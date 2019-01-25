1 отзыв оставили туристы

Путешествие в Префектуру Мияги предлагает уникальную возможность посетить лисий парк, где обитают сотни лис, и древний замок Сироиси, погрузившись в атмосферу эпохи Камакура.Туристы смогут насладиться термальными водами в старинном японском

отеле и ощутить скорость синхансена. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть Японию с другой стороны и насладиться природой и историей. Все расходы на проезд и входные билеты оплачиваются туристами

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Мы пронесемся по нескольким префектурам — Сайтама, Точиги, Фукусима, Мияги. По прибытии на местную станцию пересядем на такси и оставшиеся 15 километров проедем по живописным горным дорогам.

И мы в лисьем царстве! В последнее время этот парк набирает всё больше популярности, туристы из разных стран — основные посетители. На огороженной территории живут порядка трёх сотен лис! Вы сможете увидеть молодых лис или лисят, разных расцветок и видов. Некоторых животных, привыкших к людям, можно потрогать и подержать на руках за дополнительную плату в 400 йен. Вы будете гулять среди лис, наблюдать за их привычками и выбирать удачные моменты для фото. Из специальной беседки можно кормить зверей, стоимость пакетика с кормом — 100 йен. Есть и другие жители в парке: кролики, хорьки, козы и пара симпатичных пони.

После вы сможете насладиться местными термальными водами в небольшом бассейне при старом 200-летнем отеле в японском стиле. До него мы доберемся на такси. Женский и мужской бассейн — раздельные. Местная вода славится своим положительным действием на кожу.

Далее по маршруту — остановка и осмотр замка Сироиси. Первоначальная постройка была воздвигнута в эпоху Камакура (1185 – 1333 годы). Я расскажу вам об этом периоде междоусобных войн и самураев.

Программа выполнена, на такси мы отправляемся до станции, где садимся на синхансен до Токио.

Организационные детали

Во время экскурсии туристы оплачивают расходы за проезд и стоимость входных билетов за себя и за гида:

время в пути на поезде-пуле в одну сторону — 1 час 50 минут;

стоимость билета на синхансен (если у вас нет проездного JR pass) на одного взрослого человека в одну сторону — 10340 йен. Для детей до 12-ти лет действует 50-ти процентная скидка. Для малышей до 6-ти лет проезд бесплатный (в случае проезда в вагоне с non-reserved seat).

время в пути на такси — 25 минут, стоимость проезда на всех составит около 4000 йен (до 4 человек);

стоимость входного билета в лисий парк — 1000 йен, для детей младше 12-ти лет вход бесплатный;

такси до отеля с терминальными водами — около 2200 йен;

стоимость за вход в бассейн — 500 йен на человека, полотенце предоставляют за 200 йен;

такси до замка — 2000 йен;

вход в замок для взрослого — 300 йен, для ребёнка до 17-ти лет — 150 йен;

такси от замка до станции — 2000 йен;

время ланча выбирается во время экскурсии. Примерная стоимость — от 1000 йен и выше. Ввиду отсутствия любых ресторанов на некоторых участках нашего маршрута, время и условия ланча нужно обговорить заранее. Или же можно взять с собой в путь кое-какую снедь из Токио. Перекусить можно будет во время нахождения в сисхансене и в Лисьей деревне.

Температура в районе экскурсии градусов на 5 — 10 ниже, чем в Токио, поэтому одевайтесь теплее. В зимнее время обязательны перчатки, шапка, шарф и теплая обувь.

В июне, июле и августе лисы линяют — это неудачное время для посещения Лисьей деревни. Наилучшее — зимние месяцы. В мае-июне у лис появляется потомство.