Спутник Т. проводит ещё 3 экскурсии

  1. Экскурсии

Токийский Диснейленд (сопровождение)

Спутник Т.
Спутник Т. – Гид из Токио
Токийский Диснейленд (сопровождение)
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $263 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Токийский Диснейленд (сопровождение)
Диснейленд в Токио, открытый в 1983 году, стал первым Диснеевским парком развлечений за пределами США. Композиционным центром Диснейленда в Токио является Замок 🏰 Золушки, вокруг которого расположено множество захватывающих аттракционов 🎡, магазинов, ресторанов и прочих развлечений. Диснейленд состоит из семи парков: Мировой Базар, Страна Приключений, Западные Земли, Страна Фантазии, Город 🏙️ Мультиков, Земли Будущего и Живая Страна. В каждом из семи парков 🌳 Диснейленда в Токио Вас ждут удивительные развлечения, захватывающие аттракционы и необычные приключения.
Помимо традиционных мероприятий, парк в Токио имеет абсолютно уникальную зону — Tokyo DisneySea, это— тематический парк, который посвящен водной стихии Земли и всему, что так или иначе связано с водой.
Сопровождающий гид пожет вам добраться до парка и потом до отеля, приобрести билеты 🎫, посоветует программу на день.
Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида по программе
Что не входит
  • 1. Обеды
  • 2. Транспорт общественный - 1000 JPY на человека (в том числе на гида)
  • 3. Входные билеты в парк
  • 18 лет и старше3 400 йен
  • 12 - 17 лет3 300 йен
  • 4 - 11 лет2 800 йен
Начало и место завершения
🚩 лобби отеля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник Т.
Спутник Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Спутник Т. проводит ещё 3 экскурсии

Зоопарк Zoorasia (сопровождение)
$135
8 часов
Зоопарк Zoorasia (сопровождение)
Фудзи "Сафари Парк" (сопровождение)
$135
8 часов
Фудзи "Сафари Парк" (сопровождение)
День с гидом в парке развлечений «Fuji-Q Highland»
$260
10 часов
День с гидом в парке развлечений «Fuji-Q Highland»

Еще несколько необычных экскурсий в Токио

Разнообразный Токио за 5 часов
200
5 часов
Разнообразный Токио за 5 часов
84 отзыва
Об императорах и религии, канонах красоты и современных увлечениях в самых ярких кварталах города
Токио на весь день
300
8 часов
Токио на весь день
52 отзыва
История, культура и поразительное многообразие столицы Японии
Токио за четыре часа
180
4 часа
Токио за четыре часа
26 отзывов
Рассмотреть город в через его историю: от старейших храмов до футуристических панорам
Токио, которого ждешь!
188
4.5 часов
Токио, которого ждешь!
16 отзывов
Совершить путешествие от эпохи Эдо до блистательной Гиндзы
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии
300
8 часов
Лучшие ракурсы Токио и мир японской фотографии
16 отзывов
Пройти по самым фотогеничным местам города в компании профессионального фотографа
Влюбиться в Токио за один день!
300
8 часов
Влюбиться в Токио за один день!
13 отзывов
Все самые интересные места колоритной японской столицы на насыщенной обзорной экскурсии