Денис Е. проводит ещё 3 экскурсии

Во время занимательной и познавательной экскурсии 🧭, в которой сочетаются небольшие прогулки и перемещение на общественном транспорте, вы увидите:
Географический центр города и самая высокая точка города Села - N-Tower; телебашня давно стала не только местом, которое обязательно посещает практически каждый гость корейской столицы ⭐️, но и своеобразной меккой влюбленных парочек; возможно, именно поэтому романтическими вечерами посетителей гораздо больше, чем при прозаическом дневном свете?
Симбиоз городской ландшафтной архитектуры и природы - речка Чхонгечхон; в ней все искусственное: ложе реки, берега, сама вода...
улица сувениров, лавочников, а зачастую - и уличного театрального искусства - Инсадон
Королевский дворец (Кёнбоккунг либо Токсугун); вы не только сможете запечатлеть себя на фоне классической дворцовой архитектуры, но и услышите занимательный рассказ нашего гида об истории 📖, дворцовой культуре, обычаях королевской семьи, символическом значении материальных аттрибутов дворца
Главная улица делового центра города Каннам-дэро; улица и сам район Каннам стали известны всему миру благодаря популярной песне Сая "Каннам Стайл"
Район молодежной моды и культуры Мёндон; место паломничества любителей шоппинга со всего мира
Внимание.
Пробки! возможны незначительные корректировки в программе!
Что входит
гид
Что не входит
трансферы
входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.