Денис Е. проводит ещё 3 экскурсии

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Этнографическая деревня в центре Сеула, мэрия, ручей Чхонгечон

Денис Е.
Денис Е. – Гид из Сеула
Вас ждёт авторская экскурсия ⛳ по разным эпохам жизни Сеула.

Вы увидите, как менялась и преображалась столица ⭐️ Кореи в течение веков.

Профессиональный гид покажет парк 🌳 Намсанголь Ханок, в котором реконструирована старинная корейская деревня.

Также вы прогуляетесь 👣 по новому зданию мэрии Сеула, которое поражает воображение уровнем технологий.

И, конечно, вы пройдётесь вдоль ручья Чхонгечон, вписанного урбанистами в городские пейзажи небоскрёбов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $125 за экскурсию

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Этнографическая деревня в центре Сеула, мэрия, ручей Чхонгечон
Этнографическая деревня в центре Сеула, мэрия, ручей Чхонгечон
Что вас ожидает:– Вы увидите одинаково прекрасный древний и современный Сеул, прогуляетесь 👣 по историческому центру и последним разработкам урбанистов. Экскурсия ⛳ по городу контрастов, балансирующему между историей 📖 и современностью. Профессиональный гид обогатит ваши знания 🎓 о столице Кореи и покажет незабываемые достопримечательности 🏛️, познакомит вас с историей, этнографией и культурой старого и нового Сеула. – В этнографической деревне Намсанголь Ханок вы познакомитесь с историей Кореи, посмотрите на воссозданные здания династии Чосон. В огромном парке 🌳 есть пруды, много зелени и различных исторических построек. Сюда приходят погулять как туристы, так и многие местные жители. – В новом здании мэрии невозможно сдержать восторга, ведь оно построено по передовым технологиям. Внешне здание похоже на огромную волну, а внутри вы увидите потрясающие инсталляции и висячие сады. Авангардная архитектура мэрии очень непрозрачно намекает, что Корея – это страна, устремлённая в будущее. – Другим причудливым местом для прогулок, которое любят местные жители, стал искусственный ручей Чхонгечон. Гениальные урбанисты поместили его прямо в центр города среди небоскрёбов. Ручей плавно движется, перетекая в каскады или фонтаны. Берега его украшены различными инсталляциями и выставками. Важно знать:– Экскурсия проводится по набору группы, время отправления может меняться.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с гидом
Этнографическая деревня в центре Сеула, мэрия, ручей Чхонгечон
Этнографическая деревня в центре Сеула, мэрия, ручей Чхонгечон
Этнографическая деревня в центре Сеула, мэрия, ручей Чхонгечон
Этнографическая деревня в центре Сеула, мэрия, ручей Чхонгечон
Этнографическая деревня в центре Сеула, мэрия, ручей Чхонгечон

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Денис Е.
Денис Е.
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