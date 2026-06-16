Увидеть другую Японию - с вулканическими пейзажами, горными озёрами и горячими источниками
За один день вы прокатитесь по самой известной канатной дороге региона, увидите долину Овакудани с клубами пара, отправитесь в круиз по озеру Асиноко и, если позволит погода, полюбуетесь Фудзи. Завершить путешествие можно отдыхом в традиционном онсэне.
По пути я расскажу о жизни японцев, местных традициях, легендах Хаконе и истории мест, которые мы посетим.
Описание экскурсии
Озеро Асиноко
Одна из главных достопримечательностей префектуры Канагава. Вид на озеро Асиноко на фоне возвышающейся горы Фудзи считается символом Хаконе. В переводе с японского «аси» означает «камыш», поэтому название можно перевести как «озеро камышей». Здесь нас ждёт прогулка на знаменитом пиратском корабле.
Долина гейзеров Овакудани
Мы увидим впечатляющий вулканический ландшафт с выходами пара и сернистых газов, а также попробуем знаменитые «чёрные яйца», которые варят в местных термальных источниках.
Канатная дорога Хаконе
Канатная дорога давно стала одной из главных достопримечательностей региона благодаря великолепным видам. Из кабинок открываются панорамы долины Овакудани с её паровыми столбами, окружающих гор и, в ясную погоду, горы Фудзи. Дорога соединяет четыре станции, а общее время поездки составляет около 30 минут.
Онсэн
Мы посетим традиционные японские горячие источники. На выбор будет предложено несколько вариантов, и я помогу подобрать тот, который лучше всего подойдёт именно вам.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Toyota
Дополнительно оплачиваются проезд по канатной дороге — 2500 йен за чел., катание на корабле по озеру — 2000 йен за чел., вход в Онсен — 1000-5000 йен за чел, обед
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1135 туристов
Живу в Японии с 2019 года. Интерес к профессии гида возник у меня ещё до переезда — я много путешествовал и увлекался изучением достопримечательностей.
Мне важно рассказывать доступным языком и делиться читать дальшеуменьшить
информацией через собственную интерпретацию. Я стараюсь выстроить коммуникацию так, чтобы путешественнику было спокойно и интересно — в этом помогает и большой опыт работы в сфере услуг.
Местный быт и культуру я изучал через живое общение: у меня много друзей японцев разных профессий и возрастов — от рабочих специальностей до преподавателей вузов, в том числе людей старшего поколения. Путешественников интересует, как живёт современный японец сегодня, и эту тему мы подробно обсуждаем.
Я гибко подстраиваюсь под запрос: могу подобрать маршрут под ваш интерес и формат. В распоряжении — собственный парк автомобилей.
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