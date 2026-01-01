Вы сами поведёте пикап и большую часть дней будете ночевать в палатке на его крыше — в вашем
Описание тура
Организационные детали
Заезды с 3 октября, 7 ноября, 9 января проходят в обратном направлении (старт в Виктории-Фолс (аэропорт VFA), финиш в Кейптауне (аэропорт CPT)). Обязательно согласовывайте билеты с нами перед покупкой.
На текущий момент для путешествия по указанным странам прививки не требуются.
Вам необходимо взять с собой от $1300–2000 на человека. Точная сумма будет в памятке, которую мы отправим накануне поездки.
Программа тура по дням
ЮАР. Кейптаун
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После недолгого отдыха получим автомобили, разберёмся с оборудованием и отправимся на пробную поездку по городу. Задача простая: привыкнуть к правому рулю и левостороннему движению.
Вечером за ужином и бокалом вина по-настоящему проникнемся духом Африки. После рекомендуем прокатиться на двухэтажном красном автобусе с открытой палубой. А завтра стартуем!
Ночуем в отеле.
ЮАР. Кейптаун. Пингвины. Край земли - мыс Доброй Надежды
Отправимся туда, где встречаются океаны. Увидим колонию пингвинов — забавные птицы в смокингах мало кого оставят равнодушным. Проедем по перевалу Чапмана: волны с одной стороны, скалы — с другой, ветер в волосах и ощущение полной свободы.
После поездки на мыс Доброй Надежды покорим символ Кейптауна — Столовую гору. Можно подняться пешком (около 2 ч) или на фуникулёре. Если погода будет благосклонна, доедем на вершину Сигнального холма и проводим закат с головокружительным видом.
Ночуем в отеле.
ЮАР. Киты. Место встречи океанов - мыс Игольный
Берём курс на запад — к самой южной точке Африки. Движемся вдоль океана: скалистые обрывы сменяются уютными бухтами, а воздух пахнет солью и свободой.
По пути остановимся в Херманусе, где киты устраивают настоящие шоу прямо у берега. Если повезёт, увидим хвосты и фонтаны вблизи!
Ближе к вечеру достигнем мыса Игольного. Здесь, на стыке Атлантического и Индийского океанов, сделаем кадр на память у символической границы двух стихий и поедем в в винодельческий регион Робертсон.
Ночуем в гостевом доме.
ЮАР. Вкус Африки - дегустация на винодельне
Немного замедлимся, чтобы прочувствовать вкус Южной Африки. Заедем на винный завод — дегустация обязательна (18+)!
Затем нас ждут почти 600 км на север, в Спрингбок. Полный бак, отличная музыка и калейдоскоп пейзажей за окном — это тот случай, когда дорога и есть приключение.
Ночуем в кемпинге.
Намибия. Каньон Фиш. Ретроавтомобили
Прощаемся с ЮАР и пересекаем границу Намибии. Первая остановка — грандиозная! Посетим каньон Фиш, второй по величине в мире. Его масштабы сложно передать словами — нужно видеть.
Также заглянем на ферму коллекционера старинных автомобилей. Здесь время словно застыло, а каждый экспонат хранит историю.
Ночуем в кемпинге.
Намибия. Немецкое наследие - Людеритц
Доберёмся к океану, в прибрежный Людеритц с колоритной немецкой архитектурой и духом старой Европы посреди африканской пустыни. Прогуляемся по тихим улочкам, вдохнём солёный бриз, полюбуемся бухтой со смотровой Диаса. Также побываем в рукотворном оазисе среди дюн.
Ночуем в гостевом доме.
Намибия. Город-призрак в песках. Плато Соссусфлей
Начнём день в мистическом городе-призраке Колманскоп. Здесь время остановилось в начале 20 века: люди добывали алмазы и ушли, когда камни закончились, оставив дома на съедение пустыне. Теперь природа медленно отвоёвывает свои территории.
Побываем на плато Соссусфлей с красными дюнами. Это та самая Намибия с открыток: оранжевые пески, контрастное голубое небо и абсолютная тишина.
Ночуем в кемпинге.
Намибия. Долина Смерти. Немецкий Свакопмунд
Встанем ещё затемно, свернём лагерь и углубимся в пустыню на 60 км, чтобы встретить рассвет в долине Смерти. Здесь, среди белоснежной глинистой равнины, стоят мёртвые стволы деревьев. Это место, где жизнь ушла, но осталась её вечная красота.
Перекусим на природе и кардинально сменим декорации. Направляемся в немецкий Свакопмунд на побережье Атлантики. Прямые улицы, черепичные крыши, аккуратные домики — будто перенеслись в Европу, но вокруг всё та же Африка. Можем поужинать в ресторане 1905 года на пирсе.
