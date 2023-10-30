Погулять по традиционному ботаническому саду и прокатиться на пароме к заповедному острову
А затем отправитесь на пароме к острову Нами, где бегают кролики, растут секвойи и царит атмосфера абсолютной благости. Я расскажу, как на карте страны появились эти места и как любят отдыхать корейцы.
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Описание
Что вас ожидает
Сад утреннего спокойствия. Мы посетим один из лучших ботанических садов страны, где можно прочувствовать красоту и разнообразие корейской природы. Вы увидите декоративные деревья, дикие растения, яркие цветы и озеро с пагодой. Я поделюсь историей создания сада и раскрою, какой фильм снимали на его территории.
Обед в национальном ресторане. Вы попробуете корейское традиционное блюдо из курицы «таккальби», популярное в провинции Капхён.
Прогулка на речном трамвайчике к острову Нами. Всего 10 минут на пароме — и мы на маленьком живописном острове Нами в форме полумесяца! Он запомнится вам лугами, каштановыми лесами, сосновыми аллеями и кристально чистым воздухом. По желанию по острову можно прокатиться на велосипедах или туристическом поезде.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Время в пути в одну сторону — около 1,5 часов
- Комфортабельный автомобиль включён в стоимость
- Дополнительные расходы: прогулка к острову Нами на речном трамвайчике — 13$ с человека, обед — 20$ с человека
- Билеты и питание для гида оплачиваются путешественниками
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.