Большой роуд-трип по Африке: вы за рулём - и ночи в палатке на крыше пикапа, сафари и круизы

ЮАР, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, а также племя химба, пингвины, киты и большая африканская пятёрка
Заводите мотор, пристёгивайте ремни — впереди бескрайняя Африка и почти 5000 километров свободы.

Вы сами поведёте пикап и большую часть дней будете ночевать в палатке на его крыше — в вашем
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личном убежище над саванной. Стартуем в ЮАР.

Окинем взглядом Кейптаун с высоты Столовой горы, попробуем вина, понаблюдаем за неуклюжими пингвинами мыса Доброй Надежды и китами — они подходят так близко к берегу, что слышно фырканье. Дальше — мир почти безжизненной красоты, Намибия.

Восхитимся мощью второго по величине в мире каньона, погуляем по городу-призраку Колманскоп, который почти поглотили пески, и встретим рассвет в окружении почерневших деревьев-скелетов Долины смерти.

Здесь и в соседней Ботсване поучаствуем в сафари — подберёмся к большой пятёрке: увидим, как слоны и носороги бредут на водопой, львы и леопарды лениво нежатся в тени, а буйволы мирно пасутся неподалёку.

Финальным аккордом будут Зимбабве и рёв водопада Виктория — постоим на краю пропасти, прямо перед срывающейся в бездну водной стены.

Познакомимся с племенем химба, промчим на квадроциклах и катерах и успеем ещё много интересного — это не просто экспедиция, а погружение в первозданный мир и ежедневный вызов. Готовы? Тогда поехали!

Большой роуд-трип по Африке: вы за рулём - и ночи в палатке на крыше пикапа, сафари и круизы
Большой роуд-трип по Африке: вы за рулём - и ночи в палатке на крыше пикапа, сафари и круизы
Большой роуд-трип по Африке: вы за рулём - и ночи в палатке на крыше пикапа, сафари и круизы

Описание тура

Организационные детали

Заезды с 3 октября, 7 ноября, 9 января проходят в обратном направлении (старт в Виктории-Фолс (аэропорт VFA), финиш в Кейптауне (аэропорт CPT)). Обязательно согласовывайте билеты с нами перед покупкой.

На текущий момент для путешествия по указанным странам прививки не требуются.

Вам необходимо взять с собой от $1300–2000 на человека. Точная сумма будет в памятке, которую мы отправим накануне поездки.

Программа тура по дням

1 день

ЮАР. Кейптаун

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После недолгого отдыха получим автомобили, разберёмся с оборудованием и отправимся на пробную поездку по городу. Задача простая: привыкнуть к правому рулю и левостороннему движению.

Вечером за ужином и бокалом вина по-настоящему проникнемся духом Африки. После рекомендуем прокатиться на двухэтажном красном автобусе с открытой палубой. А завтра стартуем!

Ночуем в отеле.

ЮАР. КейптаунЮАР. КейптаунЮАР. Кейптаун
2 день

ЮАР. Кейптаун. Пингвины. Край земли - мыс Доброй Надежды

Отправимся туда, где встречаются океаны. Увидим колонию пингвинов — забавные птицы в смокингах мало кого оставят равнодушным. Проедем по перевалу Чапмана: волны с одной стороны, скалы — с другой, ветер в волосах и ощущение полной свободы.

После поездки на мыс Доброй Надежды покорим символ Кейптауна — Столовую гору. Можно подняться пешком (около 2 ч) или на фуникулёре. Если погода будет благосклонна, доедем на вершину Сигнального холма и проводим закат с головокружительным видом.

Ночуем в отеле.

ЮАР. Кейптаун. Пингвины. Край земли - мыс Доброй НадеждыЮАР. Кейптаун. Пингвины. Край земли - мыс Доброй НадеждыЮАР. Кейптаун. Пингвины. Край земли - мыс Доброй НадеждыЮАР. Кейптаун. Пингвины. Край земли - мыс Доброй Надежды
3 день

ЮАР. Киты. Место встречи океанов - мыс Игольный

Берём курс на запад — к самой южной точке Африки. Движемся вдоль океана: скалистые обрывы сменяются уютными бухтами, а воздух пахнет солью и свободой.

По пути остановимся в Херманусе, где киты устраивают настоящие шоу прямо у берега. Если повезёт, увидим хвосты и фонтаны вблизи!

Ближе к вечеру достигнем мыса Игольного. Здесь, на стыке Атлантического и Индийского океанов, сделаем кадр на память у символической границы двух стихий и поедем в в винодельческий регион Робертсон.

Ночуем в гостевом доме.

ЮАР. Киты. Место встречи океанов - мыс ИгольныйЮАР. Киты. Место встречи океанов - мыс ИгольныйЮАР. Киты. Место встречи океанов - мыс ИгольныйЮАР. Киты. Место встречи океанов - мыс Игольный
4 день

ЮАР. Вкус Африки - дегустация на винодельне

Немного замедлимся, чтобы прочувствовать вкус Южной Африки. Заедем на винный завод — дегустация обязательна (18+)!

