1 отзыв оставили туристы

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Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии

Лисья деревня, термальные воды и самурайский замок Сироиси — путешествие в живописный край страны

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча отель путешественников, Токио.
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270 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
Ирина – Гид в Токио
На один день мы отправимся один из глухих уголков Японии.

Наша цель — Префектура Мияги, город 🏙️ Сироиси — расположена примерно в 300 км от Токио.

Основное расстояние преодолевается на поезде-пуле (синхансене).

Вы прочувствуете, каково это — мчаться со скоростью 320 километров в час! В префектуре мы посетим удивительные объекты, до которых сложно добраться самостоятельно, — парк лис, старинный японский отель 🏨 с терминальными водами и древний замок 🏰 самурайской эпохи Камакура.
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии

Программа

  • Мы пронесемся по нескольким префектурам — Сайтама, Точиги, Фукусима, Мияги. По прибытии на местную станцию пересядем на такси и оставшиеся 15 километров проедем по живописным горным дорогам.
  • И мы в лисьем царстве! В последнее время этот парк набирает всё больше популярности, туристы из разных стран — основные посетители. На огороженной территории живут порядка трёх сотен лис! Вы сможете увидеть молодых лис или лисят, разных расцветок и видов. Некоторых животных, привыкших к людям, можно потрогать и подержать на руках за дополнительную плату в 400 йен. Вы будете гулять среди лис, наблюдать за их привычками и выбирать удачные моменты для фото. Из специальной беседки можно кормить зверей, стоимость пакетика с кормом — 100 йен. Есть и другие жители в парке: кролики, хорьки, козы и пара симпатичных пони.
  • После вы сможете насладиться местными термальными водами в небольшом бассейне при старом 200-летнем отеле в японском стиле. До него мы доберемся на такси. Женский и мужской бассейн — раздельные. Местная вода славится своим положительным действием на кожу.
  • Далее по маршруту — остановка и осмотр замка Сироиси. Первоначальная постройка была воздвигнута в эпоху Камакура (1185 – 1333 годы). Я расскажу вам об этом периоде междоусобных войн и самураев.
  • Программа выполнена, на такси мы отправляемся до станции, где садимся на синхансен до Токио.

Организационные детали

Во время экскурсии туристы оплачивают расходы за проезд и стоимость входных билетов за себя и за гида:

  • время в пути на поезде-пуле в одну сторону — 1 час 50 минут;
  • стоимость билета на синхансен (если у вас нет проездного JR pass) на одного взрослого человека в одну сторону — 10340 йен. Для детей до 12-ти лет действует 50-ти процентная скидка. Для малышей до 6-ти лет проезд бесплатный (в случае проезда в вагоне с non-reserved seat).
  • время в пути на такси — 25 минут, стоимость проезда на всех составит около 4000 йен (до 4 человек);
  • стоимость входного билета в лисий парк — 1000 йен, для детей младше 12-ти лет вход бесплатный;
  • такси до отеля с терминальными водами — около 2200 йен;
  • стоимость за вход в бассейн — 500 йен на человека, полотенце предоставляют за 200 йен;
  • такси до замка — 2000 йен;
  • вход в замок для взрослого — 300 йен, для ребёнка до 17-ти лет — 150 йен;
  • такси от замка до станции — 2000 йен;
  • время ланча выбирается во время экскурсии. Примерная стоимость — от 1000 йен и выше. Ввиду отсутствия любых ресторанов на некоторых участках нашего маршрута, время и условия ланча нужно обговорить заранее. Или же можно взять с собой в путь кое-какую снедь из Токио. Перекусить можно будет во время нахождения в сисхансене и в Лисьей деревне.

Температура в районе экскурсии градусов на 5 — 10 ниже, чем в Токио, поэтому одевайтесь теплее. В зимнее время обязательны перчатки, шапка, шарф и теплая обувь.

В июне, июле и августе лисы линяют — это неудачное время для посещения Лисьей деревни. Наилучшее — зимние месяцы. В мае-июне у лис появляется потомство.

Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии
Префектура Мияги. Красоты глухого уголка Японии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала отель путешественников, Токио..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я живу в Японии с 2000-го года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом. А Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя. С 2012-го года я работаю русским гидом для соотечественников. На сайте Tripster предложены основные экскурсии, которые я провожу в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ, Никко, районе горы Фудзи и озера Кавагучико, горы Такао, Сироищи. При желании программа обсуждается и подстраивается под ваши интересы. Во время экскурсий я стараюсь максимально помочь разобраться в местной транспортной системе и делюсь информацией, которая пригодится в дальнейших самостоятельных передвижениях по городу и стране. Отвечаю на вопросы по своей экскурсии и другой японской тематике, но в рамках экскурсионного времени. Экскурсии проводятся на общественном транспорте — метро, электричка, поезд и пр. Буду рада помочь вам открыть и полюбить Страну Восходящего Солнца!
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1 отзыв оставили туристы

25 января 2019
Ставили перед собой цель прокатиться на высокоскоростном поезде по Японии и остановили свой выбор на этой экскурсии. Нисколько не пожалели. Было очень интересно и познавательно. Наш гид Ирина провела экскурсию грамотно и с какой-то человеческой заботой. Спасибо ей за прекрасно проведённое время.

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