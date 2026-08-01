Спутник Т. проводит ещё 3 экскурсии

Описание экскурсии
Диснейленд в Токио, открытый в 1983 году, стал первым Диснеевским парком развлечений за пределами США. Композиционным центром Диснейленда в Токио является Замок Золушки, вокруг которого расположено множество захватывающих аттракционов, магазинов, ресторанов и прочих развлечений. Диснейленд состоит из семи парков: Мировой Базар, Страна Приключений, Западные Земли, Страна Фантазии, Город Мультиков, Земли Будущего и Живая Страна. В каждом из семи парков Диснейленда в Токио Вас ждут удивительные развлечения, захватывающие аттракционы и необычные приключения.
Помимо традиционных мероприятий, парк в Токио имеет абсолютно уникальную зону — Tokyo Disney
Sea, это— тематический парк, который посвящен водной стихии Земли и всему, что так или иначе связано с водой. Сопровождающий гид пожет вам добраться до парка и потом до отеля, приобрести билеты, посоветует программу на день.
в любой день по предварительной договоренности, старт в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида по программе
Что не входит в цену
- 1. Обеды
- 2. Транспорт общественный - 1000 JPY на человека (в том числе на гида)
- 3. Входные билеты в парк
- 18 лет и старше/t3 400 йен/t
- 12 - 17 лет/t3 300 йен/t
- 4 - 11 лет/t2 800 йен
Место начала и завершения?
Лобби отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день по предварительной договоренности, старт в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Токийский Диснейленд (сопровождение)»
Индивидуальная
до 7 чел.
Незабываемое путешествие в Tokyo Disney Resort
Отправиться в знаменитый парк вместе с гидом, который поможет разобраться во всём
Начало: У станции метро Maihama (JR Keiyo Line)
15 сен в 09:30
24 сен в 09:30
от $410 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Токио крупным планом: обзорная прогулка по мегаполису
Начало: Токио Стейшн
$310 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерние районы Токио
Заглянуть в квартал узких улочек, постоять на легендарном перекрёстке Сибуя и увидеть огни Кабукичо
Начало: На перекрёстке Сибуя
28 сен в 16:00
29 сен в 16:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Все прелести Токио за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
$310 за всё до 5 чел.
$350 за человека