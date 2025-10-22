Уникальная возможность насладиться природными красотами Абхазии: от озера Рица до Юпшарского каньона, с дегустацией местных деликатесов
Эта экскурсия предлагает путешествие по самым живописным местам Абхазии. Участники увидят знаменитый ресторан "Гагрипш", колоннаду, Голубое озеро и водопад "Мужские слёзы".
В программе также посещение Юпшарского каньона и озера Рица, где можно отдохнуть и насладиться обедом. Кульминацией станет посещение Новоафонского монастыря и станции "Псырцха". Гастрономическая часть включает дегустации сыра, мёда и вина
5
2 отзыва
🌿 Уникальные природные пейзажи
🍷 Дегустация местных деликатесов
🚌 Комфортный транспорт
📸 Отличные возможности для фото
🏞 Посещение исторических мест
Что можно увидеть
Ресторан «Гагрипш»
Колоннада
Голубое озеро
Водопад «Мужские слёзы»
Юпшарский каньон
Озеро Рица
Новоафонский монастырь
Станция «Псырцха»
Описание экскурсии
7:30 — встреча у колоннады
Визитная карточка города и одна из самых узнаваемых достопримечательностей страны.
8:15 — первая дегустация
Вино, сыр, мясо и лёгкий завтрак — вкусное знакомство с гастрономической стороной Абхазии.
9:30 — вторая дегустация
Домашний мёд — натуральный и ароматный.
10:10 — Голубое озеро
Карстовое озеро небесного цвета, окружённое скалами. Возможность пролететь над рекой Бзыбь на тарзанке (по желанию).
10:50 — Юпшарский каньон (проездом)
Место, где горы смыкаются над дорогой, создавая захватывающий пейзаж.
11:00 — водопад «Мужские слёзы»
Небольшой, но живописный водопад прямо у дороги.
11:30 — Чабгарский карниз (проездом)
«Страшно красиво» — именно так описывают это место. Вид, который сложно забыть.
12:00 — озеро Рица
Жемчужина реликтового национального парка. Время на прогулку, отдых и обед у воды.
14:40 — Новоафонский монастырь
Действующий православный монастырь 19 века у подножия горы Афон.
15:20 — водопад в Новом Афоне и станция «Псырцха»
Живописный рукотворный водопад и легендарная железнодорожная станция, затерянная в зелени.
16:00 — выезд из Афона
Организационные детали
Поедем на Mercedes Sprinter или Toyota Alphard
Программа 3+
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Экологический сбор в Рицинский нацпарк — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский
Обед — по желанию
Тарзанка-зиплайн у реки Бзыбь — 1000 ₽ (по желанию)
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1425 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Яна — ваша команда гидов в Гагре
Я лицензированный гид в Абхазии. С 2020 года с большим удовольствием показываю своим гостям красоты моей Родины!
Со мной и моей командой вы не просто увидите Абхазию, но и полюбите её всем сердцем! Ждём вас на экскурсиях!
Е
Елена
22 окт 2025
Я очень рада, что попала к Яне в группу! 😍🫶🏼 Маршрут - очень насыщенный, много интересной информации, прекрасные локации, природа невероятной красоты! Спасибо большое 🫶🏼😘
Наталья
9 авг 2025
Небольшое путешествие по Абхазии нам с сыном очень понравилсь! За несколько часов мы увилели большую часть достопримечательностей республики! Но я бы хотела отметить ещё и тех людей, кто учавствовал в читать дальше
организации нашей экскурсии-это организатор Яна, которая всегда была на связи с самого начала. Нам пришлось переносить дату в связи с болезнью сына и в течении несольких Секунд все было решено! Так же, Яна заказывала нам такси, чтобы к 6.00 утра мы были в назначенном месте вовремя. Таксист не просто довез до назначенного места, а ЖДАЛ вместе с нами эускурсионный автобус и передал, как говорят, из рук в руки… Теперь про экскурсовода… Ее звали Виктория. Блестящее знание темы, хорошо вела экскурсию. У нас было запланировано посещение озера Риц, но к сожалению сошел сель и мы не смогли попасть на озеро, так нам сразу были предложены варианты мест, которые мы выбрали и нам не менее блестяще были проведены рассказы об этих местах! Абсолютно точно советую провести выбрать эту команду для посещения Абхазии!!! Ребята, вы все СУПЕР профессионалы, включая водителя! 😉 Большое вам спасибо за подаренные впечатления!!!