Oleg T. проводит ещё 2 экскурсии

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Кейптаун – лучший город на планете

Oleg T.
Oleg T. – Гид из Кейптауна
Кейптаун – лучший город на планете
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Кейптаун – лучший город на планете
Автомобильная и пешеходная дневная обзорная экскурсия ⛳ по центру и предместьям Кейптауна.
Солнечный и красочный Кейптаун, с его многонациональным и жизнерадостным населением, эпическими видами Столовой Горы ⛰️ и разнообразной архитектурой не раз признавался по многочисленным международным опросам « Лучшим городом на планете».
Вы увидите пеструю многоликую толпу на улицах «Таверны тысячи морей», как раньше называли Кейптаун, протестантские и католические соборы, мусульманские мечети, своеобразные по архитектуре голландские и английские кварталы, отдохнете в окружении пальм 🌴 в тени гигантских фикусов и алоэ, почувствуете мощное дыхание природы на вершине Столовой Горы, насладитесь тишиной и негой на винных фермах в горной долине.
Вы узнаете о голландских владениях, племенах бушменов, капских цветных, зулусских войнах, великом исходе буров, золотой и алмазной лихорадке, англо-бурской войне, временах апартеида и Нельсоне Манделе – и некоторые факты позволят вам с интересом взглянуть на историю 📖 Южной Африки.
И сквозь шум портового города и грохот уличных барабанов вы будете постоянно ощущать свежий бриз океанского прибоя и наслаждаться лучами щедрого африканского солнца – что может быть лучше для путешественника, привыкшего к суровым северным широтам?

Маршрут:

  • Мы проедем по живописным, в колониальном викторианском стиле Аддерли и Лонг улицам, зайдем в голландскую Крепость Доброй Надежды, англиканский собор Св. Георгия, прогуляемся по разноцветному малайскому кварталу Бо-Каап и тенистым дорожкам Сада Восточно-Индийской Голландской Компании, поднимемся на Сигнальную гору для обзора Столовой Бухты и Кейптауна с высоты птичьего полета.
В зависимости от погоды поднимемся на фуникулёре на Столовую Гору - "Седьмое Чудо Природы" высотой 1086 метров с круговым панорамным видом Кейптауна,
либо поедем вдоль живописного пляжа Кэмпс Бэй и горной гряды «Двенадцать Апостолов» на дегустацию вин на старейшие в ЮАР винные фермы Хрут Констанция и Констанция Глен в горной долине в предместьях Кейптауна.
Также можно заглянуть на бриллиантовую фабрику и в сувенирный магазин.
Начало
🚩 Мы вас заберём от вашей гостиницы.
Место завершения
🏁 Мы вас привезём обратно в гостиницу после тура

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oleg T.
Oleg T.
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Oleg T. проводит ещё 2 экскурсии

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