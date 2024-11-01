читать дальше из-за оригинальной техники прохождения водителем Раулем сложных участков дороги получили острые ощущения. В начале было страшновато, но позитив Рауля и его виртуозное вождение автомобиля развеяли все сомнения и страхи! А волшебные виды, открывающиеся с абхазской вершины мира - горы Мамдзышха, обеспечат невероятное чувство свободы!

Фееричная поездка! Если хотите получить одновременно эмоции страха и азарта, авантюризма и воодушевления, то обязательно нужно побывать на этой экскурсии. Кроме того,