Хочу вам показать и рассказать, как гармонично в Сеуле соединены многовековая история и новаторская современность. Мы увидим три ярких символа города: традиционный рынок Кванчжан, крепостную стену эпоху Чосон и один из самых известных архитектурных проектов 21 века. Познакомимся с корейским стритфудом, посетим необычные Starbucks и определим ваш цветотип в магазине корейской косметики.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $250 за экскурсию

Ваш гид в Сеуле

Описание экскурсии

Рынок Кванчжан (Gwangjang Market)

Начнём прогулку на одном из старейших и самых известных рынков Сеула. Вы узнаете, как рынок превратился в гастрономический символ города, познакомитесь с корейской культурой уличной еды и заглянете в необычный Starbucks, расположенный прямо на территории рынка.

Определение цветотипа в Olive Young

Заглянем в магазин, где можно бесплатно пройти аппаратную диагностику кожи лица и кожи головы, а также определить свой цветотип — сервисы, которыми активно пользуются корейцы при выборе косметики и средств ухода.

Парк у ворот Хынъинджимун (Heunginjimun Gate Park)

Прогуляемся вдоль сохранившегося участка крепостной стены Сеула, которая более 600 лет защищала столицу династии Чосон. Увидим Восточные ворота (Тондэмун) и поговорим об истории городских укреплений.

Комплекс Dongdaemun Design Plaza (DDP)

Познакомимся с одним из символов современного Сеула — футуристическим комплексом, спроектированным Захой Хадид. Разберёмся, почему DDP считается архитектурным шедевром, и найдём лучшие ракурсы для фотографий. При желании посетим временную выставку.

Starbucks Jangchung Lounge R

Завершим экскурсию в одном из самых красивых Starbucks Сеула. Здесь можно отдохнуть за чашкой кофе и поделиться впечатлениями от прогулки.

Вы узнаете:

как менялся Сеул на протяжении веков

почему рынок Кванчжан до сих пор остаётся центром городской жизни

как была устроена столица династии Чосон

как современная Корея стала одним из мировых лидеров в архитектуре, дизайне и городской культуре

Организационные детали

Мы пройдём около 3–4 км в спокойном темпе.

Дополнительные расходы (по желанию):