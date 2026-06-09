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в Токио, наблюдал, и снова жизнь вернулась на круги. Теперь неспешно готов делиться с путешественниками своими знаниями о Японии. Мне больше нравится рассказывать о социальном и бытовом аспекте жизни японцев, о которых узнаёшь только живя рядом с ними — здесь и сейчас. Я и не пытаюсь углубляться в династии сёгунов, самураев и так далее, об этом и так много написано. Буду рад видеть всех путешественников. Экскурсии могу вести как я, так и мои надёжные коллеги.