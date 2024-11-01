Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
«Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
Познакомиться с историей, культурой и природными памятниками Страны Души
Начало: У колоннады
«Ну а весной будет возможность сфотографироваться на фоне цветущей глицинии, которая привлекает не только благоуханием, но и водопадом светло-сиреневых соцветий»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
4 мая в 07:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица
Познакомиться с самыми живописными уголками Абхазии
Начало: По адресу вашего проживания
«Летом оно ароматное, весной — задумчивое, осенью — золотое, а зимой — укутанное в белую шаль»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeny1 ноября 2024Рауль классный водитель и отличный рассказчик. Филигранно провёз нас по таким дорогам, на которые смотреть страшно, не то, что ехать по ним. Впечатление от экскурсии замечательное, красивые виды, вкусный воздух, обалденные впечатления. Рауль, огромное спасибо. Обязательно вернёмся!
- ООльга12 сентября 2024Фееричная поездка! Если хотите получить одновременно эмоции страха и азарта, авантюризма и воодушевления, то обязательно нужно побывать на этой экскурсии. Кроме того,
- ННастя4 сентября 2024Всё круто,всем советую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Весенние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Гагре в мае 2025
Сейчас в Гагре в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Гагре на 2025 год по теме «Весенние», 41 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль