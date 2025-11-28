Гагра: автомобильная аудиоэкскурсия по жемчужине Абхазии
Увидеть знаковые места знаменитого советского курорта и погрузиться в прошлое республики
Автомобильная или велосипедная аудиоэкскурсия — отличный способ познакомиться с Гагрой. Вы узнаете об основателе курорта и услышите, кто из известных людей тут отдыхал.
Увидите самые известные достопримечательности — колоннаду и ресторан «Гагрипш», посетите несколько площадок с потрясающими видами. И проникнетесь историей Абхазии разных эпох.
Описание аудиогида
Ресторан «Гагрипш» — уникальное деревянное здание начала 20 века, собранное без единого гвоздя и перевезённое из Норвегии.
Гагрская колоннада — красивая аркада у моря, символ города, популярный как у местных, так и у путешественников.
Храм Покрова Божьей Матери в крепости Абаата — древний храм 6 века, одно из старейших христианских сооружений Абхазии.
Храм священномученика Ипатия Гагрского — современный православный храм, духовный центр Гагры.
А ещё вы посетите несколько площадок с потрясающими видами, увидите старинные особняки и санатории — произведения архитектурного искусства советского времени. И побываете на горе Мамдзышха, откуда открывается панорама Гагры.
Обратите внимание: После приобретения экскурсии обязательно прослушайте первые 4 аудиозаписи, в которых содержатся советы по подготовке к путешествию и пересечению границы Абхазии.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон, если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиоэкскурсий
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Урожайной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Гагре
Провёл экскурсии для 16439 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальше
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.