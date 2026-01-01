Заводите мотор, пристёгивайте ремни — впереди бескрайняя Африка и почти 5000 километров свободы.Вы сами поведёте пикап и большую часть дней будете ночевать в палатке на его крыше — в вашем

личном убежище над саванной. Стартуем в ЮАР. Окинем взглядом Кейптаун с высоты Столовой горы, попробуем вина, понаблюдаем за неуклюжими пингвинами мыса Доброй Надежды и китами — они подходят так близко к берегу, что слышно фырканье. Дальше — мир почти безжизненной красоты, Намибия. Восхитимся мощью второго по величине в мире каньона, погуляем по городу-призраку Колманскоп, который почти поглотили пески, и встретим рассвет в окружении почерневших деревьев-скелетов Долины смерти. Здесь и в соседней Ботсване поучаствуем в сафари — подберёмся к большой пятёрке: увидим, как слоны и носороги бредут на водопой, львы и леопарды лениво нежатся в тени, а буйволы мирно пасутся неподалёку. Финальным аккордом будут Зимбабве и рёв водопада Виктория — постоим на краю пропасти, прямо перед срывающейся в бездну водной стены. Познакомимся с племенем химба, промчим на квадроциклах и катерах и успеем ещё много интересного — это не просто экспедиция, а погружение в первозданный мир и ежедневный вызов. Готовы? Тогда поехали!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Кейптауне

Описание тура

Организационные детали

Заезды с 3 октября, 7 ноября, 9 января проходят в обратном направлении (старт в Виктории-Фолс (аэропорт VFA), финиш в Кейптауне (аэропорт CPT)). Обязательно согласовывайте билеты с нами перед покупкой.

На текущий момент для путешествия по указанным странам прививки не требуются.

Вам необходимо взять с собой от $1300–2000 на человека. Точная сумма будет в памятке, которую мы отправим накануне поездки.