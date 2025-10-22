Мои заказы

По природным сокровищам Абхазии - из Гагры

Уникальная возможность насладиться природными красотами Абхазии: от озера Рица до Юпшарского каньона, с дегустацией местных деликатесов
Эта экскурсия предлагает путешествие по самым живописным местам Абхазии. Участники увидят знаменитый ресторан "Гагрипш", колоннаду, Голубое озеро и водопад "Мужские слёзы".

В программе также посещение Юпшарского каньона и озера Рица, где можно отдохнуть и насладиться обедом. Кульминацией станет посещение Новоафонского монастыря и станции "Псырцха". Гастрономическая часть включает дегустации сыра, мёда и вина
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные пейзажи
  • 🍷 Дегустация местных деликатесов
  • 🚌 Комфортный транспорт
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🏞 Посещение исторических мест
Что можно увидеть

  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада
  • Голубое озеро
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Юпшарский каньон
  • Озеро Рица
  • Новоафонский монастырь
  • Станция «Псырцха»

Описание экскурсии

7:30 — встреча у колоннады

Визитная карточка города и одна из самых узнаваемых достопримечательностей страны.

8:15 — первая дегустация

Вино, сыр, мясо и лёгкий завтрак — вкусное знакомство с гастрономической стороной Абхазии.

9:30 — вторая дегустация

Домашний мёд — натуральный и ароматный.

10:10 — Голубое озеро

Карстовое озеро небесного цвета, окружённое скалами. Возможность пролететь над рекой Бзыбь на тарзанке (по желанию).

10:50 — Юпшарский каньон (проездом)

Место, где горы смыкаются над дорогой, создавая захватывающий пейзаж.

11:00 — водопад «Мужские слёзы»

Небольшой, но живописный водопад прямо у дороги.

11:30 — Чабгарский карниз (проездом)

«Страшно красиво» — именно так описывают это место. Вид, который сложно забыть.

12:00 — озеро Рица

Жемчужина реликтового национального парка. Время на прогулку, отдых и обед у воды.

14:40 — Новоафонский монастырь

Действующий православный монастырь 19 века у подножия горы Афон.

15:20 — водопад в Новом Афоне и станция «Псырцха»

Живописный рукотворный водопад и легендарная железнодорожная станция, затерянная в зелени.

16:00 — выезд из Афона

Организационные детали

  • Поедем на Mercedes Sprinter или Toyota Alphard
  • Программа 3+
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Экологический сбор в Рицинский нацпарк — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский
  • Обед — по желанию
  • Тарзанка-зиплайн у реки Бзыбь — 1000 ₽ (по желанию)

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1425 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваша команда гидов в Гагре
Я лицензированный гид в Абхазии. С 2020 года с большим удовольствием показываю своим гостям красоты моей Родины! Со мной и моей командой вы не просто увидите Абхазию, но и полюбите её всем сердцем! Ждём вас на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Елена
22 окт 2025
Я очень рада, что попала к Яне в группу! 😍🫶🏼 Маршрут - очень насыщенный, много интересной информации, прекрасные локации, природа невероятной красоты! Спасибо большое 🫶🏼😘
Я очень рада, что попала к Яне в группу! 😍🫶🏼 Маршрут - очень насыщенный, много интересной информации, прекрасные локации, природа невероятной красоты! Спасибо большое 🫶🏼😘
Наталья
Наталья
9 авг 2025
Небольшое путешествие по Абхазии нам с сыном очень понравилсь! За несколько часов мы увилели большую часть достопримечательностей республики! Но я бы хотела отметить ещё и тех людей, кто учавствовал в
читать дальше

организации нашей экскурсии-это организатор Яна, которая всегда была на связи с самого начала. Нам пришлось переносить дату в связи с болезнью сына и в течении несольких Секунд все было решено! Так же, Яна заказывала нам такси, чтобы к 6.00 утра мы были в назначенном месте вовремя. Таксист не просто довез до назначенного места, а ЖДАЛ вместе с нами эускурсионный автобус и передал, как говорят, из рук в руки… Теперь про экскурсовода… Ее звали Виктория. Блестящее знание темы, хорошо вела экскурсию. У нас было запланировано посещение озера Риц, но к сожалению сошел сель и мы не смогли попасть на озеро, так нам сразу были предложены варианты мест, которые мы выбрали и нам не менее блестяще были проведены рассказы об этих местах! Абсолютно точно советую провести выбрать эту команду для посещения Абхазии!!! Ребята, вы все СУПЕР профессионалы, включая водителя! 😉 Большое вам спасибо за подаренные впечатления!!!

организации нашей экскурсии-это организатор Яна, которая всегда была на связи с самого начала. Нам пришлось переносить дату в связи с болезнью сына и в течении несольких Секунд все было решено! Так же, Яна заказывала нам такси, чтобы к 6.00 утра мы были в назначенном месте вовремя. Таксист не просто довез до назначенного места, а ЖДАЛ вместе с нами эускурсионный автобус и передал, как говорят, из рук в руки… Теперь про экскурсовода… Ее звали Виктория. Блестящее знание темы, хорошо вела экскурсию. У нас было запланировано посещение озера Риц, но к сожалению сошел сель и мы не смогли попасть на озеро, так нам сразу были предложены варианты мест, которые мы выбрали и нам не менее блестяще были проведены рассказы об этих местах! Абсолютно точно советую провести выбрать эту команду для посещения Абхазии!!! Ребята, вы все СУПЕР профессионалы, включая водителя! 😉 Большое вам спасибо за подаренные впечатления!!!

Входит в следующие категории Гагры

