Побывать в храме Пульгукса, погулять по пляжам и увидеть самый большой деревянный мост Южной Кореи
Всего за три дня мы посетим два удивительных городка Южной Кореи и побываем в их самых интересных локациях.
Вас ждут парк гробниц Доривон, пруд Вольчи и традиционная деревня Кёчхон в Кёнджу, а также храм Хэдон Ёнгунса и самые живописные пляжи в Пусане.
Будем неспешно исследовать намеченные места, пробовать блюда корейской кухни и наслаждаться особой атмосферой этих городов.
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Организационные детали
Рекомендуем взять с собой солнцезащитные крем и очки.
Программа тура по дням
Из Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд Вольчи
Заберём вас от места проживания в Сеуле и поедем изучать самые интересные города Южной Кореи. Первая цель нашего маршрута — Кёнджу. По пути в столицу королевства Силла заедем пообедать.
По прибытии отправимся в храм Пульгукса, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбуемся памятниками корейской буддийской культуры: позолоченными статуями сидящего Будды Вайрочаны и Будды Амитабхи, каменными мостиками и увидим пагоды высотой более 10 метров. Погуляем по парку Доривон, где открыт доступ в королевскую гробницу. Также посетим обсерваторию.
После ужина нас ждёт отдых у пруда Вольчи. Рукотворный водоём спланирован так, что где бы ни находился человек, он не увидит весь пруд целиком.
Насладившись атмосферой Вольчи, поедем в место ночлега.
Достопримечательности Пусана
С утра выезжаем из гостиницы и отправляемся к деревянному мосту Вольджонге, самому большому в стране. Заглянем также в деревню Кёчхон и полакомимся традиционными корейскими сладостями.
Следующая остановка — Пусан. Здесь расположен крупнейший порт Южной Кореи, поэтому город считается морской столицей. Посетим храм Хэдон Ёнгунса, находящийся на склоне горы. Отсюда открывается потрясающий вид на Пусан и море.
После этого доберёмся до пляжа Хэундэ. Это один из самых красивых пляжей на берегу Корейского залива. Мягкий песок и тёплые волны — райское наслаждение. Заглянем на смотровую площадку и потом погуляем по пляжу Кваналли.
Поужинаем, и вы разместитесь в гостинице.
Культурная деревня Камчхон, возвращение в Сеул
Утром выезжаем из гостиницы в Пусане.
Далее нас ждёт прогулка по культурной деревне Камчхон, во время которой вы узнаете её историю и сможете порадовать себя товарами из сувенирных лавок.
Затем прокатимся по канатной дороге и полюбуемся открывающимися видами, после — погуляем по парку и пообедаем стритфудом.
Наше путешествие подошло к концу. Вернёмся в Сеул. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 10:00Завершение: Место вашего пребывания в городе Сеул, 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.