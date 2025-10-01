Мои заказы

Химэдзи – экскурсии в Осаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Химэдзи» в Осаке на русском языке, цены от $410. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
На машине
9 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
18 янв в 08:30
1 фев в 08:30
$552 за всё до 4 чел.
Из Осаки - в замок Белой цапли
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Осаки - в замок Белой цапли
Знакомство с аутентичной достопримечательностью и погружение в спокойный ритм Химэдзи
10 янв в 08:00
11 янв в 08:00
$410 за всё до 6 чел.
Химедзи и Кобе за один день - из Осаки
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Химедзи и Кобе за один день - из Осаки
Увидеть замок самураев, японские сады и вечерние огни порта
22 дек в 09:00
23 дек в 09:00
$450 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 октября 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Дата посещения: 1 октября 2025
    Спасибо Ивану за великолепную экскурсию и замечательно проведенный день! Моя семья очень довольна, в том числе дети! Иван погрузил нас в атмосферу Японии, экскурсия прошла на одном дыхании, очень позитивно.
  • S
    Sofya
    6 ноября 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Невероятная экскурсия! Спасибо большое Ивану за его работу. Было интересно, познавательно и очень весело! Иван прекрасно знает японскую культуру, историю, поэтому если вы ищите себе гида, то я 100% рекомендую!
  • А
    Анна
    25 сентября 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Все супер! Экскурсия была интересная! Иван, оставил приятные впечатления! Очень грамотная речь, налицо присутствие развитого интеллекта! Прекрасное знание истории Японии! Ну и конечно погрузил нас в атмосферу современной жизни в этой стране, было интересно! Рекомендасьон!
  • Т
    Тимур
    9 июля 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Все было супер.
  • А
    Алексей
    21 июня 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Понравилось все. Рекомендую.
  • А
    Андрей
    18 мая 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Поездка пришла прекрасно.
    Иван прекрасный рассказчик, хорошо знает материал. Знает лучшие места для фото и тд.
    Маршрут хорошо составлен и выверен. Рекомендую.
    Спасибо за интересный маршрут.
  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Отличная экскурсия, которая на глазах адаптировалась под наши знания о Японии (Иван отлично подавал историческую и современную информацию об этой
    читать дальше

    замечательной стране). Детям (7 и 12 лет) было очень комфортно, что не маловажно в путешествии. Сами замки, парки вокруг впечатляют. Иван идеально подобрал тайминг так, что мы практически не стояли в очередях (а в Японии это национальный спорт) и не теряли время. Очень рекомедуем!

  • С
    Светлана
    27 марта 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Выражаем Ивану самую искреннюю признательность от нашей семьи за прекрасный день!

    Если Вы ещё в поиске экскурсии для наполнения своего путешествия
    читать дальше

    в Осаке, то непременно остановите свое внимание на данном маршруте. Экскурсия Ивана уникальна и охватывает самые культовые места в окрестностях Осаки: два легендарных замка.

    Не стоит тратить средства на обзорку по самому городу, достаточно будет погулять самостоятельно. При этом Иван подскажет основные топ места, если будет желание посетить.

    Организационные моменты: Иван приехал к отелю заранее. Всю дорогу рассказывал интересные факты про Японию, быт японцев, свои наблюдения за их укладом. Отвечал на все наши вопросы, был открыт и дружелюбен.

    На обед отвёз в прекрасное заведение, где еда двигается на конвейере. Это стало приятной неожиданностью, ТК заранее не обговаривали этот момент, но планировали найти такое кафе самостоятельно.

    А также Иван дал отличные рекомендации для самостоятельного изучения города Нара (час езды от Осаки)

    Дополнительно, исходя из своего опыта, рекомендовали бы посещение Парка Наконасима в центре: нетипичные для Японии здания западной архитектуры, которые появились в конце 19 века в период, когда Япония снова открылась для мира.

  • Ю
    Юлия
    21 марта 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Иван нас встретил прямо у нашей гостиницы, Марриотт нас было 7 человек (4 взрослых и 3 детей).
    Мы посетили Замок в
    читать дальше

    Осаке, затем была организована экскурсия в Нару. Иван прекрасный рассказчик, образованный, интеллигентный. С ним было приятно общаться, показал лучшие места для фотографирования, по любому нашему запросу помогал нам. Наша семья рекомендует Ивана для знакомства с Японией. В следующий наш приезд хотим вместе с ним посетить замок белой цапли Химедзи.

  • О
    Ольга
    4 февраля 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Добрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака".
    читать дальше

    Путешествие прошло замечательно. Хоть до замка Химэдзи дорога заняла полтара часа, скучать нам не пришлось. Гид Иван очень интересно и увлекательно рассказывал об истории данного замка. Во время экскурсии мы посетили сады, где мы приняли участие в чайной церемонии. Аналогично прошло и знакомство с историей замка самураев Осака. Затем мы погуляли по улицам вечернего Осако и его набережной, любуясь их красотами. За время экскурсии мы получили массу положительных эмоций и впечатлений благодаря замечательному планированию маршрута Иваном. Большое ему спасибо.
    Сергей и Ольга. Санкт-Петербург.

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Химэдзи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осаке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
  2. Из Осаки - в замок Белой цапли
  3. Химедзи и Кобе за один день - из Осаки
Сколько стоит экскурсия по Осаке в декабре 2025
Сейчас в Осаке в категории "Химэдзи" можно забронировать 3 экскурсии от 410 до 552. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Осаке (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Химэдзи», 19 ⭐ отзывов, цены от $410. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль