Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Гагре

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Гагре, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
38 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
«Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Путешествие на озеро Рица из Гагр
На машине
83 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Озеро Рица из Гагр: незабываемое путешествие по Абхазии
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего. Виды, которые откроются вам по пути, заворожат своей красотой
«Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года»
Завтра в 08:00
6 сен в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
На автобусе
33 отзыва
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Гагра и живописная Абхазия: экскурсия на микроавтобусе Mercedes
Исследуйте красоты Абхазии: от легендарной Гагры до сказочного озера Рица и духовного Нового Афона
Начало: У Колоннады в Гагре, к 6:45 ориентировочно (время ...
«Храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны Х века (посещаем зимой
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
6 сен в 06:45
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 августа 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Разве можно оказаться один на один с этой жемчужиной - Рицей?! Да, наш гид подарил нам такую возможность, приукрасив это свидание красивейшими стихами и легендами!
    Разве можно оказаться один на один с этой жемчужиной - Рицей?!
  • y
    yury
    29 августа 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагр
    отличная поездка. Это не вполне экскурсия, скорее поездка с гидом, который с удовольствием поддерживает разговор и знает много интересного о
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    своей стране и местах мимо которых проезжаешь. хороший автомобиль, интересная дорога, красивое озеро. Мы еще договорились заехать на дачу Сталина. без этого не так интересно + Рицу получилось увидеть с разных сторон. а какие у дачи форелины плавают - засмотришься:) в общем рекомендуем

  • Е
    Егор
    27 августа 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
    Очень понравился экскурсовод Саид Викторович. Рассказывал легенды, шутил. Очень хорошо знает материал. Может ответить на любой вопрос. Интересен даже в обычной беседе. Обязательно порекомендую друзьям и с удовольствием в будущем побываю ещё на экскурсиях этого гида.
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагр
    Ездили на экскурсию с Леонидом. Все понравилось, очень комфортно, погрузились в природу, культуру абхазского народа! Красивые места, остановки по желанию, рекомендую, очень остались довольны и очарованы этой страной, и прекрасной экскурсией!
  • А
    Артур
    22 августа 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в
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    горы!!! Отдельный респект Анри, дама была в шоке куда мы ее взяли, но Анри дал слово, что будет все четко = все было на 5 баллов, слово сдержал! А да если ты нормальный человек чача с горцем Вам обеспечена) Анри, я говорю: опустоши свой разум, будь аморфным, бесформенным, как вода))))

    Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в горы!!!Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в горы!!!Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в горы!!!Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в горы!!!Еу, большое спасибо! Это путешествие про настоящие эмоции и девственную природу, кто любит дикий стиль в обязательном порядке записываемся в горы!!!
  • А
    Алла
    21 августа 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Замечательный маршрут, великолепные виды. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал❤️. Огромное спасибо нашему гиду Анри,
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    интересный рассказчик, внимательный человек, ОЧЕНЬ АККУРАТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ, на этом маршруте это крайне важно, адреналин в некоторых моментах прям … 👍 спасибо большое! Рекомендую 👍👍👍

  • А
    Алексей
    20 августа 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Очень хороший и общительный водитель. Мастер своего дела.
  • Ю
    Юлия
    20 июля 2024
    Путешествие на озеро Рица из Гагр
    Это экскурсия прекрасно подойдёт для семейного досуга. Особенно семье с маленькими детьми и с бабушкой, как в моем случае. Спасибо
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    большое нашему гиду Адгуру за комфорт поездки и наикрасивейшую экскурсию к озеру Рица. За несколько часов мы успели погрузиться в историю страны, узнать интересные факты, прокатиться на самой длинной канатке (за что отдельное спасибо), и, конечно же, полюбоваться прекрасным озером Рица. Впечатлений нам хватит на долгую северную зиму! Безусловно, рекомендую.

    Это экскурсия прекрасно подойдёт для семейного досуга. Особенно семье с маленькими детьми и с бабушкой, какЭто экскурсия прекрасно подойдёт для семейного досуга. Особенно семье с маленькими детьми и с бабушкой, какЭто экскурсия прекрасно подойдёт для семейного досуга. Особенно семье с маленькими детьми и с бабушкой, как

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
  2. Путешествие на озеро Рица из Гагр
  3. Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Гагры
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Голубое озеро
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Гегский водопад
  7. Колоннада
  8. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  9. Набережная
  10. Замок принца Ольденбургского
Сколько стоит экскурсия по Гагре в сентябре 2024
Сейчас в Гагре в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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