Затем нас ждут почти 600 км на север, в Спрингбок. Полный бак, отличная музыка и калейдоскоп пейзажей за окном — это тот случай, когда дорога и есть приключение.

Ночуем в кемпинге.

ЮАР. Вкус Африки - дегустация на винодельнеЮАР. Вкус Африки - дегустация на винодельнеЮАР. Вкус Африки - дегустация на винодельнеЮАР. Вкус Африки - дегустация на винодельне
5 день

Намибия. Каньон Фиш. Ретроавтомобили

Прощаемся с ЮАР и пересекаем границу Намибии. Первая остановка — грандиозная! Посетим каньон Фиш, второй по величине в мире. Его масштабы сложно передать словами — нужно видеть.

Также заглянем на ферму коллекционера старинных автомобилей. Здесь время словно застыло, а каждый экспонат хранит историю.

Ночуем в кемпинге.

Намибия. Каньон Фиш. РетроавтомобилиНамибия. Каньон Фиш. Ретроавтомобили
6 день

Намибия. Немецкое наследие - Людеритц

Доберёмся к океану, в прибрежный Людеритц с колоритной немецкой архитектурой и духом старой Европы посреди африканской пустыни. Прогуляемся по тихим улочкам, вдохнём солёный бриз, полюбуемся бухтой со смотровой Диаса. Также побываем в рукотворном оазисе среди дюн.

Ночуем в гостевом доме.

Намибия. Немецкое наследие - ЛюдеритцНамибия. Немецкое наследие - ЛюдеритцНамибия. Немецкое наследие - ЛюдеритцНамибия. Немецкое наследие - Людеритц
7 день

Намибия. Город-призрак в песках. Плато Соссусфлей

Начнём день в мистическом городе-призраке Колманскоп. Здесь время остановилось в начале 20 века: люди добывали алмазы и ушли, когда камни закончились, оставив дома на съедение пустыне. Теперь природа медленно отвоёвывает свои территории.

Побываем на плато Соссусфлей с красными дюнами. Это та самая Намибия с открыток: оранжевые пески, контрастное голубое небо и абсолютная тишина.

Ночуем в кемпинге.

Намибия. Город-призрак в песках. Плато СоссусфлейНамибия. Город-призрак в песках. Плато СоссусфлейНамибия. Город-призрак в песках. Плато СоссусфлейНамибия. Город-призрак в песках. Плато Соссусфлей
8 день

Намибия. Долина Смерти. Немецкий Свакопмунд

Встанем ещё затемно, свернём лагерь и углубимся в пустыню на 60 км, чтобы встретить рассвет в долине Смерти. Здесь, среди белоснежной глинистой равнины, стоят мёртвые стволы деревьев. Это место, где жизнь ушла, но осталась её вечная красота.

Перекусим на природе и кардинально сменим декорации. Направляемся в немецкий Свакопмунд на побережье Атлантики. Прямые улицы, черепичные крыши, аккуратные домики — будто перенеслись в Европу, но вокруг всё та же Африка. Можем поужинать в ресторане 1905 года на пирсе.

Ночуем в отеле.

Намибия. Долина Смерти. Немецкий СвакопмундНамибия. Долина Смерти. Немецкий СвакопмундНамибия. Долина Смерти. Немецкий СвакопмундНамибия. Долина Смерти. Немецкий Свакопмунд
9 день

Намибия. Круиз вдоль побережья. Джиппинг по дюнам Сэндвич-Харбор

Впереди — ещё один насыщенный день. Утром выйдем в море на катамаране и постараемся отыскать дельфинов, морских котиков и пеликанов.

Затем помчим в дюны на джипах. Сэндвич-Харбор — одно из самых впечатляющих мест Намибии, где пустыня обрывается прямо в океан. Адреналин, скорость и виды, от которых перехватывает дыхание.

Ночуем в отеле.

Намибия. Круиз вдоль побережья. Джиппинг по дюнам Сэндвич-ХарборНамибия. Круиз вдоль побережья. Джиппинг по дюнам Сэндвич-ХарборНамибия. Круиз вдоль побережья. Джиппинг по дюнам Сэндвич-ХарборНамибия. Круиз вдоль побережья. Джиппинг по дюнам Сэндвич-Харбор
10 день

Намибия. Сафари на квадроциклах. Берег Скелетов

Утром садимся на квадроциклы и врываемся в песчаные дюны — драйв и адреналин обеспечены. А на берегу Скелетов рассмотрим остатки кораблей, которые десятилетиями ржавеют в Атлантике и на песке. К одному даже подберёмся поближе на катере. После круиза берём курс на север, в сторону Каманьяба.

Ночуем в кемпинге.

Намибия. Сафари на квадроциклах. Берег СкелетовНамибия. Сафари на квадроциклах. Берег СкелетовНамибия. Сафари на квадроциклах. Берег СкелетовНамибия. Сафари на квадроциклах. Берег Скелетов
11 день

Намибия. Племя химба. Сафари в Этоше

Встретимся с одним из древнейших племён Южной Африки. В племени химба живут так, как и их предки сотни лет назад, — прикоснёмся к древним традициям.

