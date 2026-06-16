За один день вы прокатитесь по самой известной канатной дороге региона, увидите долину Овакудани с клубами пара, отправитесь в круиз по озеру Асиноко и, если позволит погода, полюбуетесь Фудзи. Завершить путешествие можно отдыхом в традиционном онсэне. По пути я расскажу о жизни японцев, местных традициях, легендах Хаконе и истории мест, которые мы посетим.

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Описание экскурсии

Озеро Асиноко

Одна из главных достопримечательностей префектуры Канагава. Вид на озеро Асиноко на фоне возвышающейся горы Фудзи считается символом Хаконе. В переводе с японского «аси» означает «камыш», поэтому название можно перевести как «озеро камышей». Здесь нас ждёт прогулка на знаменитом пиратском корабле.

Долина гейзеров Овакудани

Мы увидим впечатляющий вулканический ландшафт с выходами пара и сернистых газов, а также попробуем знаменитые «чёрные яйца», которые варят в местных термальных источниках.

Канатная дорога Хаконе

Канатная дорога давно стала одной из главных достопримечательностей региона благодаря великолепным видам. Из кабинок открываются панорамы долины Овакудани с её паровыми столбами, окружающих гор и, в ясную погоду, горы Фудзи. Дорога соединяет четыре станции, а общее время поездки составляет около 30 минут.

Онсэн

Мы посетим традиционные японские горячие источники. На выбор будет предложено несколько вариантов, и я помогу подобрать тот, который лучше всего подойдёт именно вам.

Организационные детали