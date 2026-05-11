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Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Побывать в живописном нацпарке, на рыбном рынке и на пляже, где летом можно искупаться
Начало: Ваш отель в Сеуле
«Зимой можно заменить прогулку по пляжу и парку на аквапарк и сауну с горячими минеральными источниками18:00 — прогулка в парке с известными статуями русалки и водяного человека Сорак Санрайз в гавани, где море на закате прекрасно»
20 июн в 06:00
21 июн в 06:00
$699 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старые традиции и новые технологии Кореи
Посетить крепость Хвасон, заехать в фольклорную деревню и побывать в штаб-квартире Samsung
Начало: У вашего отеля
«Аттракционы: катание на лошадях — €5, на санях зимой — €5, шаттл по крепости — €5, стрельба из лука — €3»
20 июн в 08:30
22 июн в 09:30
$550 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Остров Нами и Сад утреннего спокойствия - трансфер из Сеула
Посетить страну внутри страны и погулять среди гигантских деревьев
Начало: У вашего отеля в Сеуле
«Весной вас встретят цветущие сады и тюльпаны, летом — сочная зелень, осенью — яркие краски листвы, а зимой — волшебная иллюминация»
Завтра в 09:30
23 июн в 09:30
$500 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Это был великолепный день! Татьяна, мы вам так благодарны! Комфорт, отличная организация, тщательная продуманность маршрута, яркость впечатлений, внимательность к нашим
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Поездку в Сораксан советую всем: это идеальное место, чтобы на денёк сбежать от суеты большого города и расслабиться на природе.
Но
Но
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Д
Мы в Корее уже 4й раз и хотели посмотреть что-то новое, и экскурсия в Сораксан была самым идеальным решением! Мы
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Все на высшем уровне🙏❤️рекомендую всем!!!
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А
Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу и внимание: я заранее
+6
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С
Хочу выразить огромную благодарность Татьяне за прекрасно организованную экскурсию!
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О
Большое спасибо Татьяне за отличную экскурсию! Чуткая, терпеливая, учитывала все наши желания. Показала красивейший заповедник Сароксан и выбирала для нас
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А
Потрясающая экскурсия. Просто восторг! Национальный парк Сораксан - поистине удивительное по красоте место, а в сезон цветения вишни окрестности будто
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Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине была вода и вкусняшки.
+6
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Отличная экскурсия для тех, кто любит горы, сосны и море! Великолепные виды, красивые фотографии и теплая компания — вам обеспечены! Обед на рыбном рынке обязательно берите с ухой — это что-то невероятное. И мы совсем не устали:)
+1
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Всего 13 отзывов в Сеуле в категории "Зимние"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Зимние»
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Сейчас в Сеуле в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 699. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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