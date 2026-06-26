Это будет день контрастов: от жаркой саванны до прохладных погребов.
На сафари вы увидите, как устроена жизнь дикой Африки: как пасутся буйволы, высматривают добычу львы, сходятся на водопой слоны.
Затем окажетесь в царстве изысканных вкусов и вековых традиций — на винодельне, которой уже четыре столетия. Дегустация раскроет терруар региона: вы оцените вкусы и ароматы вин, рождённых на этой земле.
На сафари вы увидите, как устроена жизнь дикой Африки: как пасутся буйволы, высматривают добычу львы, сходятся на водопой слоны.
Затем окажетесь в царстве изысканных вкусов и вековых традиций — на винодельне, которой уже четыре столетия. Дегустация раскроет терруар региона: вы оцените вкусы и ароматы вин, рождённых на этой земле.
Описание экскурсии
4:00 — выезд
Предложим вам пледы и подушки, чтобы вы добрались с комфортом.
7:00 — заповедник Aquila Private Game Reserve
По прибытии вас будет ждать завтрак в окружении гор. Затем вместе с рейнджером вы отправитесь на сафари на открытом джипе. Увидите жирафов, зебр, антилоп и большую африканскую пятёрку: льва, слона, носорога, буйвола и леопарда. В финале будет время для отдыха и чашечки кофе.
12:00 — винодельня Avondale Wine Estate
Это одно из старейших винодельческих хозяйств региона — его история уходит в 17 век. Здесь сохранились старинные здания в капско-голландском стиле, включая семейную усадьбу хозяев. Будет время для дегустации напитков и обеда у виноградников.
14:00–18:00 — обратная дорога
Организационные детали
- Едем на Volvo V40 или Volkswagen Polo TSI
- В стоимость включён завтрак перед сафари
- Оплатить остаток суммы желательно наличными рэндами. Возможен расчёт долларами нового образца и рублями
- Можем провести экскурсию в индивидуальном формате или оставить только сафари без винной дегустации. Подробности уточняйте в переписке
- Обязательно возьмите головной убор, солнцезащитный крем и лёгкую куртку
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Утреннее сафари — 1995 рэндов / $121
- Дневное сафари — 2365 рэндов / $143
- Для детей — скидка 50%
- Дегустация вин (строго 18+) — от 150 рэндов / $9 (зависит от количества сортов)
- Обед — от 315 рэндов / $20 за основное блюдо
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 19 туристов
Добро пожаловать в Кейптаун — город, который мы знаем и любим. Мы — команда лицензированных и сертифицированных гидов с многолетним опытом работы. Наша деятельность официально сертифицирована Департаментом по туризму ЮАР, а
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