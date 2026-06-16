Это не просто красивые виды, а ощущение контраста: от ритма мегаполиса — к тишине гор, от неона — к вулканам, озеру и храмам. За один день мы увидим другую сторону страны — спокойную, глубокую, созерцательную — и вернёмся в Токио с ощущением маленького самостоятельного путешествия.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Замок Одавара — это история силы, стратегии и амбиций самурайской эпохи. В XVI веке он был главной крепостью клана Ходзё и считался одной из самых мощных оборонительных цитаделей Восточной Японии. Прогулка по территории замка — это не просто знакомство с архитектурой, а погружение в эпоху самураев, где решалась судьба региона и формировалась история страны.

Главное святилище Хаконе — центральный храмовый комплекс, укрытый в кедровом лесу на берегу озера Асиноко. К нему ведёт каменная лестница, а атмосферу дополняют красные тории у воды — один из символов региона. Это место считается духовным сердцем Хаконе и дарит ощущение тишины, силы и гармонии с природой.

Озеро Асиноко — живописное сердце Хаконе, рождённое в кратере древнего вулкана и наполненное ощущением силы и покоя. Мы пересекаем его на эффектном корабле в пиратском стиле, превращая дорогу в яркое и запоминающееся приключение. С воды открываются панорамы лесистых берегов, мягких линий гор и алых торий святилища у самой кромки озера. Лёгкий ветер, блеск волн и простор горизонта создают редкое чувство свободы и гармонии, ради которого хочется замедлиться и просто смотреть вдаль.

Долина Овакудани — это пространство живой вулканической энергии, где из земли поднимаются густые клубы пара и слышится тихое дыхание недр. Серо-каменный пейзаж с дымящимися расщелинами выглядит сурово и завораживающе одновременно. Воздух насыщен ароматом серы и минералов, напоминая о том, что природа здесь по-настоящему активна. Это место, где особенно ярко ощущаются сила стихии и первозданный характер Хаконе.

Темы

В этой экскурсии мы раскрываем Хаконе через тему воды и огня — озера Асиноко и вулканической долины Овакудани. Путешественники узнают, как формировался этот ландшафт, почему регион до сих пор живёт в ритме вулкана и как японцы научились видеть в природе источник силы и гармонии.

Мы также поговорим о духовных традициях, святилищах у воды и историческом значении этих мест. В итоге перед гостями откроется целостная картина Хаконе — пространства, где природа, история и вера тесно переплетены.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются: прогулка на корабле по озеру Асиноко — 1800 йен с человека, входной билет в замок Одавара — 510 йен с человека, чёрные яйца в Овакудани — 500 йен за 4 штуки (местный символ долголетия, по желанию), обед — по желанию.