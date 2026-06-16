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Озеро Аси и вулканические долины - Хаконе из Токио

Перезагрузка за пределами мегаполиса
Это не просто красивые виды, а ощущение контраста: от ритма мегаполиса — к тишине гор, от неона — к вулканам, озеру и храмам.

За один день мы увидим другую сторону страны — спокойную, глубокую, созерцательную — и вернёмся в Токио с ощущением маленького самостоятельного путешествия.
Озеро Аси и вулканические долины - Хаконе из Токио
Озеро Аси и вулканические долины - Хаконе из Токио
Озеро Аси и вулканические долины - Хаконе из Токио

Описание экскурсии

Замок Одавара — это история силы, стратегии и амбиций самурайской эпохи. В XVI веке он был главной крепостью клана Ходзё и считался одной из самых мощных оборонительных цитаделей Восточной Японии. Прогулка по территории замка — это не просто знакомство с архитектурой, а погружение в эпоху самураев, где решалась судьба региона и формировалась история страны.

Главное святилище Хаконе — центральный храмовый комплекс, укрытый в кедровом лесу на берегу озера Асиноко. К нему ведёт каменная лестница, а атмосферу дополняют красные тории у воды — один из символов региона. Это место считается духовным сердцем Хаконе и дарит ощущение тишины, силы и гармонии с природой.

Озеро Асиноко — живописное сердце Хаконе, рождённое в кратере древнего вулкана и наполненное ощущением силы и покоя. Мы пересекаем его на эффектном корабле в пиратском стиле, превращая дорогу в яркое и запоминающееся приключение. С воды открываются панорамы лесистых берегов, мягких линий гор и алых торий святилища у самой кромки озера. Лёгкий ветер, блеск волн и простор горизонта создают редкое чувство свободы и гармонии, ради которого хочется замедлиться и просто смотреть вдаль.

Долина Овакудани — это пространство живой вулканической энергии, где из земли поднимаются густые клубы пара и слышится тихое дыхание недр. Серо-каменный пейзаж с дымящимися расщелинами выглядит сурово и завораживающе одновременно. Воздух насыщен ароматом серы и минералов, напоминая о том, что природа здесь по-настоящему активна. Это место, где особенно ярко ощущаются сила стихии и первозданный характер Хаконе.

Темы

В этой экскурсии мы раскрываем Хаконе через тему воды и огня — озера Асиноко и вулканической долины Овакудани. Путешественники узнают, как формировался этот ландшафт, почему регион до сих пор живёт в ритме вулкана и как японцы научились видеть в природе источник силы и гармонии.

Мы также поговорим о духовных традициях, святилищах у воды и историческом значении этих мест. В итоге перед гостями откроется целостная картина Хаконе — пространства, где природа, история и вера тесно переплетены.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются: прогулка на корабле по озеру Асиноко — 1800 йен с человека, входной билет в замок Одавара — 510 йен с человека, чёрные яйца в Овакудани — 500 йен за 4 штуки (местный символ долголетия, по желанию), обед — по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 65 туристов
Я переехала в Японию в 2009 году, и с тех пор эта страна стала для меня настоящим домом. За годы жизни здесь я наблюдала, как меняются города, традиции и ритм
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жизни, и постепенно открывала для себя Японию глубже — через её тихие улочки, атмосферные кварталы, уютные кофейни и места, которые обычно остаются вне туристических маршрутов. Мне близка тема истории и культуры, я хорошо ориентируюсь в особенностях городской жизни, традициях и современных тенденциях. С радостью поделюсь интересными фактами, расскажу о значимых местах, подскажу, где попробовать действительно вкусную еду и как почувствовать настоящую атмосферу Японии — без спешки и шаблонных экскурсий. Я выбираю встречи с путешественниками, потому что для меня это вдохновение и живой обмен эмоциями. Мне нравится знакомиться с новыми людьми, слушать их истории и видеть, как они открывают для себя страну. И особенно ценно — помочь им увидеть Японию такой, какой её вижу я: живой, многогранной и искренней.

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