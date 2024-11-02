8 дней
В поисках впечатлений: тур по Кейптауну с дегустацией вина, плаванием с акулами и сёрфингом
Полетать на вертолёте, поужинать при свечах на колониальной ферме и увидеть пингвинов
Начало: Аэропорт Кейптауна, вы можете прилететь в любое вр...
2 ноя в 10:00
7 мар в 10:00
$3 000 за человека
10 дней
Африканский трип: джип-сафари, природные достопримечательности и винодельни
Устроить пикник в саду Кирстенбош, подружиться морскими котиками и подняться на Кейп-Пойнт
Начало: Аэропорт Кейптауна, время зависит от времени вашег...
«После дегустации вы можете сделать выбор, заказать понравившееся блюдо»
17 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
$2 090 за человека
9 дней
Путешествие по ЮАР: активный отдых, винные дегустации и природные достопримечательности
Побывать на мысе Доброй надежды, устроить пикник у океана и отправиться в джип-сафари
Начало: Аэропорт Кейптауна, 12:00
10 ноя в 08:00
$1 800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кейптауну в категории «Дегустационные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Кейптауне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кейптауне в августе 2024
Сейчас в Кейптауне в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 тура от 1 800 до 3 000.
Туры на русском языке в Кейптауне (ЮАР 🇿🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Дегустационные туры», цены от $1800. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ЮАР. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь