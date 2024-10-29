Душа Токио

Знакомство с Японией мы предлагаем начать с одного из самых известных и крупных мегаполисов мира – Токио.
Душа Токио
Душа Токио
Душа Токио
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Путешествие по Токио

Токио — это удивительный город, полный контрастов и уникальных достопримечательностей. Давайте подробнее рассмотрим, что вас ждет в этом увлекательном путешествии.

Район Синдзюку

  • Смотровая площадка Токийской мэрии: насладитесь захватывающим видом на город с высоты.
  • Старинный район Синдзюку: прогуляйтесь по улице воспоминаний, где время словно остановилось.
  • Злачный район Golden Gai: окунитесь в атмосферу уникальных баров и маленьких ресторанчиков.

Район Харадзюку

  • Ярко одетая модная молодежь: станьте свидетелем необычного стиля и креативности.
  • Синтоистский храм Мэйдзи: посетите этот спокойный уголок, окруженный зелеными насаждениями.
  • Пешая прогулка по району Омотесандо: насладитесь архитектурными шедеврами и магазинами.

Прогулка по Гиндза и Симбаси

Погрузитесь в атмосферу шопинга и изысканных ресторанов. После этого вы сможете отправиться на монорельсе на остров Одайба, где вас ждут:

  • Радужный мост: красивейший мост, который соединяет Токио с Одайбой.
  • Статуя Свободы: маленькая копия знаменитой статуи в Нью-Йорке.
  • Гандам: впечатляющая фигура робота, которая станет отличным фоном для фото.

Водная прогулка

В 14:20 вы отправитесь на речном трамвайчике до острова Одайба, где сможете насладиться живописными видами с воды.

Район Асакуса

  • Популярный буддийский храм: окунитесь в атмосферу традиционной Японии.
  • Оживленная торговая улица: здесь вы найдете множество сувениров и вкусной еды.

Возвращение в отель

После насыщенного дня вы сможете самостоятельно вернуться в отель.

Важная информация

Экскурсия проводится при группе от 1 человека. Начало в 9:00, продолжительность — 7 часов. Встреча с гидом в холле отеля в 9:00. Экскурсия проходит на русском языке.

Стоимость

В стоимость не входит:

  • Общественный транспорт (2000 иен)
  • Входные билеты
  • Обед (1500–3000 иен, гид порекомендует место)

Путешествие по Токио — это уникальная возможность открыть для себя культуру и традиции Японии. Присоединяйтесь к нам!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Синдзюку - смотровая площадка Токийской мэрии
  • Старинный район Синдзюку улица воспоминаний
  • Злачный район Golden Gay
  • Район Харадзюку - синтоистский храм Мэйдзи
Что не входит в цену
  • Транспорт и входные билет
Место начала и завершения?
Tokyo Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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