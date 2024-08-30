4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
«Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОзеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
«Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года»
Завтра в 08:00
6 сен в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 6:45 ориентировочно (время ...
«Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны Х века (посещаем зимой)»
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
6 сен в 06:45
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 августа 2024Разве можно оказаться один на один с этой жемчужиной - Рицей?! Да, наш гид подарил нам такую возможность, приукрасив это свидание красивейшими стихами и легендами!
- yyury29 августа 2024отличная поездка. Это не вполне экскурсия, скорее поездка с гидом, который с удовольствием поддерживает разговор и знает много интересного о
- ЕЕгор27 августа 2024Очень понравился экскурсовод Саид Викторович. Рассказывал легенды, шутил. Очень хорошо знает материал. Может ответить на любой вопрос. Интересен даже в обычной беседе. Обязательно порекомендую друзьям и с удовольствием в будущем побываю ещё на экскурсиях этого гида.
- ТТатьяна25 августа 2024Ездили на экскурсию с Леонидом. Все понравилось, очень комфортно, погрузились в природу, культуру абхазского народа! Красивые места, остановки по желанию, рекомендую, очень остались довольны и очарованы этой страной, и прекрасной экскурсией!
- ААртур22 августа 2024Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в
- ААлла21 августа 2024Замечательный маршрут, великолепные виды. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал❤️. Огромное спасибо нашему гиду Анри,
- ААлексей20 августа 2024Очень хороший и общительный водитель. Мастер своего дела.
- ЮЮлия20 июля 2024Это экскурсия прекрасно подойдёт для семейного досуга. Особенно семье с маленькими детьми и с бабушкой, как в моем случае. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Зимние»
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