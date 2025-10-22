читать дальше

организации нашей экскурсии-это организатор Яна, которая всегда была на связи с самого начала. Нам пришлось переносить дату в связи с болезнью сына и в течении несольких Секунд все было решено! Так же, Яна заказывала нам такси, чтобы к 6.00 утра мы были в назначенном месте вовремя. Таксист не просто довез до назначенного места, а ЖДАЛ вместе с нами эускурсионный автобус и передал, как говорят, из рук в руки… Теперь про экскурсовода… Ее звали Виктория. Блестящее знание темы, хорошо вела экскурсию. У нас было запланировано посещение озера Риц, но к сожалению сошел сель и мы не смогли попасть на озеро, так нам сразу были предложены варианты мест, которые мы выбрали и нам не менее блестяще были проведены рассказы об этих местах! Абсолютно точно советую провести выбрать эту команду для посещения Абхазии!!! Ребята, вы все СУПЕР профессионалы, включая водителя! 😉 Большое вам спасибо за подаренные впечатления!!!