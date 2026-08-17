Вы сами выберете, где провести день — в классическом Disneyland или уникальном DisneySea. Но в любом случае разобраться в огромном парке будет сложно.
Для этого мы и нужны! Всё объясним и поможем спланировать день, чтобы меньше времени проводить в очередях и больше — на аттракционах. Составим маршрут так, чтобы ваше знакомство с японским Disney получилось приятным и лёгким.
Для этого мы и нужны! Всё объясним и поможем спланировать день, чтобы меньше времени проводить в очередях и больше — на аттракционах. Составим маршрут так, чтобы ваше знакомство с японским Disney получилось приятным и лёгким.
Описание экскурсии
Вариант 1. Tokyo Disneyland
Мы прогуляемся по World Bazaar, окажемся в мире приключений Adventureland, перенесёмся на американский Дикий Запад, а затем отправимся в Fantasyland и футуристический Tomorrowland.
Среди самых интересных впечатлений:
- Enchanted Tale of Beauty and the Beast — путешествие внутрь истории Белль и Чудовища в огромных «танцующих» чашах
- The Happy Ride with Baymax — весёлый музыкальный аттракцион с Бэймаксом
- Monsters, Inc. Ride & Go Seek! — интерактивное путешествие по миру «Корпорации монстров»
- Big Thunder Mountain — стремительная поездка на поезде через декорации Дикого Запада
- Splash Mountain — приключение с неожиданными спусками
- Haunted Mansion — загадочный особняк с призраками
- Star Tours: The Adventures Continue — путешествие во вселенную Star Wars
- знаменитый замок Золушки, ставший символом Tokyo Disneyland
Вариант 2. Tokyo DisneySea — путешествие по морям и фантастическим мирам
Это парк с совершенно особенной атмосферой: средиземноморская гавань, старинные американские портовые кварталы, вулкан, арабские дворцы, джунгли, подводные глубины и сказочные земли.
Среди главных впечатлений:
- Anna and Elsa’s Frozen Journey — путешествие по истории Анны и Эльзы из «Холодного сердца»
- Rapunzel’s Lantern Festival — романтическое путешествие в мир Рапунцель среди тысяч волшебных фонариков
- Peter Pan’s Neverland Adventure — приключение вместе с Питером Пэном
- Journey to the Center of the Earth — путешествие в загадочные глубины Земли
- 20,000 Leagues Under the Sea — исследование фантастического подводного мира
- Indiana Jones Adventure: Temple of the Crystal Skull — приключение в древнем храме
- Tower of Terror — один из самых впечатляющих экстремальных аттракционов парка
- Soaring: Fantastic Flight — захватывающий полёт над красивейшими уголками мира
- Toy Story Mania! — яркая интерактивная игра для поклонников «Истории игрушек»
Чем мы поможем:
- Скорректируем маршрут по ходу прогулки в зависимости от ваших интересов, очередей, времени работы аттракционов и расписания шоу
- Объясним, как пользоваться приложением Tokyo Disney Resort, как работают электронные очереди, Priority Pass и Disney Premier Access
- Любите спокойные сказочные истории? Сделаем акцент на красивых тематических пространствах
- Хотите драйва? Отправимся к самым захватывающим аттракционам
Организационные детали
- Необходимо заранее выбрать один из двух парков: Tokyo Disneyland или Tokyo DisneySea
- Набор доступных аттракционов, расписание шоу и работа отдельных зон могут меняться, поэтому окончательный маршрут составляется с учётом ситуации в день посещения
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются билеты в парк, в том числе для гида (поможем с покупкой билетов):
- 7900–10900 йен (≈ $50–69) за взрослого (18+)
- 6600–9000 йен (≈ $42–57) за подростка (12–17 лет)
- 4700–5600 йен (≈ $30–36) за ребёнка (4–11 лет)
- бесплатно до 3 лет включительно
Также дополнительные расходы по желанию:
- платный приоритетный доступ к популярным аттракционам (Disney Premier Access) — 1500–2000 йен (≈ $10–13) на чел. за один аттракцион
- обед в кафе на территории парка — от 1500 йен (от ≈ $10) за чел.
- обед в ресторане с обслуживанием — от 2800 йен (от ≈ $18) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Maihama (JR Keiyo Line)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 26 туристов
Живу в Токио с семьёй с 2017 года и знаю его не только как турист, а как человек, для которого этот город стал домом. Мне нравится находить места, где оживает
Входит в следующие категории Токио
Похожие экскурсии на «Незабываемое путешествие в Tokyo Disney Resort»
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Токио - в национальный парк Хаконе
Вас ждет незабываемое путешествие в Хаконе с личным гидом: от горы Фудзи до долины гейзеров
Начало: В холле вашего отеля
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от $770 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Национальный парк Хаконе с историком (из Токио)
Погрузитесь в атмосферу Японии 17-19 веков в Хаконе. Узнайте о религии синто, прокатитесь на пиратском корабле и насладитесь видами на Фудзи
Начало: По договорённости с организатором
19 авг в 08:30
20 авг в 08:30
от $739 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Незабываемый Токио: путешествие во времени
Буддийский ритуал «огненная молитва», японский сад Киёсуми и дух эпохи Эдо - в одном дне
Начало: На станции «Монзен-накачо»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
$220 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Токио - в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Приключение ждет вас в Токио! Отправляйтесь в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу за незабываемыми впечатлениями
Начало: По договоренности
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
от $740 за всё до 7 чел.
от $410 за экскурсию