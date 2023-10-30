Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула

Погулять по традиционному ботаническому саду и прокатиться на пароме к заповедному острову

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Приглашаю провести день в сказочной провинции Капхён! Вы погуляете по идиллическому Саду утреннего спокойствия с озером, пагодой и сотнями видов местных деревьев.

А затем отправитесь на пароме к острову Нами, где бегают кролики, растут секвойи и царит атмосфера абсолютной благости. Я расскажу, как на карте страны появились эти места и как любят отдыхать корейцы.
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
Сад утреннего спокойствия и остров Нами: путешествие из Сеула
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сад утреннего спокойствия. Мы посетим один из лучших ботанических садов страны, где можно прочувствовать красоту и разнообразие корейской природы. Вы увидите декоративные деревья, дикие растения, яркие цветы и озеро с пагодой. Я поделюсь историей создания сада и раскрою, какой фильм снимали на его территории.

Обед в национальном ресторане. Вы попробуете корейское традиционное блюдо из курицы «таккальби», популярное в провинции Капхён.

Прогулка на речном трамвайчике к острову Нами. Всего 10 минут на пароме — и мы на маленьком живописном острове Нами в форме полумесяца! Он запомнится вам лугами, каштановыми лесами, сосновыми аллеями и кристально чистым воздухом. По желанию по острову можно прокатиться на велосипедах или туристическом поезде.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Время в пути в одну сторону — около 1,5 часов
  • Комфортабельный автомобиль включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: прогулка к острову Нами на речном трамвайчике — 13$ с человека, обед — 20$ с человека
  • Билеты и питание для гида оплачиваются путешественниками

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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