Переместимся в нацпарк «Этоша» и останемся на ночь прямо на территории с бассейном. Отправимся на сафари и понаблюдаем за слонами, жирафами, зебрами и хищниками в их естественной среде обитания.

Ночуем в кемпинге.

Намибия. Племя химба. Сафари в ЭтошеНамибия. Племя химба. Сафари в ЭтошеНамибия. Племя химба. Сафари в ЭтошеНамибия. Племя химба. Сафари в Этоше
12 день

Намибия. Метеорит Гоба. Река Окаванго

Утром у вас есть выбор. Вы можете отправиться на сафари или подготовиться к долгой дороге в Ботсвану. По пути заедем к метеориту Гоба, крупнейшему на земле. Прикоснуться к космосу — вот он, шанс! К вечеру доберёмся до реки Окаванго.

Ночуем в кемпинге.

Намибия. Метеорит Гоба. Река ОкавангоНамибия. Метеорит Гоба. Река Окаванго
13 день

Намибия. Утро с бегемотами и крокодилами. Ботсвана

Садимся в небольшую лодку и отправляемся по реке Окаванго. Вокруг — выглядывающие из воды бегемоты и греющиеся на солнышке крокодилы.

Затем пересекаем границу и оказываемся в третьей стране нашего путешествия — Ботсване. Остановимся в Касане — у ворот в нацпарк «Чобе», где живут стада слонов и буйволов. Подготовимся к завтрашнему сафари.

Ночуем в кемпинге.

Намибия. Утро с бегемотами и крокодилами. БотсванаНамибия. Утро с бегемотами и крокодилами. БотсванаНамибия. Утро с бегемотами и крокодилами. Ботсвана
14 день

Ботсвана. Сафари в Чобе. Зимбабве

Утром садимся в джипы и отправляемся на сафари с рейнджером. Слоны, буйволы, зебры, антилопы — в Чобе их целые стада. Если улыбнётся удача, также встретим львов.

После обеда — водное сафари на лодке. Бегемоты, крокодилы и водоплавающие птицы станут нашими спутниками. А вечером пересекаем границу и въезжаем в Зимбабве.

Ночуем в кемпинге.

Ботсвана. Сафари в Чобе. ЗимбабвеБотсвана. Сафари в Чобе. ЗимбабвеБотсвана. Сафари в Чобе. ЗимбабвеБотсвана. Сафари в Чобе. Зимбабве
15 день

Зимбабве. Водопад Виктория

Водопад Виктория — это не просто чудо природы, а место силы, которое нужно почувствовать каждой клеткой тела. Мы постоим у самого края, ощущая его мощь.

За доплату можно полетать на вертолёте или дельтаплане, отправиться в круиз на закате, прыгнуть с тарзанки или с парашютом. А также приобрести поделки местных мастеров: резные фигурки, украшения, сувениры, которые будут напоминать об Африке долгие годы.

Ночуем в кемпинге.

Зимбабве. Водопад ВикторияЗимбабве. Водопад ВикторияЗимбабве. Водопад Виктория
16 день

Возвращение домой

С первыми лучами солнца отправимся в аэропорт. Южная Африка прощается с нами, но мы уверены: это не «до свидания», а «до новой встречи»!

Возвращение домой

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Уникум (1 человек в машине)$5700
Престиж (2 человека в машине)$4000
Эконом (4 человека в машине)$3100
Комфорт (3 человека в машине)$3450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение турлидером
  • Страховка
  • Дорожные сборы и платы за машины при пересечении госграниц
Что не входит в цену
  • Билеты в Кейптаун и обратно в ваш город из Виктория-Фолс - от 80 000 ₽
  • Питание
  • 1-местное размещение
  • Доплата за проживание в отелях - $1100
  • Входные платы в музеи, билеты в нацпарки, экскурсии и активности
  • Виза - $50
  • Стоимость тура (за чел.) зависит от размещения в автомобиле:
  • 4 человека в машине - $3100
  • 3 человека в машине - $3450
  • 2 человека в машине - $4000 (можем предоставить водителя без доплаты)
  • 1 человек в машине - $5700 (можем предоставить водителя без доплаты)
  • Для заездов 4-19 декабря и 25 декабря - 9 января нужна доплата $250
  • Указанная стоимость зависит от цен зарубежных партнёров и изменениями валютных курсов. Окончательная цена зафиксирована при бронировании и оформлении договора. При любых последующих колебаниях цен - как в сторону повышения, так и понижения - стоимость на оплаченные услуги не меняется
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кейптауна, 19:00
Завершение: Аэропорт Виктория-Фолс, 12:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
За моими плечами — 18 лет работы в странах Южной Африки. За это время я изучил каждый уголок этого удивительного региона и создал несколько уникальных, выверенных до мелочей маршрутов по
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ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве и Замбии. Хотите увидеть всё самое главное за одну поездку? Океан, пустыню, джунгли и гремящий водопад — всего за две недели? А представьте, если вы ещё и сами будете за рулём мощных джипов, управляя своим приключением! Я приглашаю вас в путешествие, которое останется с вами навсегда. Покажу места, куда не водят обычные туристы, и подарю Африку без прикрас — настоящую, дикую и бесконечно прекрасную. Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Кейптауна

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