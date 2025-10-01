Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
18 янв в 08:30
1 фев в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Осаки - в замок Белой цапли
Знакомство с аутентичной достопримечательностью и погружение в спокойный ритм Химэдзи
10 янв в 08:00
11 янв в 08:00
$410 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Химедзи и Кобе за один день - из Осаки
Увидеть замок самураев, японские сады и вечерние огни порта
22 дек в 09:00
23 дек в 09:00
$450 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 октября 2025Величественные самурайские замки Химэдзи и ОсакаДата посещения: 1 октября 2025Спасибо Ивану за великолепную экскурсию и замечательно проведенный день! Моя семья очень довольна, в том числе дети! Иван погрузил нас в атмосферу Японии, экскурсия прошла на одном дыхании, очень позитивно.
- SSofya6 ноября 2025Невероятная экскурсия! Спасибо большое Ивану за его работу. Было интересно, познавательно и очень весело! Иван прекрасно знает японскую культуру, историю, поэтому если вы ищите себе гида, то я 100% рекомендую!
- ААнна25 сентября 2025Все супер! Экскурсия была интересная! Иван, оставил приятные впечатления! Очень грамотная речь, налицо присутствие развитого интеллекта! Прекрасное знание истории Японии! Ну и конечно погрузил нас в атмосферу современной жизни в этой стране, было интересно! Рекомендасьон!
- ТТимур9 июля 2025Все было супер.
- ААлексей21 июня 2025Понравилось все. Рекомендую.
- ААндрей18 мая 2025Поездка пришла прекрасно.
Иван прекрасный рассказчик, хорошо знает материал. Знает лучшие места для фото и тд.
Маршрут хорошо составлен и выверен. Рекомендую.
Спасибо за интересный маршрут.
- ДДмитрий26 апреля 2025Отличная экскурсия, которая на глазах адаптировалась под наши знания о Японии (Иван отлично подавал историческую и современную информацию об этой
- ССветлана27 марта 2025Выражаем Ивану самую искреннюю признательность от нашей семьи за прекрасный день!
Если Вы ещё в поиске экскурсии для наполнения своего путешествия
- ЮЮлия21 марта 2025Иван нас встретил прямо у нашей гостиницы, Марриотт нас было 7 человек (4 взрослых и 3 детей).
Мы посетили Замок в
- ООльга4 февраля 2025Добрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака".
