, где можно вкусно пообедать. Безумно благодарны за день с нами, будем вспоминать его с теплом 🙏 Спасибо большое, Nikki, что открыл для нас Японию! Мы не просто посетили значимые достопримечательности, но и получили ответы на все

М Михаил Познакомиться с Осакой Прекрасная экскурсия, было очень интересно и насыщенно!

Авто отличный, гид супер, удобно и понятно.

Рекомендую!

Ю Юлия Познакомиться с Осакой Все прошло отлично!

И Ирина Тихие храмы и шумные кварталы Осаки читать дальше этот день посетили и яркую Осаку, священный остров Миядзима и историческую Хиросиму. Уже задолго до поездки, при бронировании экскурсии, Иван был на связи и ответил на все возникшие вопросы, был предельно тактичен и коммуникабелен в общении. Его глубокие знания, любовь к Японии и идеальная логистика, сделали наше путешествие настоящим погружением в магию этой страны. Осака- сумасшедшая энергетика Дотонбори. Хиросима- человеческие судьбы, рассказы о надежде и стойкости духа. Миядзима- магия. Паром на остров, и мы в другом мире. Наблюдать за ручными оленями на фоне парящего святилища Ицукусима — это зрелище, которое останется в памяти навсегда, и Иван стал тем, кто наполнил его смыслом!

P.S Все идеальные ракурсы на фото)) благодаря Ивану, в том числе 😍 Это не экскурсия, это путешествие, которое останется с нами навсегда! По нашей просьбе, Иван смог скорректировать маршрут так, что в

Е Евгения Тихие храмы и шумные кварталы Осаки Спасибо большое Ивану, было супер! Успели посмотреть и храмы, при этом послушали про традиции и обряды, посмотрели знаковые районы, узнали их историю и интересные факты, и, конечно, сделали массу классных фото)

О Ольга Познакомиться с Осакой читать дальше красоты))) Спасибо за индивидуальный подход, за вежливость, тактичность и внимательность к деталям))) Очень рекомендуем гида, если хотите получить незабываемые впечатления. Так же у гида супер комфортный автомобиль. 10 из 10))) 🤩🤩🤩 Невероятно интересная экскурсия, незабываемый день😊☺️👍🏻 Объявляем огромную благодарность гиду за интересные, познавательные рассказы о Японии, узнали много нового, увидели много

О Ольга Познакомиться с Осакой Было очень интересно, информативно . Гид нас фотографировал(не надо было отвлекаться) потом скинул фото. Чистый комфортабельный автомобиль (вода, зонты).

Д Дмитрий Познакомиться с Осакой читать дальше услугами десятка гидов. Никки - первый из них с кем посещение замка было не унылым беглым осмотром с посещением верхней панорамной площадки, а реально увлекательный и познавательный экскурс в историю! Также за небольшую доплату мы посетили Кобе. Если погода хорошая, не пожалейте денег и включите дополнительно. Ну а про сверх комфортный и чистый автомобиль уже до меня написали. Кроме прочего, Никки еще и прекрасный фотограф, используйте его в этом качестве и получите отличные фотографии. Честно говоря, жалею, что ограничился только одним днем. Бронируйте на несколько поездок, не пожалеете! Никки, спасибо еще раз, от души! Настоятельно рекомендую Никки в качестве гида по Осаке и окрестностям. Это наша третья поездка в Японию и мы успели воспользоваться

Е Евгения Познакомиться с Осакой Рекомендую Nikki как хорошего сопровождающего для знакомства с Осакой и Нарой. Много интересной и познавательной информации, все достаточно динамично и хорошо спланировано

A Alena Познакомиться с Осакой читать дальше по главным достопримечательностям города (на вместительной идеально чистой внутри и снаружи машине, с удобными сидениями), посоветовал, где попробовать вкуснейшее вагю, подстраивался под наши просьбы где-либо задержаться, фотографировал и веселил историями всю поездку. Также отмечу Никки как замечательного рассказчика - мы многое узнали про местные достопримечательности, быт и культуру японцев.

