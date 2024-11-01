Экскурсии в Гагре весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Гагре, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
4.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Гагре, Пицунде или на границе
«Весной и летом на Мамдзышхе вас ждет разноцветный цветочный ковер, зимой — укрытые снегом холмы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
На автобусе
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия во всей красе: путешествие по знаковым местам (из Гагры)
Познакомиться с историей, культурой и природными памятниками Страны Души
Начало: У колоннады
«Ну а весной будет возможность сфотографироваться на фоне цветущей глицинии, которая привлекает не только благоуханием, но и водопадом светло-сиреневых соцветий»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
4 мая в 07:00
1500 ₽ за человека
Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица
Познакомиться с самыми живописными уголками Абхазии
Начало: По адресу вашего проживания
«Летом оно ароматное, весной — задумчивое, осенью — золотое, а зимой — укутанное в белую шаль»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Evgeny
    1 ноября 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Рауль классный водитель и отличный рассказчик. Филигранно провёз нас по таким дорогам, на которые смотреть страшно, не то, что ехать по ним. Впечатление от экскурсии замечательное, красивые виды, вкусный воздух, обалденные впечатления. Рауль, огромное спасибо. Обязательно вернёмся!
  • О
    Ольга
    12 сентября 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Фееричная поездка! Если хотите получить одновременно эмоции страха и азарта, авантюризма и воодушевления, то обязательно нужно побывать на этой экскурсии. Кроме того,
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    из-за оригинальной техники прохождения водителем Раулем сложных участков дороги получили острые ощущения. В начале было страшновато, но позитив Рауля и его виртуозное вождение автомобиля развеяли все сомнения и страхи! А волшебные виды, открывающиеся с абхазской вершины мира - горы Мамдзышха, обеспечат невероятное чувство свободы!

  • Н
    Настя
    4 сентября 2024
    Джип-тур выше облаков! (Из Гагры)
    Всё круто,всем советую!!!
    Всё круто,всем советую!!!Всё круто,всем советую!!!Всё круто,всем советую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гагре
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Экскурсия по Гагре и поездка к озеру Рица
Какие места ещё посмотреть в Гагре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Ресторан «Гагрипш»
  5. Приморский парк
  6. Водопады Девичьи и Мужские слезы
  7. Колоннада
  8. Гегский водопад
  9. Самое главное
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Гагре в мае 2025
Сейчас в Гагре в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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