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От столицы воинов Камакуры до острова богов Эносимы (из Токио)

Древняя столица Японии, старинные храмы и Тихий океан
Вы побываете в первой военной столице Японии, где формировалась власть сёгунов и сложился особый союз синтоизма и буддизма.

Мы проведём вас от исторических храмов и садов к Тихому океану и острову Эносима, где проводим закат и насладимся созерцанием природы.
От столицы воинов Камакуры до острова богов Эносимы (из Токио)
От столицы воинов Камакуры до острова богов Эносимы (из Токио)
От столицы воинов Камакуры до острова богов Эносимы (из Токио)

Описание экскурсии

  • Храм Цуругаока Хатимангу — главная синтоистская святыня Камакуры.
  • Храм Хаседера с многоуровневым садом и видом на океан.
  • Старинные улочки с винтажными и сувенирными лавками.
  • Храм Котоку-ин — храм школы Дзёдо, известный огромной бронзовой статуей Будды.
  • Остров Эносима вулканического происхождения. Здесь сохранились древние святилища и высится маяк «Морская свеча».

Вы узнаете:

  • про зарождение сёгуната и военную власть в Японии.
  • про синтоистских божеств и культ Хатимана — покровителя солдат и лучников.
  • про японские сады как отражение идеи непрерывного цикла природы.

Организационные детали

  • Оплачивается дополнительно: трансфер на общественном транспорте (ок. 3000 иен с чел.), трансфер на автомобиле ($350), входные билеты (ок. 800 иен).
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 145 туристов
Охаё! Всем привет. Я Павел. В далеком 2005 году я впервые побывал в Токио. И уже 20 лет моя жизнь так или иначе связана с Японией. Учился, 6 лет жил
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в Токио, наблюдал, и снова жизнь вернулась на круги. Теперь неспешно готов делиться с путешественниками своими знаниями о Японии. Мне больше нравится рассказывать о социальном и бытовом аспекте жизни японцев, о которых узнаёшь только живя рядом с ними — здесь и сейчас. Я и не пытаюсь углубляться в династии сёгунов, самураев и так далее, об этом и так много написано. Буду рад видеть всех путешественников. Экскурсии могу вести как я, так и мои надёжные коллеги.

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