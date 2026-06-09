Вы побываете в первой военной столице Японии, где формировалась власть сёгунов и сложился особый союз синтоизма и буддизма.
Мы проведём вас от исторических храмов и садов к Тихому океану и острову Эносима, где проводим закат и насладимся созерцанием природы.
Мы проведём вас от исторических храмов и садов к Тихому океану и острову Эносима, где проводим закат и насладимся созерцанием природы.
Описание экскурсии
- Храм Цуругаока Хатимангу — главная синтоистская святыня Камакуры.
- Храм Хаседера с многоуровневым садом и видом на океан.
- Старинные улочки с винтажными и сувенирными лавками.
- Храм Котоку-ин — храм школы Дзёдо, известный огромной бронзовой статуей Будды.
- Остров Эносима вулканического происхождения. Здесь сохранились древние святилища и высится маяк «Морская свеча».
Вы узнаете:
- про зарождение сёгуната и военную власть в Японии.
- про синтоистских божеств и культ Хатимана — покровителя солдат и лучников.
- про японские сады как отражение идеи непрерывного цикла природы.
Организационные детали
- Оплачивается дополнительно: трансфер на общественном транспорте (ок. 3000 иен с чел.), трансфер на автомобиле ($350), входные билеты (ок. 800 иен).
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 145 туристов
Охаё! Всем привет. Я Павел. В далеком 2005 году я впервые побывал в Токио. И уже 20 лет моя жизнь так или иначе связана с Японией. Учился, 6 лет жил
Входит в следующие категории Токио
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