Взгляните на Корею не через небоскрёбы, а через её тихую сторону. Вы посетите Сад утреннего спокойствия, где природа превращена в живую картину, и остров Нами с аллеями у реки и эстетикой сезонных пейзажей. Узнаете, почему корейцы с одинаковым восхищением весной любуются цветением, летом ищут прохладу у воды, осенью — клёны и гинкго, а зимой — снег и огни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сад утреннего спокойствия

Едем в один из самых красивых садов Кореи, что спрятан среди гор Капхёна. Прогуляемся по извилистым дорожкам среди прудов, мостиков, камней, хвойных деревьев и цветущих садов, а заодно поговорим о корейском чувстве гармонии. Я расскажу почему корейский сад — это не просто красивый парк, а отражение традиционного взгляда жителей страны на природу.

Остров Нами

Посетим место, которое считается символом романтичной Кореи. Пройдём по аллеям метасеквойи, гинкго и берёз. Увидим речные пейзажи, арт-объекты и животных, свободно живущих на острове. Вы узнаете:

как остров стал маленькой республикой

почему такие места помогают понять современную Корею не хуже дворцов и небоскрёбов Сеула

из-за чего популярна дорама «Зимняя соната»

Примерный тайминг

8:30 — выезд из отеля

10:00 — Сад утреннего спокойствия

12:30 — переезд к острову Нами

13:00 — остров Нами

17:00–19:00 — дорога в отель

Организационные детали