Вы сами выберете, где провести день — в классическом Disneyland или уникальном DisneySea. Но в любом случае разобраться в огромном парке будет сложно. Для этого мы и нужны! Всё объясним и поможем спланировать день, чтобы меньше времени проводить в очередях и больше — на аттракционах. Составим маршрут так, чтобы ваше знакомство с японским Disney получилось приятным и лёгким.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, стоимость зависит от количества людей

от $410 за экскурсию

Описание экскурсии

Вариант 1. Tokyo Disneyland

Мы прогуляемся по World Bazaar, окажемся в мире приключений Adventureland, перенесёмся на американский Дикий Запад, а затем отправимся в Fantasyland и футуристический Tomorrowland.

Среди самых интересных впечатлений:

Enchanted Tale of Beauty and the Beast — путешествие внутрь истории Белль и Чудовища в огромных «танцующих» чашах

The Happy Ride with Baymax — весёлый музыкальный аттракцион с Бэймаксом

Monsters, Inc. Ride & Go Seek! — интерактивное путешествие по миру «Корпорации монстров»

Big Thunder Mountain — стремительная поездка на поезде через декорации Дикого Запада

Splash Mountain — приключение с неожиданными спусками

Haunted Mansion — загадочный особняк с призраками

Star Tours: The Adventures Continue — путешествие во вселенную Star Wars

знаменитый замок Золушки, ставший символом Tokyo Disneyland

Вариант 2. Tokyo DisneySea — путешествие по морям и фантастическим мирам

Это парк с совершенно особенной атмосферой: средиземноморская гавань, старинные американские портовые кварталы, вулкан, арабские дворцы, джунгли, подводные глубины и сказочные земли.

Среди главных впечатлений:

Anna and Elsa’s Frozen Journey — путешествие по истории Анны и Эльзы из «Холодного сердца»

Rapunzel’s Lantern Festival — романтическое путешествие в мир Рапунцель среди тысяч волшебных фонариков

Peter Pan’s Neverland Adventure — приключение вместе с Питером Пэном

Journey to the Center of the Earth — путешествие в загадочные глубины Земли

20,000 Leagues Under the Sea — исследование фантастического подводного мира

Indiana Jones Adventure: Temple of the Crystal Skull — приключение в древнем храме

Tower of Terror — один из самых впечатляющих экстремальных аттракционов парка

Soaring: Fantastic Flight — захватывающий полёт над красивейшими уголками мира

Toy Story Mania! — яркая интерактивная игра для поклонников «Истории игрушек»

Чем мы поможем:

Скорректируем маршрут по ходу прогулки в зависимости от ваших интересов, очередей, времени работы аттракционов и расписания шоу

Объясним, как пользоваться приложением Tokyo Disney Resort, как работают электронные очереди, Priority Pass и Disney Premier Access

Любите спокойные сказочные истории? Сделаем акцент на красивых тематических пространствах

Хотите драйва? Отправимся к самым захватывающим аттракционам

Организационные детали

Необходимо заранее выбрать один из двух парков: Tokyo Disneyland или Tokyo DisneySea

Набор доступных аттракционов, расписание шоу и работа отдельных зон могут меняться, поэтому окончательный маршрут составляется с учётом ситуации в день посещения

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются билеты в парк, в том числе для гида (поможем с покупкой билетов):

7900–10900 йен (≈ $50–69) за взрослого (18+)

6600–9000 йен (≈ $42–57) за подростка (12–17 лет)

4700–5600 йен (≈ $30–36) за ребёнка (4–11 лет)

бесплатно до 3 лет включительно

Также дополнительные расходы по желанию: