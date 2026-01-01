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Открывая Японию: неделя в Токио с глубоким погружением в жизнь и культуру Страны восходящего солнца
Столица и окрестности, а также всё самое интересное об императорах, самураях, гейшах и роботах
Начало: Аэропорт Токио, 9:00
5 окт в 08:00
19 окт в 08:00
$1190
$1700 за человека
Погружение в культуру Японии: прошлое и настоящее 4 городов
Увидеть культовые районы Токио, погулять по кварталу гейш в Киото, исследовать Нару и Осаку
Начало: Токио, точное место - по договорённости, с 10:00
9 мая в 12:00
15 мая в 08:00
148 000 ₽ за человека
В объятия багряной осени: Япония в сезон красных клёнов
Созерцать момидзи в Токио, Никко, Камакуре, Йокогаме - в мини-группе
Начало: Аэропорт Токио, 10:00
9 сен в 10:00
23 сен в 10:00
120 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «7-дневные туры»
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