Ночуем в отеле.
Намибия. Круиз вдоль побережья. Джиппинг по дюнам Сэндвич-Харбор
Впереди — ещё один насыщенный день. Утром выйдем в море на катамаране и постараемся отыскать дельфинов, морских котиков и пеликанов.
Затем помчим в дюны на джипах. Сэндвич-Харбор — одно из самых впечатляющих мест Намибии, где пустыня обрывается прямо в океан. Адреналин, скорость и виды, от которых перехватывает дыхание.
Ночуем в отеле.
Намибия. Сафари на квадроциклах. Берег Скелетов
Утром садимся на квадроциклы и врываемся в песчаные дюны — драйв и адреналин обеспечены. А на берегу Скелетов рассмотрим остатки кораблей, которые десятилетиями ржавеют в Атлантике и на песке. К одному даже подберёмся поближе на катере. После круиза берём курс на север, в сторону Каманьяба.
Ночуем в кемпинге.
Намибия. Племя химба. Сафари в Этоше
Встретимся с одним из древнейших племён Южной Африки. В племени химба живут так, как и их предки сотни лет назад, — прикоснёмся к древним традициям.
Переместимся в нацпарк «Этоша» и останемся на ночь прямо на территории с бассейном. Отправимся на сафари и понаблюдаем за слонами, жирафами, зебрами и хищниками в их естественной среде обитания.
Ночуем в кемпинге.
Намибия. Метеорит Гоба. Река Окаванго
Утром у вас есть выбор. Вы можете отправиться на сафари или подготовиться к долгой дороге в Ботсвану. По пути заедем к метеориту Гоба, крупнейшему на земле. Прикоснуться к космосу — вот он, шанс! К вечеру доберёмся до реки Окаванго.
Ночуем в кемпинге.
Намибия. Утро с бегемотами и крокодилами. Ботсвана
Садимся в небольшую лодку и отправляемся по реке Окаванго. Вокруг — выглядывающие из воды бегемоты и греющиеся на солнышке крокодилы.
Затем пересекаем границу и оказываемся в третьей стране нашего путешествия — Ботсване. Остановимся в Касане — у ворот в нацпарк «Чобе», где живут стада слонов и буйволов. Подготовимся к завтрашнему сафари.
Ночуем в кемпинге.
Ботсвана. Сафари в Чобе. Зимбабве
Утром садимся в джипы и отправляемся на сафари с рейнджером. Слоны, буйволы, зебры, антилопы — в Чобе их целые стада. Если улыбнётся удача, также встретим львов.
После обеда — водное сафари на лодке. Бегемоты, крокодилы и водоплавающие птицы станут нашими спутниками. А вечером пересекаем границу и въезжаем в Зимбабве.
Ночуем в кемпинге.
Зимбабве. Водопад Виктория
Водопад Виктория — это не просто чудо природы, а место силы, которое нужно почувствовать каждой клеткой тела. Мы постоим у самого края, ощущая его мощь.
За доплату можно полетать на вертолёте или дельтаплане, отправиться в круиз на закате, прыгнуть с тарзанки или с парашютом. А также приобрести поделки местных мастеров: резные фигурки, украшения, сувениры, которые будут напоминать об Африке долгие годы.
Ночуем в кемпинге.
Возвращение домой
С первыми лучами солнца отправимся в аэропорт. Южная Африка прощается с нами, но мы уверены: это не «до свидания», а «до новой встречи»!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Уникум (1 человек в машине)
|$5700
|Престиж (2 человека в машине)
|$4000
|Эконом (4 человека в машине)
|$3100
|Комфорт (3 человека в машине)
|$3450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение турлидером
- Страховка
- Дорожные сборы и платы за машины при пересечении госграниц
Что не входит в цену
- Билеты в Кейптаун и обратно в ваш город из Виктория-Фолс - от 80 000 ₽
- Питание
- 1-местное размещение
- Доплата за проживание в отелях - $1100
- Входные платы в музеи, билеты в нацпарки, экскурсии и активности
- Виза - $50
- Стоимость тура (за чел.) зависит от размещения в автомобиле:
- 4 человека в машине - $3100
- 3 человека в машине - $3450
- 2 человека в машине - $4000 (можем предоставить водителя без доплаты)
- 1 человек в машине - $5700 (можем предоставить водителя без доплаты)
- Для заездов 4-19 декабря и 25 декабря - 9 января нужна доплата $250
- Указанная стоимость зависит от цен зарубежных партнёров и изменениями валютных курсов. Окончательная цена зафиксирована при бронировании и оформлении договора. При любых последующих колебаниях цен - как в сторону повышения, так и понижения - стоимость на оплаченные услуги не меняется