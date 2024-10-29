Описание экскурсии
Путешествие по Токио
Токио — это удивительный город, полный контрастов и уникальных достопримечательностей. Давайте подробнее рассмотрим, что вас ждет в этом увлекательном путешествии.
Район Синдзюку
- Смотровая площадка Токийской мэрии: насладитесь захватывающим видом на город с высоты.
- Старинный район Синдзюку: прогуляйтесь по улице воспоминаний, где время словно остановилось.
- Злачный район Golden Gai: окунитесь в атмосферу уникальных баров и маленьких ресторанчиков.
Район Харадзюку
- Ярко одетая модная молодежь: станьте свидетелем необычного стиля и креативности.
- Синтоистский храм Мэйдзи: посетите этот спокойный уголок, окруженный зелеными насаждениями.
- Пешая прогулка по району Омотесандо: насладитесь архитектурными шедеврами и магазинами.
Прогулка по Гиндза и Симбаси
Погрузитесь в атмосферу шопинга и изысканных ресторанов. После этого вы сможете отправиться на монорельсе на остров Одайба, где вас ждут:
- Радужный мост: красивейший мост, который соединяет Токио с Одайбой.
- Статуя Свободы: маленькая копия знаменитой статуи в Нью-Йорке.
- Гандам: впечатляющая фигура робота, которая станет отличным фоном для фото.
Водная прогулка
В 14:20 вы отправитесь на речном трамвайчике до острова Одайба, где сможете насладиться живописными видами с воды.
Район Асакуса
- Популярный буддийский храм: окунитесь в атмосферу традиционной Японии.
- Оживленная торговая улица: здесь вы найдете множество сувениров и вкусной еды.
Возвращение в отель
После насыщенного дня вы сможете самостоятельно вернуться в отель.
Важная информация
Экскурсия проводится при группе от 1 человека. Начало в 9:00, продолжительность — 7 часов. Встреча с гидом в холле отеля в 9:00. Экскурсия проходит на русском языке.
Стоимость
В стоимость не входит:
- Общественный транспорт (2000 иен)
- Входные билеты
- Обед (1500–3000 иен, гид порекомендует место)
Путешествие по Токио — это уникальная возможность открыть для себя культуру и традиции Японии. Присоединяйтесь к нам!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Синдзюку - смотровая площадка Токийской мэрии
- Старинный район Синдзюку улица воспоминаний
- Злачный район Golden Gay
- Район Харадзюку - синтоистский храм Мэйдзи
Что не входит в цену
- Транспорт и входные билет