1 отзыв оставили туристы

Я живу в Японии с 2000-го года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом. А Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя. С 2012-го года я работаю русским гидом для соотечественников. На сайте Tripster предложены основные экскурсии, которые я провожу в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ, Никко, районе горы Фудзи и озера Кавагучико, горы Такао, Сироищи. При желании программа обсуждается и подстраивается под ваши интересы.
Во время экскурсий я стараюсь максимально помочь разобраться в местной транспортной системе и делюсь информацией, которая пригодится в дальнейших самостоятельных передвижениях по городу и стране. Отвечаю на вопросы по своей экскурсии и другой японской тематике, но в рамках экскурсионного времени.
Экскурсии проводятся на общественном транспорте — метро, электричка, поезд и пр.
Буду рада помочь вам открыть и полюбить Страну Восходящего Солнца!Напишите мне