1 отзыв оставили туристы

Во время экскурсии туристы оплачивают расходы за проезд и стоимость входных билетов за себя и за гида:

время в пути на поезде-пуле в одну сторону — 1 час 50 минут;

стоимость билета на синхансен (если у вас нет проездного JR pass) на одного взрослого человека в одну сторону — 10340 йен. Для детей до 12-ти лет действует 50-ти процентная скидка. Для малышей до 6-ти лет проезд бесплатный (в случае проезда в вагоне с non-reserved seat).

время в пути на такси — 25 минут, стоимость проезда на всех составит около 4000 йен (до 4 человек);

стоимость входного билета в лисий парк — 1000 йен, для детей младше 12-ти лет вход бесплатный;

такси до отеля с терминальными водами — около 2200 йен;

стоимость за вход в бассейн — 500 йен на человека, полотенце предоставляют за 200 йен;

такси до замка — 2000 йен;

вход в замок для взрослого — 300 йен, для ребёнка до 17-ти лет — 150 йен;

такси от замка до станции — 2000 йен;

время ланча выбирается во время экскурсии. Примерная стоимость — от 1000 йен и выше. Ввиду отсутствия любых ресторанов на некоторых участках нашего маршрута, время и условия ланча нужно обговорить заранее. Или же можно взять с собой в путь кое-какую снедь из Токио. Перекусить можно будет во время нахождения в сисхансене и в Лисьей деревне.

Температура в районе экскурсии градусов на 5 — 10 ниже, чем в Токио, поэтому одевайтесь теплее. В зимнее время обязательны перчатки, шапка, шарф и теплая обувь.

В июне, июле и августе лисы линяют — это неудачное время для посещения Лисьей деревни. Наилучшее — зимние месяцы. В мае-июне у лис появляется потомство.