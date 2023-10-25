Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Побываем на родине самураев — в городе Осаку, а в Наре увидим свободно разгуливающих по улицам оленей. Япония — не только невероятные небоскрёбы, уютные парки и роскошные дворцы, но и природа.
Вы услышите, как необычно звучит в бамбуковой роще ветер, прогуляетесь по лесным тропам и рассмотрите парящий над морем храм.
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Описание
Организационные детали
Мы выбираем лучший сезон для туристического посещения страны — средняя дневная температура +23 градуса и минимум осадков.
Вам потребуется Японская виза (оформляется бесплатно).
Программа тура по дням
Вылет из Москвы
Рекомендуем вылетать в Японию из Москвы одним рейсом с инструктором. Других путешественников встретим в аэропорту или любом другом удобном месте в Токио.
Прогулка по Токио
Прилетим в аэропорт Нарита и доберёмся до Токио на общественном транспорте за 1 час. Заселимся в отель и отдохнём. Затем пообедаем в кафе и отправимся в район Синдзюку: пройдёмся по императорскому парку, заглянем в бары на Голден Гай, увидим улицу Красных фонарей и самый большой квартал небоскрёбов.
Желающие смогут пойти в парк Уэно и прогуляться по району Акихабара. Вечером заглянем в кафе, чтобы попробовать традиционные японские блюда: мондзя-яки — капусту с кукурузой и сушёными кальмарами в обжаренном тесте, фукагава-мэси — варёные с луком-пореем моллюски в раковинах, подающиеся с рисом.
Фудзияма и погружение в ночную жизнь Токио
Проснёмся рано, позавтракаем и отправимся на курорт Кавагучико. Дорога займёт около 2 часов. Вы увидите визитную карточку Японии — вулкан Фудзияма высотой 3776 метров. Если погода позволит, весь день будем гулять в окрестностях и фотографироваться. Желающие смогут подняться на гору Качи-Качи по подвесной дороге, прокатиться на катамаранах или на корабле по озеру.
К вечеру вернёмся в Токио и сразу поедем в кварталы Сибуя, Хараюки и Роппонги — центры ночной жизни мегаполиса.
Если будет плохая погода и Фудзияма будет затянута облаками, то программу 3 и 9 дней поменяем местами — вместо Кавагучико посетим национальный парк Никко.
Экскурсия по Киото: дворец Госё, Кинкаку-дзи и район гейш Гион
Снова ранний подъём и завтрак, чтобы успеть на поезд синкансэн, почти летящий со скоростью 300 км/ч! Он домчит нас до Киото, в прошлом бывшего столицей Японии. Заселимся в рёкан — отель в традиционном японском стиле с изогнутой крышей. Спят здесь не на кроватях, а на специальных матрасах на полу.
Прогуляемся по достопримечательностям Киото: вы увидите императорский дворец Госё, золотой павильон Кинкаку-дзи, сад камней и ботанический сад.
В квартале Гион полюбуемся гейшами и попробуем знаменитый чай на чайной церемонии. Вечером — свободное время в городе.
Переезд в город Нара
Сегодня поедем в город Нара, чтобы увидеть самое большое деревянное здание в мире! А ещё здесь прямо на улицах можно встретить спокойно разгуливающих оленей. Они считаются священными животными.
Рассмотрим огромную статую Будды из бронзы, пройдёмся по районам городка, а вечером вернёмся в Киото. Желающие смогут погулять вдоль реки Камо по мощёным улицам или посетить комплекс Киёмидзу-дэра.
Святилище Инари и бомбуковом лесу Сагано
Побываем в главном святилище культа Инари. Вы увидите множество ярких ворот тории, выстроенных в туннели. Пройдём через главные ворота, обязательно хлопая в ладоши — отгоняя злых духов, и окажемся в лесу, где повсюду стоят статуи лис с ключом в пасти. Это символ послания богини Инари.
Поднимемся в гору по оборудованным тропинкам и на вершине увидим главное святилище с алтарём и ритуальными камнями. По желанию после спуска устроим пикник с суши и роллами, а затем поедем в Арашиями. Здесь прогуляемся по бамбуковом лесу Сагано. Особое наслаждение — слушать, как звук ветра превращается здесь в умиротворяющую «музыку».
Вечером — свободное время. Вы можете посетить театр Кабуки или расслабиться в термальных ваннах «Фунаока-онсэн».
Осака - родина самураев
Позавтракаем и поедем в Осаку — промышленный центр, а некогда и торговую столицу. Ещё город считается родиной самураев! Вы побываете в самурайском замке, узнаете их удивительную историю и философию. Дальнейшая программа зависит от вашего желания: вы можете побывать в тематическом парке «Universal Studios Japan», посетить океанариум или посмотреть представление в кукольном театре Бунраку.
Экскурсия по Хиросиме и остров Миядзима с парящим храмом Ицукусима
После завтрака на электричке поедем в Хиросиму. Вы увидите отстроенный заново город, а затем мы отправимся на остров Миядзима, чтобы посмотреть на храм Ицукусима, будто парящий над морем. Проведём время наедине с природой, а смельчаки смогут искупаться.
Затем на пароме доберёмся до Хиросимы, откуда на поезде переедем в Осаку.
Возращение в Токио, парк Никко и прощальный ужин
Проснёмся рано, позавтракаем и выселимся из отеля. На синкансэне вернёмся в Токио и заселимся в капсульный хостел. Побываем в старейшем в стране национальном парке «Никко». Вы увидите водопады и живописные озёра, прогуляетесь по густым лесам мимо болот и горячих источников. А на склонах рассмотрим буддийские храмы и синтоистские святыни времён средневековья.
Желающие смогут съездить к водопаду Кэгон, а если повезёт с погодой, устроим японский пикник на природе.
Вечером вернёмся в Токио и пройдёмся по сувенирным лавкам. Завершим день прощальным ужином в ресторане.
Отъезд
После завтрака соберём вещи и на электричке поедем в аэропорт Нарита. Если вы улетаете поздними рейсами, у вас будет время погулять по городу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от ваших рейсов. Рекомендуем вылетать одним рейсом с инструктором из МосквыЗавершение: Аэропорт Нарита, Токио, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.