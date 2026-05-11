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рассказала Татьяне состав нашей группы (дети 9 и 15 лет), и она адаптировала маршрут так, чтобы было интересно всем.

В назначенное время, с точностью до минуты, около нашего отеля нас встретила Татьяна на комфортном Hyundai Santa Fe. В машине нас ждали прохладительные напитки и вкусняшки — мелочь, но как приятно!

Дорога до парка занимает от 3 до 4 часов, в зависимости от трафика. По пути мы сделали остановку в красивом месте, где вкусно позавтракали. Татьяна помогла нам разобраться в множестве блюд и оформить заказ, что очень выручило.

Всю дорогу гид рассказывала нам про страну, культуру, экономику и с интересом отвечала на все вопросы — время пролетело незаметно.

В парке Татьяна нашла парковку максимально близко к канатной дороге, и мы поднялись на гору, где нас ждали захватывающие виды и прогулка на свежем воздухе. После этого мы поехали на пляж: Татьяна подобрала для нас уютное место, где мы с удовольствием купались в шикарных волнах и веселились, как дельфины. После моря приняли душ прямо на пляже и отправились дальше.

Финальной точкой нашего путешествия стал рыбный рынок. Без знания корейского языка там очень сложно). Мы прошли через лавки 1 и 2 этажа сделали свой выбор (с помощью Ттаьяны) для нас накрыли красивый и вкусный стол со свежими сашими, крабом и нежными гребешками. Татьяна устроила настоящий мастер-класс, как интересно и вкусно сочетать блюда, за что ей отдельное спасибо!

Обратный путь прошёл легко и спокойно, несмотря на долгую дорогу и жару. Весь день мы чувствовали заботу, внимание и теплоту.

Благодарим Татьяну за интересные рассказы, помощь и великолепно организованную поездку, которая оставила только самые приятные воспоминания! 🌿✨🦀🚙 P.s. если вас волнуют какие-то то вопросы ДО экскурсии обязательно задайте их гиду, не стесняйтесь, Татьяна очень отзывчивая🤩