Никки, спасибо вам большое! Обязательно порекомендуем вас своим друзьям! И с удовольствием съездим с вами по другим направлениям в Японии. Хочу выразить огромную благодарность Никки за экскурсию по Осаке! Все было организовано на высшем уровне. Никки с комфортом возил нас

М МАКСИМ Познакомиться с Осакой Прекрасный гид, знает свое дело.

А Александр Тихие храмы и шумные кварталы Осаки Иван представил отличное разностороннее погружение в быт и культуру, был внимателен и адаптировал ход экскурсии с учетом наших потребностей. Рекомендуем для первого знакомства с городом и страной.

О Оксана Тихие храмы и шумные кварталы Осаки Спасибо огромное Ивану за экскурсию по Наре и Осаке! Иван - великолепный рассказчик, в непринужденной манере дал нам много довольно сложной информации, ответил на все наши вопросы. Благодаря Ивану, Япония стала ближе и понятней.

В Виктория Познакомиться с Осакой ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



Никки отличный гид, который знает очень много о Японии и расскажет это не банально! Мы были с семьей, нам все понравилось. Комфортная машина, которая сделает ваш день еще более удачным, чем целый день ходить пешком. Благодарю и рекомендую

Д Дарья Тихие храмы и шумные кварталы Осаки читать дальше показать нам не самый туристический маршрут по которому мы прошли минуя толпы туристов. Маршрут был очень хорошо построен, была возможность передохнуть от жары, мы опережали основной поток туристов. Замечательная дегустация в японском стиле тоже порадовала - было вкусно - и дала возможность отдохнуть. Даже ко времени заката Иван умудрился вывести нас в очень красивое место. Иван прекрасно знает историю страны, имена и факты, уверенно отвечал на возникающие вопросы. А бонусом стал заброшенный самурайский «замок». Август - не самое простое время для посещеня Японии. Большое спасибо Ивану. Он прекрасно ориентируется в «закоулках» Киото и смог

Э Эдуард Тихие храмы и шумные кварталы Осаки читать дальше мега удовольствие. Настоятельно рекомендую всем, кто ценит высокий уровень подачи материала и хочет получить с экскурсией максимум ярких впечатлений, новых знаний и комфорта (у Ивана прекрасный минивэн - это большая редкость для гидов в Японии). Благодаря Ивану мы смогли увидеть Осаку во всех её многогранных проявлениях (даже с элементами не самого благополучного района)) и получить

В Виктория Тихие храмы и шумные кварталы Осаки Большое спасибо Ивану за насыщенный день, внимание, открытость. Осака за 1 день 👌

Отдельная благодарность за совет посетить Киото и Нару 👍🏼

М Максим Познакомиться с Осакой БОЛЬШОЕ спасибо NIKKI ‼️Было ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!

Э Элеонора Познакомиться с Осакой



Если Вы ищите себе достойное сопровождение по Осаке и не только, то непременно читать дальше остановите свое внимание на данном экскурсоводе.



Организационные моменты: поездка в комфортабельном автомобиле практически бизнес-класса, Никки заботливо приготовил для нас и зонтики и зарядные устройства, и другие мелочи которые могут понадобится в поездке. Приехал к отелю заранее. Всю дорогу рассказывал интересные факты про Японию, быт японцев, свои наблюдения за их укладом. Отвечал на все наши вопросы, был открыт и дружелюбен.

Очень гибко подходит к программе, если нам были интересны какие-то моменты, то программа тут же перестраивалась под нас. Мы хотели поучаствовать в мастер-классе по работе с японской глиной и Никки сумел организовать нам это. Захотели попробовать рыбу фугу- и это пожалуйста:)

Мы провели незабываемое время в отличной компании! Спасибо огромное за насыщенное прекрасными впечатлениями время! Хотим выразить признательность Никки за прекрасную организацию экскурсии!Если Вы ищите себе достойное сопровождение по Осаке и не только, то непременно