Денис Е. проводит ещё 3 экскурсии

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Индивидуальная пешая экскурсия по истории Гангнама

5
1 отзыв
Денис Е.
Денис Е. – Гид из Сеула
Оказавшись в районе Гангнам – он же Каннам – вы сразу поймёте, что его популярность у местного населения обусловлена далеко не музыкальным хитом.

Четырёхчасовая пешая экскурсия ⛳ с личным гидом пройдёт по мотивам исторического сериала «Жемчужина дворца», самого популярного за всю историю 📖 корейского кино 🎥.

Посетим королевские могилы Сончжоннын, храм Понынса, торгово-выставочный комплекс COEX и океанариум (последний за доп.

плату).
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Индивидуальная пешая экскурсия по истории Гангнама
Вас ожидает: Посещение парка с королевскими могилами династии Чосон. Парк 🌳 ничуть не мрачный и служит популярным местом прогулок сеульских семей, пар и жаждущих уединения офисных клерков. Здесь похоронены три представителя династии: Сончжоннын, Чунчжона и Ванбирын. Могилы представляют из себя огромные холмы, огороженные заборчиком – чтобы обойти кадлый, потребуется несколько минут. Поросшие травой, сопровождаемые священными животными и камнями, указывающими дорогу духам, они дают отличный повод нырнуть в историю 📖 Кореи на глубину XV-XVI веков. Понынса – буддийский храм, один из самых красивых 🤩 в стране. На территории в 30 000 метров квадратных расположены более 20 святилищ. Самым величественным и запоминающимся культурным памятником является 23-метровая статуя «Грядущего Будды», а самым позитивным местом – площадь, потолок которой ковром покрывают разноцветные бумажные фонарики. Они являются символом благоденствия и к ним разрешено крепить записки с именами людей, которым вы желаете добра. Торгово-выставочный комплекс COEX, в котором комфортно и интересно гулять 👣 даже при большом скоплении людей. Устройство его магазинов и выставочных залов позволяет всем посетителям разминуться и разглядеть предметы особого южнокорейского шопинга. Проголодавшимся посетителям предстоит нелёгкий выбор между многочисленными кафе. Фанаты старых-добрых Quake и Mortal Kombat могут сразиться в гейм-клубе, пока их друзья будут болеть за игрой, наблюдая её на огромном экране. Гурманов приглашаем в Kimchi Field – музей 🖼 корейской кухни 🥧, предусмотрительно оснащённый дегустационным залом. Океанариум, расположенный на шести подземных этажах торгового комплекса COEX, самый большой в стране. Разделён на шесть тематических зон и 90 аквариумов. Помимо 40 000 рыб вы можете наблюдать скатов, крокодилов, морских слонов. В открытом аквариуме потрогаете морскую звезду и детёныша акулы. Пройдёте по тоннелю, окружённые тоннами воды, населённой морскими обитателями. Сможете купить сувенир 🎁 на память. Посещение океанариума предусмотрено за дополнительную плату.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • трансферы
  • входные билеты
Начало
🚩 по договоренности с гидом
Место завершения
🏁 район Гангнам

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Денис Е.
Денис Е.
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