Денис Е. проводит ещё 3 экскурсии

Денис Е. – Гид из Сеула

Шесть часов с индивидуальным гидом, во время которых пешие прогулки будут сменять переезды общественным, пройдут интересно и насыщенно.



Вы узнаете об истории 📖 страны и города, прогуляетесь 👣 по центру и подниметесь на телебашню, увидите 10-километровый искусственный ручей и королевский дворец.



Гид порекомендует вкусные места и проведёт по улицам, богатыми недорогими сувенирами.