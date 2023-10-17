Заберём вас от места проживания в Сеуле и поедем изучать самые интересные города Южной Кореи. Первая цель нашего маршрута — Кёнджу. По пути в столицу королевства Силла заедем пообедать.

По прибытии отправимся в храм Пульгукса, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбуемся памятниками корейской буддийской культуры: позолоченными статуями сидящего Будды Вайрочаны и Будды Амитабхи, каменными мостиками и увидим пагоды высотой более 10 метров. Погуляем по парку Доривон, где открыт доступ в королевскую гробницу. Также посетим обсерваторию.

После ужина нас ждёт отдых у пруда Вольчи. Рукотворный водоём спланирован так, что где бы ни находился человек, он не увидит весь пруд целиком.

Насладившись атмосферой Вольчи, поедем в место ночлега.