Денис Е. проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает:– Вы увидите одинаково прекрасный древний и современный Сеул, прогуляетесь 👣 по историческому центру и последним разработкам урбанистов. Экскурсия ⛳ по городу контрастов, балансирующему между историей 📖 и современностью. Профессиональный гид обогатит ваши знания 🎓 о столице Кореи и покажет незабываемые достопримечательности 🏛️, познакомит вас с историей, этнографией и культурой старого и нового Сеула. – В этнографической деревне Намсанголь Ханок вы познакомитесь с историей Кореи, посмотрите на воссозданные здания династии Чосон. В огромном парке 🌳 есть пруды, много зелени и различных исторических построек. Сюда приходят погулять как туристы, так и многие местные жители. – В новом здании мэрии невозможно сдержать восторга, ведь оно построено по передовым технологиям. Внешне здание похоже на огромную волну, а внутри вы увидите потрясающие инсталляции и висячие сады. Авангардная архитектура мэрии очень непрозрачно намекает, что Корея – это страна, устремлённая в будущее. – Другим причудливым местом для прогулок, которое любят местные жители, стал искусственный ручей Чхонгечон. Гениальные урбанисты поместили его прямо в центр города среди небоскрёбов. Ручей плавно движется, перетекая в каскады или фонтаны. Берега его украшены различными инсталляциями и выставками. Важно знать:– Экскурсия проводится по набору группы, время отправления может меняться.