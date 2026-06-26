Это будет день контрастов: от жаркой саванны до прохладных погребов. На сафари вы увидите, как устроена жизнь дикой Африки: как пасутся буйволы, высматривают добычу львы, сходятся на водопой слоны. Затем окажетесь в царстве изысканных вкусов и вековых традиций — на винодельне, которой уже четыре столетия. Дегустация раскроет терруар региона: вы оцените вкусы и ароматы вин, рождённых на этой земле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

4:00 — выезд

Предложим вам пледы и подушки, чтобы вы добрались с комфортом.

7:00 — заповедник Aquila Private Game Reserve

По прибытии вас будет ждать завтрак в окружении гор. Затем вместе с рейнджером вы отправитесь на сафари на открытом джипе. Увидите жирафов, зебр, антилоп и большую африканскую пятёрку: льва, слона, носорога, буйвола и леопарда. В финале будет время для отдыха и чашечки кофе.

12:00 — винодельня Avondale Wine Estate

Это одно из старейших винодельческих хозяйств региона — его история уходит в 17 век. Здесь сохранились старинные здания в капско-голландском стиле, включая семейную усадьбу хозяев. Будет время для дегустации напитков и обеда у виноградников.

14:00–18:00 — обратная дорога

Организационные детали

Едем на Volvo V40 или Volkswagen Polo TSI

В стоимость включён завтрак перед сафари

Оплатить остаток суммы желательно наличными рэндами. Возможен расчёт долларами нового образца и рублями

Можем провести экскурсию в индивидуальном формате или оставить только сафари без винной дегустации. Подробности уточняйте в переписке

Обязательно возьмите головной убор, солнцезащитный крем и лёгкую куртку

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы