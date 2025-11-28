Автомобильная или велосипедная аудиоэкскурсия — отличный способ познакомиться с Гагрой. Вы узнаете об основателе курорта и услышите, кто из известных людей тут отдыхал. Увидите самые известные достопримечательности — колоннаду и ресторан «Гагрипш», посетите несколько площадок с потрясающими видами. И проникнетесь историей Абхазии разных эпох.

Описание аудиогида

Ресторан «Гагрипш» — уникальное деревянное здание начала 20 века, собранное без единого гвоздя и перевезённое из Норвегии.

Гагрская колоннада — красивая аркада у моря, символ города, популярный как у местных, так и у путешественников.

Храм Покрова Божьей Матери в крепости Абаата — древний храм 6 века, одно из старейших христианских сооружений Абхазии.

Храм священномученика Ипатия Гагрского — современный православный храм, духовный центр Гагры.

А ещё вы посетите несколько площадок с потрясающими видами, увидите старинные особняки и санатории — произведения архитектурного искусства советского времени. И побываете на горе Мамдзышха, откуда открывается панорама Гагры.

Обратите внимание: После приобретения экскурсии обязательно прослушайте первые 4 аудиозаписи, в которых содержатся советы по подготовке к путешествию и пересечению границы Абхазии.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно