Ирина М. проводит ещё 3 экскурсии

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Китовое сафари (сезонная экскурсия)

Ирина М.
Ирина М. – Гид из Кейптауна
Китовое сафари (сезонная экскурсия)
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Китовое сафари (сезонная экскурсия)
Это сезонная экскурсия ⛳, но, если Вам посчастливилось попасть сюда, на край Земли, в период с июля по ноябрь, то не упустите эту возможность.
Мы отправимся в городок Hermanus, только лишь в 2-х часах езды к югу от Кейптауна. Это место, по мнению многих, является лучшей площадкой для наблюдения за китами с суши. Херманус был выбран многими европейцами в качестве своего второго дома. По желанию можно отправиться на катере в поисках китов, Вы подойдете к этим огромным животным так близко, что сможете услышать их дыхание и рассмотреть причудливой формы наросты на их теле. Кроме Южного правильного кита, есть вероятность увидеть кита-горбача и касатку, а также дельфинов 🐬 и морских котиков.
Дегустация вина на самом южном хоз-ве и обед ждут Вас после экскурсии 🧭. А для тех, кто хочет понаблюдать за китами с воздуха, Мы предлагаем воздушную экскурсию.
Начало экскурсии: 09:00 — 17:30
Желательно иметь с собой солнцезащитные очки, головные уборы, солнцезащитный крем, удобную обувь, легкую куртку-ветровку.
Что не входит
  • Входные билеты (~ USD80) не включены в стоимость экскурсии. Для детей в возрасте 2-12 обычно предоставляется скидка на входные билеты. Если ребенок до 12 лет путешествует с тремя взрослыми
  • то плата за экскурсию с него не взимается.
Начало и место завершения
🚩 Cape Town

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина М.
Ирина М.
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