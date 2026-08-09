Многогранный Сеул: от старинного рынка до города будущего
С погружением в культуру корейского стритфуда и определением цветотипа внешности
Хочу вам показать и рассказать, как гармонично в Сеуле соединены многовековая история и новаторская современность.
Мы увидим три ярких символа города: традиционный рынок Кванчжан, крепостную стену эпоху Чосон и один из самых известных архитектурных проектов 21 века.
Познакомимся с корейским стритфудом, посетим необычные Starbucks и определим ваш цветотип в магазине корейской косметики.
Описание экскурсии
Рынок Кванчжан (Gwangjang Market)
Начнём прогулку на одном из старейших и самых известных рынков Сеула. Вы узнаете, как рынок превратился в гастрономический символ города, познакомитесь с корейской культурой уличной еды и заглянете в необычный Starbucks, расположенный прямо на территории рынка.
Определение цветотипа в Olive Young
Заглянем в магазин, где можно бесплатно пройти аппаратную диагностику кожи лица и кожи головы, а также определить свой цветотип — сервисы, которыми активно пользуются корейцы при выборе косметики и средств ухода.
Парк у ворот Хынъинджимун (Heunginjimun Gate Park)
Прогуляемся вдоль сохранившегося участка крепостной стены Сеула, которая более 600 лет защищала столицу династии Чосон. Увидим Восточные ворота (Тондэмун) и поговорим об истории городских укреплений.
Комплекс Dongdaemun Design Plaza (DDP)
Познакомимся с одним из символов современного Сеула — футуристическим комплексом, спроектированным Захой Хадид. Разберёмся, почему DDP считается архитектурным шедевром, и найдём лучшие ракурсы для фотографий. При желании посетим временную выставку.
Starbucks Jangchung Lounge R
Завершим экскурсию в одном из самых красивых Starbucks Сеула. Здесь можно отдохнуть за чашкой кофе и поделиться впечатлениями от прогулки.
Вы узнаете:
как менялся Сеул на протяжении веков
почему рынок Кванчжан до сих пор остаётся центром городской жизни
как была устроена столица династии Чосон
как современная Корея стала одним из мировых лидеров в архитектуре, дизайне и городской культуре
Организационные детали
Мы пройдём около 3–4 км в спокойном темпе.
Дополнительные расходы (по желанию):
Еда и напитки на рынке Кванчжан — 10 000–20 000 KRW ($7–14) за чел.
Кофе и десерты в Starbucks Jangchung Lounge R — 6 000–10 000 KRW ($4–7) за чел.
Входной билет на временную выставку в DDP — 10 000–25 000 KRW ($7–18) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провела экскурсии для 21 туриста
Я живу в Южной Корее с 2021 года и прошла государственную программу интеграции и адаптации. Это дало мне возможность увидеть страну не снаружи, а изнутри, через повседневную жизнь, культуру и читать дальшеуменьшить
мышление корейцев.
В моих экскурсиях соединены история и современность так, чтобы у вас сложилось цельное и глубокое понимание страны.
Я провожу как содержательные исторические прогулки, так и маршруты, связанные с современной жизнью города, например, с шопингом. Помогаю сориентироваться в корейских брендах, концепт-сторах и лучших локациях, чтобы вы получили не просто покупки, а цельный и продуманный опыт.
Мне важно не просто показать места, а создать для вас комфортный, эстетичный и содержательный формат. Я гибко подстраиваюсь под темп и интересы, уделяю внимание деталям и атмосфере, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно в любой ситуации.
Буду рада стать вашим проводником в Корею.
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