Денис Е. проводит ещё 3 экскурсии

Вас ожидает: Посещение парка с королевскими могилами династии Чосон. Парк 🌳 ничуть не мрачный и служит популярным местом прогулок сеульских семей, пар и жаждущих уединения офисных клерков. Здесь похоронены три представителя династии: Сончжоннын, Чунчжона и Ванбирын. Могилы представляют из себя огромные холмы, огороженные заборчиком – чтобы обойти кадлый, потребуется несколько минут. Поросшие травой, сопровождаемые священными животными и камнями, указывающими дорогу духам, они дают отличный повод нырнуть в историю 📖 Кореи на глубину XV-XVI веков. Понынса – буддийский храм, один из самых красивых 🤩 в стране. На территории в 30 000 метров квадратных расположены более 20 святилищ. Самым величественным и запоминающимся культурным памятником является 23-метровая статуя «Грядущего Будды», а самым позитивным местом – площадь, потолок которой ковром покрывают разноцветные бумажные фонарики. Они являются символом благоденствия и к ним разрешено крепить записки с именами людей, которым вы желаете добра. Торгово-выставочный комплекс COEX, в котором комфортно и интересно гулять 👣 даже при большом скоплении людей. Устройство его магазинов и выставочных залов позволяет всем посетителям разминуться и разглядеть предметы особого южнокорейского шопинга. Проголодавшимся посетителям предстоит нелёгкий выбор между многочисленными кафе. Фанаты старых-добрых Quake и Mortal Kombat могут сразиться в гейм-клубе, пока их друзья будут болеть за игрой, наблюдая её на огромном экране. Гурманов приглашаем в Kimchi Field – музей 🖼 корейской кухни 🥧, предусмотрительно оснащённый дегустационным залом. Океанариум, расположенный на шести подземных этажах торгового комплекса COEX, самый большой в стране. Разделён на шесть тематических зон и 90 аквариумов. Помимо 40 000 рыб вы можете наблюдать скатов, крокодилов, морских слонов. В открытом аквариуме потрогаете морскую звезду и детёныша акулы. Пройдёте по тоннелю, окружённые тоннами воды, населённой морскими обитателями. Сможете купить сувенир 🎁 на память. Посещение океанариума предусмотрено за дополнительную плату.