Взгляните на Корею не через небоскрёбы, а через её тихую сторону.
Вы посетите Сад утреннего спокойствия, где природа превращена в живую картину, и остров Нами с аллеями у реки и эстетикой сезонных пейзажей.
Узнаете, почему корейцы с одинаковым восхищением весной любуются цветением, летом ищут прохладу у воды, осенью — клёны и гинкго, а зимой — снег и огни.
Вы посетите Сад утреннего спокойствия, где природа превращена в живую картину, и остров Нами с аллеями у реки и эстетикой сезонных пейзажей.
Узнаете, почему корейцы с одинаковым восхищением весной любуются цветением, летом ищут прохладу у воды, осенью — клёны и гинкго, а зимой — снег и огни.
Описание экскурсии
Сад утреннего спокойствия
Едем в один из самых красивых садов Кореи, что спрятан среди гор Капхёна. Прогуляемся по извилистым дорожкам среди прудов, мостиков, камней, хвойных деревьев и цветущих садов, а заодно поговорим о корейском чувстве гармонии. Я расскажу почему корейский сад — это не просто красивый парк, а отражение традиционного взгляда жителей страны на природу.
Остров Нами
Посетим место, которое считается символом романтичной Кореи. Пройдём по аллеям метасеквойи, гинкго и берёз. Увидим речные пейзажи, арт-объекты и животных, свободно живущих на острове. Вы узнаете:
- как остров стал маленькой республикой
- почему такие места помогают понять современную Корею не хуже дворцов и небоскрёбов Сеула
- из-за чего популярна дорама «Зимняя соната»
Примерный тайминг
8:30 — выезд из отеля
10:00 — Сад утреннего спокойствия
12:30 — переезд к острову Нами
13:00 — остров Нами
17:00–19:00 — дорога в отель
Организационные детали
- Едем на Chevrolet Orlando
- Дополнительные расходы: билеты в сад и на остров — 30 000 вон (~$20) за чел., обед — по желанию (я подскажу хорошие места)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Живу в Корее больше 20 лет. Объездила всю страну на велосипеде — не преувеличиваю, могу показать мой heat map 😄 Я была на островах и самых высоких перевалах, в глухих деревнях
Входит в следующие категории Сеула
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