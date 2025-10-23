Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие из Токио в парк Хаконе: Гора Фудзи и долина гейзеров
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$770 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
Сегодня в 08:00
15 ноя в 08:00
$699 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Фудзи-Хаконе-Идзу из Токио
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
$699 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Национальный парк Хаконе с историком
Погрузитесь в атмосферу Японии 17-19 веков в Хаконе. Узнайте о религии синто, прокатитесь на пиратском корабле и насладитесь видами на Фудзи
Начало: По договорённости с организатором
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
$689 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
День у подножия Фудзиямы и в замке Одавара
Замедлите ритм и насладитесь природой и историей Японии. Замок Одавара и Фудзияма откроют вам свои тайны и красоту
Начало: У вашего отеля
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$699 за всё до 7 чел.
