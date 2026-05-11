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Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Сеулу

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Сеуле на русском языке, цены от $500. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
На машине
13 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Побывать в живописном нацпарке, на рыбном рынке и на пляже, где летом можно искупаться
Начало: Ваш отель в Сеуле
«Зимой можно заменить прогулку по пляжу и парку на аквапарк и сауну с горячими минеральными источниками18:00 — прогулка в парке с известными статуями русалки и водяного человека Сорак Санрайз в гавани, где море на закате прекрасно»
20 июн в 06:00
21 июн в 06:00
$699 за всё до 5 чел.
Старые традиции и новые технологии Кореи
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Старые традиции и новые технологии Кореи
Посетить крепость Хвасон, заехать в фольклорную деревню и побывать в штаб-квартире Samsung
Начало: У вашего отеля
«Аттракционы: катание на лошадях — €5, на санях зимой — €5, шаттл по крепости — €5, стрельба из лука — €3»
20 июн в 08:30
22 июн в 09:30
$550 за всё до 5 чел.
Остров Нами и Сад утреннего спокойствия - трансфер из Сеула
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Остров Нами и Сад утреннего спокойствия - трансфер из Сеула
Посетить страну внутри страны и погулять среди гигантских деревьев
Начало: У вашего отеля в Сеуле
«Весной вас встретят цветущие сады и тюльпаны, летом — сочная зелень, осенью — яркие краски листвы, а зимой — волшебная иллюминация»
Завтра в 09:30
23 июн в 09:30
$500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Это был великолепный день! Татьяна, мы вам так благодарны! Комфорт, отличная организация, тщательная продуманность маршрута, яркость впечатлений, внимательность к нашим
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просьбам и забота на каждом шагу. Вот это все мы получили на экскурсии в Сороксан с Татьяной. День пролетел незаметно, но вместил в себя целую жизнь. Спасибо от всей группы девчонок, мы в восторге ❤️❤️❤️

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Sophya
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Поездку в Сораксан советую всем: это идеальное место, чтобы на денёк сбежать от суеты большого города и расслабиться на природе.
Но
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соглашусь с комментарием Игоря ниже -- как таковой экскурсии не было, был водитель, которая отвечала на вопросы, когда мы их задавали.

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Д
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Мы в Корее уже 4й раз и хотели посмотреть что-то новое, и экскурсия в Сораксан была самым идеальным решением! Мы
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поехали с прекрасной Татьяной и благодаря вам поездка превзошла все ожидания😍Татьяна приехала на новейшей, просторной машине, не прошло и секунды и мы сразу же почувствовали себя комфортно и словили коннект. Мы все время чувствовали заботу, внимание и искренность🌟Было очень приятно пообщаться и послушать про жизнь в Корее, историю мест где мы побывали и про все на свете. Маршрут очень удобный, погода была идеальная. В Сораксане была просто сказка, красивые виды, чистый воздух, чувствуется сила и энергия, писали желания в буддийском храме✨А набережная в Сокчо с манящим соленым воздухом и вкусные морепродукты🥹Татьяна знает все нетипичные места и лазейки, там где вкуснее и лучше чем у других и многое другое. Спасибо вам огромное! Это явно не последняя наша встреча с вами❤️🫰🏻

Мы в Корее уже 4й раз и хотели посмотреть что-то новое, и экскурсия в Сораксан была
Мы в Корее уже 4й раз и хотели посмотреть что-то новое, и экскурсия в Сораксан была
Мы в Корее уже 4й раз и хотели посмотреть что-то новое, и экскурсия в Сораксан была
Мы в Корее уже 4й раз и хотели посмотреть что-то новое, и экскурсия в Сораксан была
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Полина
Старые традиции и новые технологии Кореи
Все на высшем уровне🙏❤️рекомендую всем!!!
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А
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу и внимание: я заранее
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рассказала Татьяне состав нашей группы (дети 9 и 15 лет), и она адаптировала маршрут так, чтобы было интересно всем.
В назначенное время, с точностью до минуты, около нашего отеля нас встретила Татьяна на комфортном Hyundai Santa Fe. В машине нас ждали прохладительные напитки и вкусняшки — мелочь, но как приятно!
Дорога до парка занимает от 3 до 4 часов, в зависимости от трафика. По пути мы сделали остановку в красивом месте, где вкусно позавтракали. Татьяна помогла нам разобраться в множестве блюд и оформить заказ, что очень выручило.
Всю дорогу гид рассказывала нам про страну, культуру, экономику и с интересом отвечала на все вопросы — время пролетело незаметно.
В парке Татьяна нашла парковку максимально близко к канатной дороге, и мы поднялись на гору, где нас ждали захватывающие виды и прогулка на свежем воздухе. После этого мы поехали на пляж: Татьяна подобрала для нас уютное место, где мы с удовольствием купались в шикарных волнах и веселились, как дельфины. После моря приняли душ прямо на пляже и отправились дальше.
Финальной точкой нашего путешествия стал рыбный рынок. Без знания корейского языка там очень сложно). Мы прошли через лавки 1 и 2 этажа сделали свой выбор (с помощью Ттаьяны) для нас накрыли красивый и вкусный стол со свежими сашими, крабом и нежными гребешками. Татьяна устроила настоящий мастер-класс, как интересно и вкусно сочетать блюда, за что ей отдельное спасибо!
Обратный путь прошёл легко и спокойно, несмотря на долгую дорогу и жару. Весь день мы чувствовали заботу, внимание и теплоту.
Благодарим Татьяну за интересные рассказы, помощь и великолепно организованную поездку, которая оставила только самые приятные воспоминания! 🌿✨🦀🚙 P.s. если вас волнуют какие-то то вопросы ДО экскурсии обязательно задайте их гиду, не стесняйтесь, Татьяна очень отзывчивая🤩

Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу
Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу
Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу
Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу+6
Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу
Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу
Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу
Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу
Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу
Мы посетили парк Сораксан в сопровождении замечательного гида Татьяны. С самого начала поездки мы чувствовали заботу
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С
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Хочу выразить огромную благодарность Татьяне за прекрасно организованную экскурсию!
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О
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Большое спасибо Татьяне за отличную экскурсию! Чуткая, терпеливая, учитывала все наши желания. Показала красивейший заповедник Сароксан и выбирала для нас
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лучшие локации подальше от толп туристов. Восхитительный ужин на рыбном рынке завершил этот день, до сих пор вспоминаем эти свежайшие морепродукты) Рекомендую от души

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А
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Потрясающая экскурсия. Просто восторг! Национальный парк Сораксан - поистине удивительное по красоте место, а в сезон цветения вишни окрестности будто
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переносят вас в сказку. В городке Сокчо очень рады были увидеть море, прокатиться на колесе обозрения и отведать свежего краба. С Татьяной безумно приятно и легко было общаться. Спасибо огромное за незабываемый отдых

Потрясающая экскурсия. Просто восторг! Национальный парк Сораксан - поистине удивительное по красоте место, а в сезон
Потрясающая экскурсия. Просто восторг! Национальный парк Сораксан - поистине удивительное по красоте место, а в сезон
Потрясающая экскурсия. Просто восторг! Национальный парк Сораксан - поистине удивительное по красоте место, а в сезон
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Павел
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине была вода и вкусняшки.
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По дороге остановились покушать в зоне отдыха на трассе. С погодой в Сораксане повезло, было тепло и без тумана. Деревья уже начали "краснеть". Часть группы подустала от подъема на гору - поэтому к сожалению пешком не прогулялись до "качающегося" камня. Обед на рыбном рынке из свежайших морепродуктов! Пожалел, что не взял плавки и полотенце - можно было искупаться в Восточном море на пляже в городе Сокчо. На мой взгляд все было хорошо организовано с максимальной пользой для нас туристов.

Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине
Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине
Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине
Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине+6
Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине
Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине
Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине
Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине
Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине
Лучше гор только горы. Отличная экскурсия. Гида забрал нас от отеля, машина комфортная - в машине
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Валерия
Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула
Отличная экскурсия для тех, кто любит горы, сосны и море! Великолепные виды, красивые фотографии и теплая компания — вам обеспечены! Обед на рыбном рынке обязательно берите с ухой — это что-то невероятное. И мы совсем не устали:)
Отличная экскурсия для тех, кто любит горы, сосны и море! Великолепные виды, красивые фотографии и теплая
Отличная экскурсия для тех, кто любит горы, сосны и море! Великолепные виды, красивые фотографии и теплая
Отличная экскурсия для тех, кто любит горы, сосны и море! Великолепные виды, красивые фотографии и теплая
Отличная экскурсия для тех, кто любит горы, сосны и море! Великолепные виды, красивые фотографии и теплая+1
Отличная экскурсия для тех, кто любит горы, сосны и море! Великолепные виды, красивые фотографии и теплая
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Всего 13 отзывов в Сеуле в категории "Зимние"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие в горы Сораксан и на море из Сеула;
  2. Старые традиции и новые технологии Кореи;
  3. Остров Нами и Сад утреннего спокойствия - трансфер из Сеула.
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дворец Кёнбоккун;
  2. Улица Инсадонг;
  3. Храм Чогеса;
  4. Небоскрёб Lotte World Tower;
  5. Библиотека Starfield Library;
  6. Сеульская телебашня;
  7. Культурно-развлекательный комплекс Dongdaemun Design Plaza;
  8. Торговый квартал Мёндон;
  9. Президентская резиденция Чхонвадэ;
  10. Музей искусств Samsung Leeum.
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2026
Сейчас в Сеуле в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 699. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Зимние», 13 ⭐ отзывов, цены от $500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август