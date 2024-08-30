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горы!!! Отдельный респект Анри, дама была в шоке куда мы ее взяли, но Анри дал слово, что будет все четко = все было на 5 баллов, слово сдержал! А да если ты нормальный человек чача с горцем Вам обеспечена) Анри, я говорю: опустоши свой разум, будь аморфным, бесформенным, как вода))))