Денис Е. проводит ещё 3 экскурсии

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Индивидуальная обзорная экскурсия по Сеулу

Денис Е.
Денис Е. – Гид из Сеула
Шесть часов с индивидуальным гидом, во время которых пешие прогулки будут сменять переезды общественным, пройдут интересно и насыщенно.

Вы узнаете об истории 📖 страны и города, прогуляетесь 👣 по центру и подниметесь на телебашню, увидите 10-километровый искусственный ручей и королевский дворец.

Гид порекомендует вкусные места и проведёт по улицам, богатыми недорогими сувенирами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $240 за экскурсию

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Индивидуальная обзорная экскурсия по Сеулу
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сеулу

Во время занимательной и познавательной экскурсии 🧭, в которой сочетаются небольшие прогулки и перемещение на общественном транспорте, вы увидите:

  • Географический центр города и самая высокая точка города Села - N-Tower; телебашня давно стала не только местом, которое обязательно посещает практически каждый гость корейской столицы ⭐️, но и своеобразной меккой влюбленных парочек; возможно, именно поэтому романтическими вечерами посетителей гораздо больше, чем при прозаическом дневном свете?
  • Симбиоз городской ландшафтной архитектуры и природы - речка Чхонгечхон; в ней все искусственное: ложе реки, берега, сама вода...
улица сувениров, лавочников, а зачастую - и уличного театрального искусства - Инсадон
  • Королевский дворец (Кёнбоккунг либо Токсугун); вы не только сможете запечатлеть себя на фоне классической дворцовой архитектуры, но и услышите занимательный рассказ нашего гида об истории 📖, дворцовой культуре, обычаях королевской семьи, символическом значении материальных аттрибутов дворца
  • Главная улица делового центра города Каннам-дэро; улица и сам район Каннам стали известны всему миру благодаря популярной песне Сая "Каннам Стайл"
  • Район молодежной моды и культуры Мёндон; место паломничества любителей шоппинга со всего мира
  • Внимание.
Пробки! возможны незначительные корректировки в программе!
Что входит
  • гид
Что не входит
  • трансферы
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с гидом
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сеулу
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сеулу
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сеулу
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сеулу
Индивидуальная обзорная экскурсия по Сеулу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Денис Е.
Денис Е.
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Денис Е. проводит ещё 3 экскурсии

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