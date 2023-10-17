Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан

Побывать в храме Пульгукса, погулять по пляжам и увидеть самый большой деревянный мост Южной Кореи

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Приглашаем отправиться в тур, который поможет погрузиться в атмосферу южной части Корейского полуострова.

Всего за три дня мы посетим два удивительных городка Южной Кореи и побываем в их самых интересных локациях.

Вас ждут парк гробниц Доривон, пруд Вольчи и традиционная деревня Кёчхон в Кёнджу, а также храм Хэдон Ёнгунса и самые живописные пляжи в Пусане.

Будем неспешно исследовать намеченные места, пробовать блюда корейской кухни и наслаждаться особой атмосферой этих городов.
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Ближайшие даты:
17
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой солнцезащитные крем и очки.

Программа тура по дням

1 день

Из Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд Вольчи

Заберём вас от места проживания в Сеуле и поедем изучать самые интересные города Южной Кореи. Первая цель нашего маршрута — Кёнджу. По пути в столицу королевства Силла заедем пообедать.

По прибытии отправимся в храм Пульгукса, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полюбуемся памятниками корейской буддийской культуры: позолоченными статуями сидящего Будды Вайрочаны и Будды Амитабхи, каменными мостиками и увидим пагоды высотой более 10 метров. Погуляем по парку Доривон, где открыт доступ в королевскую гробницу. Также посетим обсерваторию.

После ужина нас ждёт отдых у пруда Вольчи. Рукотворный водоём спланирован так, что где бы ни находился человек, он не увидит весь пруд целиком.

Насладившись атмосферой Вольчи, поедем в место ночлега.

Из Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд ВольчиИз Сеула в Кёнджу: храм Пульгукса, парк Доривон и пруд Вольчи
2 день

Достопримечательности Пусана

С утра выезжаем из гостиницы и отправляемся к деревянному мосту Вольджонге, самому большому в стране. Заглянем также в деревню Кёчхон и полакомимся традиционными корейскими сладостями.

Следующая остановка — Пусан. Здесь расположен крупнейший порт Южной Кореи, поэтому город считается морской столицей. Посетим храм Хэдон Ёнгунса, находящийся на склоне горы. Отсюда открывается потрясающий вид на Пусан и море.

После этого доберёмся до пляжа Хэундэ. Это один из самых красивых пляжей на берегу Корейского залива. Мягкий песок и тёплые волны — райское наслаждение. Заглянем на смотровую площадку и потом погуляем по пляжу Кваналли.

Поужинаем, и вы разместитесь в гостинице.

Достопримечательности ПусанаДостопримечательности ПусанаДостопримечательности ПусанаДостопримечательности ПусанаДостопримечательности ПусанаДостопримечательности ПусанаДостопримечательности Пусана
3 день

Культурная деревня Камчхон, возвращение в Сеул

Утром выезжаем из гостиницы в Пусане.

Далее нас ждёт прогулка по культурной деревне Камчхон, во время которой вы узнаете её историю и сможете порадовать себя товарами из сувенирных лавок.

Затем прокатимся по канатной дороге и полюбуемся открывающимися видами, после — погуляем по парку и пообедаем стритфудом.

Наше путешествие подошло к концу. Вернёмся в Сеул. До новых встреч!

Культурная деревня Камчхон, возвращение в СеулКультурная деревня Камчхон, возвращение в СеулКультурная деревня Камчхон, возвращение в СеулКультурная деревня Камчхон, возвращение в СеулКультурная деревня Камчхон, возвращение в СеулКультурная деревня Камчхон, возвращение в Сеул

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 10:00
Завершение: Место вашего пребывания в городе Сеул, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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