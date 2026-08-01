Спутник Т. проводит ещё 3 экскурсии

Диснейленд в Токио, открытый в 1983 году, стал первым Диснеевским парком развлечений за пределами США. Композиционным центром Диснейленда в Токио является Замок Золушки, вокруг которого расположено множество захватывающих аттракционов, магазинов, ресторанов и прочих развлечений. Диснейленд состоит из семи парков: Мировой Базар, Страна Приключений, Западные Земли, Страна Фантазии, Город Мультиков, Земли Будущего и Живая Страна. В каждом из семи парков Диснейленда в Токио Вас ждут удивительные развлечения, захватывающие аттракционы и необычные приключения.

Помимо традиционных мероприятий, парк в Токио имеет абсолютно уникальную зону — Tokyo Disney

Sea, это— тематический парк, который посвящен водной стихии Земли и всему, что так или иначе связано с водой. Сопровождающий гид пожет вам добраться до парка и потом до отеля, приобрести билеты, посоветует программу на день.