Oleg T. проводит ещё 2 экскурсии

Автомобильная и пешеходная дневная обзорная экскурсия ⛳ по центру и предместьям Кейптауна.

Солнечный и красочный Кейптаун, с его многонациональным и жизнерадостным населением, эпическими видами Столовой Горы ⛰️ и разнообразной архитектурой не раз признавался по многочисленным международным опросам « Лучшим городом на планете».

Вы увидите пеструю многоликую толпу на улицах «Таверны тысячи морей», как раньше называли Кейптаун, протестантские и католические соборы, мусульманские мечети, своеобразные по архитектуре голландские и английские кварталы, отдохнете в окружении пальм 🌴 в тени гигантских фикусов и алоэ, почувствуете мощное дыхание природы на вершине Столовой Горы, насладитесь тишиной и негой на винных фермах в горной долине.

Вы узнаете о голландских владениях, племенах бушменов, капских цветных, зулусских войнах, великом исходе буров, золотой и алмазной лихорадке, англо-бурской войне, временах апартеида и Нельсоне Манделе – и некоторые факты позволят вам с интересом взглянуть на историю 📖 Южной Африки.

И сквозь шум портового города и грохот уличных барабанов вы будете постоянно ощущать свежий бриз океанского прибоя и наслаждаться лучами щедрого африканского солнца – что может быть лучше для путешественника, привыкшего к суровым северным широтам?

Маршрут:

Мы проедем по живописным, в колониальном викторианском стиле Аддерли и Лонг улицам, зайдем в голландскую Крепость Доброй Надежды, англиканский собор Св. Георгия, прогуляемся по разноцветному малайскому кварталу Бо-Каап и тенистым дорожкам Сада Восточно-Индийской Голландской Компании, поднимемся на Сигнальную гору для обзора Столовой Бухты и Кейптауна с высоты птичьего полета.

В зависимости от погоды поднимемся на фуникулёре на Столовую Гору - "Седьмое Чудо Природы" высотой 1086 метров с круговым панорамным видом Кейптауна,

либо поедем вдоль живописного пляжа Кэмпс Бэй и горной гряды «Двенадцать Апостолов» на дегустацию вин на старейшие в ЮАР винные фермы Хрут Констанция и Констанция Глен в горной долине в предместьях Кейптауна.

Также можно заглянуть на бриллиантовую фабрику и в сувенирный магазин.