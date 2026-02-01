Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
22 мар в 08:00
2 апр в 08:00
223 000 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие из Токио в Киото через Хаконе, Хамамацу и Нару
Увидеть Фудзи и озеро Аси, погладить оленей, узнать, как жили самураи и культивируют жемчуг
Начало: Ваш отель в Токио, 7:30
25 фев в 08:00
16 мар в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Японские Альпы: индивидуальный тур по Нагано из Токио
Увидеть самурайский замок и важнейшие храмы, посетить Парк снежных обезьян и производство сакэ
Начало: Токио, место по договорённости, 7:30 (в дороге до ...
25 фев в 08:00
16 мар в 08:00
$1599 за всё до 7 чел.
Сколько стоит тур в Токио в феврале 2026
Сейчас в Токио в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 1599 до 223 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
