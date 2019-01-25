1 отзыв оставили туристы

Путешествие в Префектуру Мияги предлагает уникальную возможность посетить лисий парк, где обитают сотни лис, и древний замок Сироиси, погрузившись в атмосферу эпохи Камакура.
Туристы смогут насладиться термальными водами в старинном японском
Туристы смогут насладиться термальными водами в старинном японском
5 причин купить эту экскурсию
- 🦊 Лисий парк с сотнями лис
- 🏯 Древний замок Сироиси
- 🚄 Поездка на синхансене
- ♨️ Термальные воды в отеле
- 🌄 Живописные горные дороги
Что можно увидеть
- Лисий парк
- Замок Сироиси
Описание экскурсии
Программа
- Мы пронесемся по нескольким префектурам — Сайтама, Точиги, Фукусима, Мияги. По прибытии на местную станцию пересядем на такси и оставшиеся 15 километров проедем по живописным горным дорогам.
- И мы в лисьем царстве! В последнее время этот парк набирает всё больше популярности, туристы из разных стран — основные посетители. На огороженной территории живут порядка трёх сотен лис! Вы сможете увидеть молодых лис или лисят, разных расцветок и видов. Некоторых животных, привыкших к людям, можно потрогать и подержать на руках за дополнительную плату в 400 йен. Вы будете гулять среди лис, наблюдать за их привычками и выбирать удачные моменты для фото. Из специальной беседки можно кормить зверей, стоимость пакетика с кормом — 100 йен. Есть и другие жители в парке: кролики, хорьки, козы и пара симпатичных пони.
- После вы сможете насладиться местными термальными водами в небольшом бассейне при старом 200-летнем отеле в японском стиле. До него мы доберемся на такси. Женский и мужской бассейн — раздельные. Местная вода славится своим положительным действием на кожу.
- Далее по маршруту — остановка и осмотр замка Сироиси. Первоначальная постройка была воздвигнута в эпоху Камакура (1185 – 1333 годы). Я расскажу вам об этом периоде междоусобных войн и самураев.
- Программа выполнена, на такси мы отправляемся до станции, где садимся на синхансен до Токио.
Организационные детали
Во время экскурсии туристы оплачивают расходы за проезд и стоимость входных билетов за себя и за гида:
- время в пути на поезде-пуле в одну сторону — 1 час 50 минут;
- стоимость билета на синхансен (если у вас нет проездного JR pass) на одного взрослого человека в одну сторону — 10340 йен. Для детей до 12-ти лет действует 50-ти процентная скидка. Для малышей до 6-ти лет проезд бесплатный (в случае проезда в вагоне с non-reserved seat).
- время в пути на такси — 25 минут, стоимость проезда на всех составит около 4000 йен (до 4 человек);
- стоимость входного билета в лисий парк — 1000 йен, для детей младше 12-ти лет вход бесплатный;
- такси до отеля с терминальными водами — около 2200 йен;
- стоимость за вход в бассейн — 500 йен на человека, полотенце предоставляют за 200 йен;
- такси до замка — 2000 йен;
- вход в замок для взрослого — 300 йен, для ребёнка до 17-ти лет — 150 йен;
- такси от замка до станции — 2000 йен;
- время ланча выбирается во время экскурсии. Примерная стоимость — от 1000 йен и выше. Ввиду отсутствия любых ресторанов на некоторых участках нашего маршрута, время и условия ланча нужно обговорить заранее. Или же можно взять с собой в путь кое-какую снедь из Токио. Перекусить можно будет во время нахождения в сисхансене и в Лисьей деревне.
Температура в районе экскурсии градусов на 5 — 10 ниже, чем в Токио, поэтому одевайтесь теплее. В зимнее время обязательны перчатки, шапка, шарф и теплая обувь.
В июне, июле и августе лисы линяют — это неудачное время для посещения Лисьей деревни. Наилучшее — зимние месяцы. В мае-июне у лис появляется потомство.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель путешественников, Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1543 туристов
Я живу в Японии с 2000 года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом, а Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя. С 2012 года я работаю гидом для русскоговорящих
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Ставили перед собой цель прокатиться на высокоскоростном поезде по Японии и остановили свой выбор на этой экскурсии. Нисколько не пожалели. Было очень интересно и познавательно. Наш гид Ирина провела экскурсию грамотно и с какой-то человеческой заботой. Спасибо ей за прекрасно проведённое время.
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