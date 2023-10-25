Прилетим в аэропорт Нарита и доберёмся до Токио на общественном транспорте за 1 час. Заселимся в отель и отдохнём. Затем пообедаем в кафе и отправимся в район Синдзюку: пройдёмся по императорскому парку, заглянем в бары на Голден Гай, увидим улицу Красных фонарей и самый большой квартал небоскрёбов.

Желающие смогут пойти в парк Уэно и прогуляться по району Акихабара. Вечером заглянем в кафе, чтобы попробовать традиционные японские блюда: мондзя-яки — капусту с кукурузой и сушёными кальмарами в обжаренном тесте, фукагава-мэси — варёные с луком-пореем моллюски в раковинах, подающиеся с рисом.