Спутник Т. проводит ещё 3 экскурсии

Диснейленд в Токио, открытый в 1983 году, стал первым Диснеевским парком развлечений за пределами США. Композиционным центром Диснейленда в Токио является Замок 🏰 Золушки, вокруг которого расположено множество захватывающих аттракционов 🎡, магазинов, ресторанов и прочих развлечений. Диснейленд состоит из семи парков: Мировой Базар, Страна Приключений, Западные Земли, Страна Фантазии, Город 🏙️ Мультиков, Земли Будущего и Живая Страна. В каждом из семи парков 🌳 Диснейленда в Токио Вас ждут удивительные развлечения, захватывающие аттракционы и необычные приключения.

Помимо традиционных мероприятий, парк в Токио имеет абсолютно уникальную зону — Tokyo DisneySea, это— тематический парк, который посвящен водной стихии Земли и всему, что так или иначе связано с водой.

Сопровождающий гид пожет вам добраться до парка и потом до отеля, приобрести билеты 🎫, посоветует программу на день.