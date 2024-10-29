Знакомство с Японией мы предлагаем начать с одного из самых известных и крупных мегаполисов мира – Токио.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Токио

Елена Ваш гид в Токио

Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Путешествие по Токио

Токио — это удивительный город, полный контрастов и уникальных достопримечательностей. Давайте подробнее рассмотрим, что вас ждет в этом увлекательном путешествии.

Район Синдзюку

Смотровая площадка Токийской мэрии: насладитесь захватывающим видом на город с высоты.

насладитесь захватывающим видом на город с высоты. Старинный район Синдзюку: прогуляйтесь по улице воспоминаний, где время словно остановилось.

прогуляйтесь по улице воспоминаний, где время словно остановилось. Злачный район Golden Gai: окунитесь в атмосферу уникальных баров и маленьких ресторанчиков.

Район Харадзюку

Ярко одетая модная молодежь: станьте свидетелем необычного стиля и креативности.

станьте свидетелем необычного стиля и креативности. Синтоистский храм Мэйдзи: посетите этот спокойный уголок, окруженный зелеными насаждениями.

посетите этот спокойный уголок, окруженный зелеными насаждениями. Пешая прогулка по району Омотесандо: насладитесь архитектурными шедеврами и магазинами.

Прогулка по Гиндза и Симбаси

Погрузитесь в атмосферу шопинга и изысканных ресторанов. После этого вы сможете отправиться на монорельсе на остров Одайба, где вас ждут:

Радужный мост: красивейший мост, который соединяет Токио с Одайбой.

красивейший мост, который соединяет Токио с Одайбой. Статуя Свободы: маленькая копия знаменитой статуи в Нью-Йорке.

маленькая копия знаменитой статуи в Нью-Йорке. Гандам: впечатляющая фигура робота, которая станет отличным фоном для фото.

Водная прогулка

В 14:20 вы отправитесь на речном трамвайчике до острова Одайба, где сможете насладиться живописными видами с воды.

Район Асакуса

Популярный буддийский храм: окунитесь в атмосферу традиционной Японии.

окунитесь в атмосферу традиционной Японии. Оживленная торговая улица: здесь вы найдете множество сувениров и вкусной еды.

Возвращение в отель

После насыщенного дня вы сможете самостоятельно вернуться в отель.

Важная информация

Экскурсия проводится при группе от 1 человека. Начало в 9:00, продолжительность — 7 часов. Встреча с гидом в холле отеля в 9:00. Экскурсия проходит на русском языке.

Стоимость

В стоимость не входит:

Общественный транспорт (2000 иен)

Входные билеты

Обед (1500–3000 иен, гид порекомендует место)

Путешествие по Токио — это уникальная возможность открыть для себя культуру и традиции Японии. Присоединяйтесь к нам!