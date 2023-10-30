Приглашаю провести день в сказочной провинции Капхён! Вы погуляете по идиллическому Саду утреннего спокойствия с озером, пагодой и сотнями видов местных деревьев. А затем отправитесь на пароме к острову Нами, где бегают кролики, растут секвойи и царит атмосфера абсолютной благости. Я расскажу, как на карте страны появились эти места и как любят отдыхать корейцы.

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Описание

Что вас ожидает

Сад утреннего спокойствия. Мы посетим один из лучших ботанических садов страны, где можно прочувствовать красоту и разнообразие корейской природы. Вы увидите декоративные деревья, дикие растения, яркие цветы и озеро с пагодой. Я поделюсь историей создания сада и раскрою, какой фильм снимали на его территории.

Обед в национальном ресторане. Вы попробуете корейское традиционное блюдо из курицы «таккальби», популярное в провинции Капхён.

Прогулка на речном трамвайчике к острову Нами. Всего 10 минут на пароме — и мы на маленьком живописном острове Нами в форме полумесяца! Он запомнится вам лугами, каштановыми лесами, сосновыми аллеями и кристально чистым воздухом. По желанию по острову можно прокатиться на велосипедах или туристическом поезде.

Организационные детали