Ирина М. проводит ещё 3 экскурсии

Это сезонная экскурсия ⛳, но, если Вам посчастливилось попасть сюда, на край Земли, в период с июля по ноябрь, то не упустите эту возможность.

Мы отправимся в городок Hermanus, только лишь в 2-х часах езды к югу от Кейптауна. Это место, по мнению многих, является лучшей площадкой для наблюдения за китами с суши. Херманус был выбран многими европейцами в качестве своего второго дома. По желанию можно отправиться на катере в поисках китов, Вы подойдете к этим огромным животным так близко, что сможете услышать их дыхание и рассмотреть причудливой формы наросты на их теле. Кроме Южного правильного кита, есть вероятность увидеть кита-горбача и касатку, а также дельфинов 🐬 и морских котиков.

Дегустация вина на самом южном хоз-ве и обед ждут Вас после экскурсии 🧭. А для тех, кто хочет понаблюдать за китами с воздуха, Мы предлагаем воздушную экскурсию.

Начало экскурсии: 09:00 — 17:30

Желательно иметь с собой солнцезащитные очки, головные уборы, солнцезащитный крем, удобную обувь, легкую куртку-ветровку.